XS.com、限定VIPプログラムを発表

JAPAN, January 24, 2025 / Business News / -- グローバルに展開するフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comは、長期大口ユーザーのトレーダーを対象に、特典と利便性を提供することを目的とした「限定VIPクライアントプログラム( XS VIP)」の開始を発表しました。XS.comは、トレーダーに段階的なロイヤリティ・プログラムや特典を提供することで、優れた取引条件だけでなく、業界初となるパーソナライズされた体験特典を提供します。XS.comのグループCEO・モハマド・イブラヒム氏は、プログラムについて次のように述べました。「「XS VIPプログラム」を発表することができ大変嬉しく思います。単なるロイヤリティ・プログラムではなく、トレーダーの皆様に、より充実した取引条件や限定的な特典、パーソナライズされた優待体験を通じて、最高水準の取引体験を提供するという当社の取り組みが実現しました。」このプログラムには、3つ星から7つ星までの5段階の会員ランクがあり、ランクは生涯入金額と四半期ごとの取引量に基づいて決められます。特典には、優先カスタマーサポート、最先端のAI取引分析、専属アカウントマネージャー、限定コンテンツなどが含まれます。さらに、トップクラスの会員のお客様に、カスタマイズ機能、より優位な取引条件、年次旅行やXS.comのトップマネジメントとの個別ミーティングなど、特別な体験を提供します。今回の発表は、XS.comが金融サービスにおいて革新を続け、業界の基準をさらに高めることを表しています。「XS VIPプログラム」の導入により、同社は市場のリーダーとして、世界中のトレーダーに対して優れた流動性、最新のテクノロジー、そして高いサポートを提供します。XS.comは、トレーダーや投資家をサポートすることを目標とし、金融市場のさまざまな状況に対応する信頼できるパートナーとしての役割を確立しています。「XS VIPプログラム」の開始により、業界での高い基準を引き続き築いていくことを目指します。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。

