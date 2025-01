XS.com établit une nouvelle norme avec son programme VIP exclusif pour les traders

FRANCE, January 24, 2025 / Business News / -- XS .com, fournisseur mondial primé de services financiers et fintech multi-actifs, est fier d'annoncer le lancement de son Programme VIP Clients Exclusif (XS VIP), conçu pour récompenser et offrir des avantages incomparables à ses traders les plus fidèles et actifs.Le Programme XS VIP représente une étape importante dans l'engagement de XS.com à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients. En proposant aux traders un programme de fidélité à plusieurs niveaux avec des avantages de plus en plus exclusifs, XS.com garantit que ses clients bénéficient non seulement de conditions de trading supérieures, mais aussi d'une expérience sur mesure et personnalisée qui établit de nouveaux standards dans l'industrie.Commentant le lancement, Mohamad Ibrahim, PDG du groupe XS.com, a déclaré :« Nous sommes ravis de présenter le Programme XS VIP à nos clients fidèles. Cette initiative est bien plus qu'un simple programme de fidélité : c'est notre manière de nous assurer que nos traders les plus engagés se sentent valorisés et soutenus à chaque étape. Des conditions de trading améliorées aux avantages exclusifs liés au mode de vie et aux consultations personnalisées, le Programme XS VIP incarne notre engagement à offrir une expérience de trading de classe mondiale. »Le programme comprend cinq niveaux d'adhésion — allant de 3 étoiles à 7 étoiles — avec une qualification basée sur les dépôts à vie et les volumes de trading trimestriels.Les avantages incluent un support client prioritaire, des analyses de trading basées sur l'IA, des analyses de trading, des gestionnaires de compte dédiés, des supports éducatifs exclusifs, et bien plus encore.Les membres du plus haut niveau bénéficient également de recherches sur mesure, de conditions de trading avancées et d'expériences uniques telles que des voyages annuels et des rencontres personnelles avec la direction de XS.com.Cette annonce reflète les efforts continus de XS.com pour innover et élever les standards des services financiers. En introduisant le Programme XS VIP, la société renforce sa réputation de leader du marché, en offrant aux traders du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde, des technologies de pointe et un soutien incomparable.Dans le cadre de sa mission visant à autonomiser les traders et les investisseurs à l'échelle mondiale, XS.com redéfinit ce que signifie être un partenaire de confiance dans la navigation des complexités des marchés financiers. Avec le lancement du Programme XS VIP, XS.com continue de poser les jalons de l'excellence dans le secteur de la fintech et des services financiers.Revue de l'entreprise XSLe groupe XS (opérant sous le nom de marque « XS » ou « XS.com ») est un courtier multi-actifs mondial offrant l'accès à une large gamme de produits financiers.Créé en Australie en 2010, XS.com est devenu un leader mondial du marché dans l'industrie de la fintech, des services financiers et du trading en ligne, avec des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans différents endroits à travers le monde.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier l'accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combinée à une expérience utilisateur efficace, une gestion des relations de haute qualité et un excellent service client.Avertissement sur les risques : Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, il est donc possible de perdre tout votre capital. Ces produits ne conviennent peut-être pas à tout le monde, et vous devez vous assurer que vous comprenez les risques encourus.

