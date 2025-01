King Faisal Specialist Hospital and Research Centre Melakukan Implantasi Pompa Jantung Buatan Berbantuan Robot Pertama di Dunia

RIYADH, Arab Saudi, Jan. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC) di Riyadh berhasil melakukan implantasi pompa jantung buatan (HeartMate 3) berbantuan robot pertama di dunia yang dikembangkan oleh Abbott, prosedur penuh terobosan yang menandai kemajuan signifikan dalam teknologi medis dan perawatan pasien.

Operasi ini dilakukan pada pria berusia 35 tahun yang telah dirawat selama 120 hari akibat gagal jantung stadium lanjut, yang juga telah menyebabkan penurunan fungsi ginjal dan paru-paru. Berkat prosedur bedah inovatif ini, kondisi pasien kini berangsur membaik dan siap memenuhi impiannya untuk kembali ke keluarganya di rumah.

Prosedur ini dipimpin oleh Dr. Feras Khaliel, kepala bedah jantung dan direktur Program Bedah Robot dan Minimal Invasif di rumah sakit ini. Pasien hanya dirawat selama empat hari di unit perawatan intensif, hal ini sangat kontras dengan lamanya waktu perawatan rata-rata 26 hari untuk prosedur serupa yang dilakukan dengan metode bedah tradisional. Waktu pemulihan juga diharapkan akan berkurang secara signifikan. Pasien diperkirakan akan boleh pulang dari rumah sakit dalam 10 hari, bukan 63 hari seperti biasanya yang diperlukan untuk intervensi konvensional.

Dr. Bjorn Zoega, wakil CEO KFSHRC, berkomentar: "Momen penting ini menunjukkan kemampuan kami untuk menyeimbangkan inovasi yang berani dengan langkah keamanan yang ketat sehingga menghasilkan solusi medis canggih yang mendefinisikan ulang kemungkinan dalam pelayanan kesehatan." Beliau menambahkan bahwa pencapaian ini mengukuhkan posisi Arab Saudi sebagai pemimpin global dalam inovasi medis.

Dr. Khaliel menekankan aspek presisi dan keamanan operasi bedah berbantuan robot dengan menyebutkan bahwa pasien tidak mengalami infeksi atau pendarahan selama atau setelah operasi. "Pasien kagum dengan bekas luka minimal, yang mencerminkan kemampuan teknologi robot yang canggih," ujarnya.

"Kami merasa terhormat dapat bermitra dengan KFSHRC di Arab Saudi dalam inisiatif transformatif ini, dengan penekanan pada peran penting teknologi kesehatan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan memberikan hasil pengobatan yang lebih baik", kata Keith Boettiger, VP untuk bisnis gagal jantung Abbott. "Pencapaian ini sejalan dengan komitmen Abbott untuk mendukung masyarakat agar menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih maksimal."

Kesuksesan ini melanjutkan pencapaian KFSHRC sebelumnya di tingkat global, yaitu transplantasi jantung robotik dan transplantasi liver robotik pertama di dunia. Momen penting ini menegaskan komitmen KFSHRC dalam memelopori inovasi dan lebih lanjut memperkuat statusnya sebagai pemimpin global di bidang perawatan kesehatan khusus.

Patut dicatat bahwa KFSHRC telah menduduki peringkat pertama di Timur Tengah dan Afrika, serta meraih peringkat ke-20 global dalam daftar 250 Pusat Medis Akademik terbaik dunia selama dua tahun berturut-turut, dan telah diakui sebagai merek perawatan kesehatan paling bernilai di Arab Saudi dan Timur Tengah, menurut peringkat Brand Finance 2024. Selain itu, pada tahun yang sama, rumah sakit ini juga masuk dalam daftar 250 rumah sakit terbaik di dunia serta masuk dalam daftar Rumah Sakit Pintar Terbaik Dunia untuk tahun 2025 oleh majalah Newsweek.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.kfshrc.edu.sa atau hubungi tim media kami di mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f280955d-e829-40d7-b922-a44e9d7f5650

