XS.com ยกระดับมาตรฐานใหม่ด้วยโปรแกรม VIP สุดพิเศษสำหรับนักเทรดเดอร์

THAILAND, January 24, 2025 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการฟินเทคและบริการทางการเงินหลากหลายสินทรัพย์ระดับโลกที่ได้รับรางวัล มีความยินดีที่จะประกาศเปิดตัวโปรแกรมลูกค้า VIP สุดพิเศษ (XS VIP) ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือระดับและสิทธิพิเศษให้กับนักลงทุนที่ภักดีและมีความกระตือรือร้นสูงสุดโปรแกรม XS VIP ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ XS.com ในการสร้างสรรค์คุณค่าที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้า ด้วยการนำเสนอระบบสิทธิพิเศษแบบแบ่งระดับที่มอบสิทธิประโยชน์ในระดับที่เพิ่มมากขึ้น XS.com มุ่งมั่นที่จะมอบทั้งสภาพแวดล้อมการเทรดที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า ซึ่งยกระดับมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมการเงินโมฮัมหมัด อิบราฮิม (Mohamad Ibrahim) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ XS.com กล่าวว่า:“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แนะนำโปรแกรม XS VIP ให้กับลูกค้าที่มีความภักดีต่อเราโปรแกรมนี้ไม่ใช่เพียงแค่ระบบความภักดีทั่วไปแต่เป็นการแสดงความขอบคุณและความตั้งใจของเราที่จะสนับสนุนลูกค้าในทุกขั้นตอนของการลงทุน ตั้งแต่เงื่อนไขการเทรดที่เหนือชั้น ไปจนถึงสิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์และการให้คำปรึกษาแบบเฉพาะบุคคล โปรแกรม XS VIP สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์การลงทุนระดับโลกอย่างแท้จริง”โปรแกรมนี้แบ่งออกเป็น 5 ระดับสมาชิก ตั้งแต่ระดับ 3 ดาว ไปจนถึง 7 ดาว โดยพิจารณาคุณสมบัติจากยอดเงินฝากสะสมและปริมาณการเทรดรายไตรมาสสิทธิประโยชน์ของโปรแกรม XS VIP รวมถึงการให้บริการลูกค้าเป็นอันดับแรก การวิเคราะห์การซื้อขายด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านการเทรด ผู้จัดการบัญชีส่วนตัว เครื่องมือการศึกษาที่จัดทำขึ้นเฉพาะ และสิทธิประโยชน์อีกมากมายสำหรับสมาชิกในระดับสูงสุดจะได้รับการวิจัยเชิงลึก เงื่อนไขการเทรดที่ล้ำสมัย รวมถึงประสบการณ์สุดพิเศษ เช่น ทริปประจำปี และโอกาสพบปะส่วนตัวกับผู้บริหารระดับสูงของ XS.comประกาศนี้ตอกย้ำถึงความตั้งใจของ XS.com ในการสร้างนวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานในบริการทางการเงินการเปิดตัวโปรแกรม XS VIP เป็นเครื่องยืนยันถึงสถานะของบริษัทในฐานะผู้นำตลาดที่มอบการเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบัน เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และการสนับสนุนที่ไม่มีใครเทียบได้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของ XS.com ในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักลงทุนทั่วโลก โปรแกรม XS VIP ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ของความเป็นเลิศในภาคฟินเทคและบริการทางการเงิน พร้อมทั้งสร้างนิยามใหม่ของความไว้วางใจและการสนับสนุนในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

