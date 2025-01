XS.com Estabelece um Novo Padrão com Seu Exclusivo Programa VIP para Traders

BRAZIL, January 24, 2025 / Business News / -- A XS .com, premiada fornecedora global de serviços financeiros e fintech multi-ativos, tem o orgulho de anunciar o lançamento de seu exclusivo Programa VIP para Clientes (XS VIP), projetado para recompensar e capacitar seus traders mais leais e ativos com privilégios e benefícios incomparáveis.O Programa XS VIP representa um marco significativo no compromisso da XS.com em oferecer um valor excepcional aos seus clientes. Por meio de um programa de fidelidade escalonado com benefícios cada vez mais exclusivos, a XS.com garante que seus clientes não apenas recebam condições superiores de trading, mas também uma experiência personalizada que estabelece novos padrões na indústria.Comentando sobre o lançamento, Mohamad Ibrahim, CEO do Grupo XS.com, afirmou:“Estamos entusiasmados em apresentar o Programa XS VIP aos nossos clientes leais. Esta iniciativa vai além de um simples programa de fidelidade – é nossa maneira de garantir que nossos traders mais dedicados se sintam valorizados e apoiados em cada etapa. Desde condições de trading aprimoradas até vantagens exclusivas de estilo de vida e consultas personalizadas, o Programa XS VIP incorpora nosso compromisso de oferecer uma experiência de trading de classe mundial.”O programa apresenta cinco níveis de adesão – variando de 3 Estrelas a 7 Estrelas – com a qualificação baseada em depósitos acumulados e volumes de trading trimestrais.Os benefícios incluem suporte ao cliente prioritário, análise de operações com tecnologia de IA, relatórios avançados de análise de trading, gerentes de conta dedicados, materiais educacionais exclusivos e muito mais.Os membros de nível superior também desfrutam de pesquisas personalizadas, condições avançadas de trading e experiências únicas, como viagens anuais e reuniões pessoais com a alta administração da XS.com.Este anúncio reflete os esforços contínuos da XS.com para inovar e elevar os padrões nos serviços financeiros. Ao introduzir o Programa XS VIP, a empresa reforça sua reputação como líder de mercado, oferecendo a traders de todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda, tecnologia de ponta e suporte incomparável.Como parte de sua missão de capacitar traders e investidores globalmente, a XS.com está redefinindo o que significa ser um parceiro confiável na navegação pelas complexidades dos mercados financeiros. Com o lançamento do Programa XS VIP, a XS.com continua a estabelecer benchmarks de excelência no setor de fintech e serviços financeiros.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.

