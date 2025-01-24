XS.com为交易者推出独家VIP计划，树立全新行业标杆
Business News/ -- 屡获殊荣的全球多资产金融科技及金融服务提供商 XS.com 近日宣布，隆重推出其独家VIP客户计划（XS VIP），旨在为最忠诚、最活跃的交易者提供前所未有的特权和福利，全面提升交易体验。
XS VIP计划是 XS.com 致力于为客户创造卓越价值的重要里程碑。通过提供多层级的忠诚度计划及逐步升级的专属福利，XS.com 不仅为交易者带来优越的交易条件，还提供量身定制的个性化服务，为行业树立了全新标准。
XS.com 集团首席执行官 Mohamad Ibrahim 在计划发布时表示：
“我们非常高兴为忠实客户推出 XS VIP 计划。这不仅仅是一个忠诚度计划，更是我们确保最忠实的交易者在每一步都感受到被重视和支持的方式。无论是更好的交易条件，还是专属的生活特权和个性化咨询服务，XS VIP 计划充分体现了我们为客户提供世界一流交易体验的承诺。”
该计划设有五个会员等级，从 3星级到 7星级，根据客户的历史累计入金金额和季度交易量进行划分。
福利包括优先客户支持、尖端的人工智能交易分析、交易分析、专属客户经理、独家教育材料等。
顶级会员更可享受定制化研究报告、升级版交易条件，以及年度旅行和与 XS.com 高层管理团队的面对面交流等千载难逢的机会。
此次计划发布展现了 XS.com 在金融服务领域持续创新的努力，通过推出 XS VIP 计划，XS.com 进一步夯实了其作为行业领导者的地位，为全球交易者提供深厚的机构流动性、尖端的交易技术及无与伦比的客户支持。
作为赋能全球交易者和投资者的重要使命的一部分，XS.com 正在重新定义金融市场中的“可靠合作伙伴”这一概念。XS VIP 计划的推出，标志着 XS.com 持续为金融科技和金融服务行业树立卓越标杆。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
风险警告：我们的产品涉及保证金交易，具有很高的风险，可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者，阁下应当确保了解其中的风险。
XS Editorial Team
XS VIP计划是 XS.com 致力于为客户创造卓越价值的重要里程碑。通过提供多层级的忠诚度计划及逐步升级的专属福利，XS.com 不仅为交易者带来优越的交易条件，还提供量身定制的个性化服务，为行业树立了全新标准。
XS.com 集团首席执行官 Mohamad Ibrahim 在计划发布时表示：
“我们非常高兴为忠实客户推出 XS VIP 计划。这不仅仅是一个忠诚度计划，更是我们确保最忠实的交易者在每一步都感受到被重视和支持的方式。无论是更好的交易条件，还是专属的生活特权和个性化咨询服务，XS VIP 计划充分体现了我们为客户提供世界一流交易体验的承诺。”
该计划设有五个会员等级，从 3星级到 7星级，根据客户的历史累计入金金额和季度交易量进行划分。
福利包括优先客户支持、尖端的人工智能交易分析、交易分析、专属客户经理、独家教育材料等。
顶级会员更可享受定制化研究报告、升级版交易条件，以及年度旅行和与 XS.com 高层管理团队的面对面交流等千载难逢的机会。
此次计划发布展现了 XS.com 在金融服务领域持续创新的努力，通过推出 XS VIP 计划，XS.com 进一步夯实了其作为行业领导者的地位，为全球交易者提供深厚的机构流动性、尖端的交易技术及无与伦比的客户支持。
作为赋能全球交易者和投资者的重要使命的一部分，XS.com 正在重新定义金融市场中的“可靠合作伙伴”这一概念。XS VIP 计划的推出，标志着 XS.com 持续为金融科技和金融服务行业树立卓越标杆。
XS.com 公司概况
XS 集团（以 "XS "或 "XS.com "品牌经营）是一家全球多元资产经纪商，提供多种金融产品交易服务。
XS.com 于 2010 年在澳洲成立，现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者，在多个司法管辖区拥有监管牌照，并在全球各地设有办事处。
XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术，并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。
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