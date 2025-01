XS.com establece un nuevo estándar con su exclusivo Programa VIP para Traders

MEXICO, January 24, 2025 / Business News / -- XS .com, el proveedor global galardonado de servicios financieros y fintech de múltiples activos, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su exclusivo Programa para Clientes VIP (XS VIP), diseñado para recompensar y empoderar a sus traders más leales y activos con privilegios y beneficios incomparables.El Programa XS VIP representa un hito significativo en el compromiso de XS.com de ofrecer un valor excepcional a sus clientes. Al proporcionar un programa de lealtad escalonado con beneficios cada vez más exclusivos, XS.com garantiza que sus clientes no solo reciban condiciones de trading superiores, sino también una experiencia personalizada y hecha a medida que establece nuevos estándares en la industria.Comentando sobre el lanzamiento, Mohamad Ibrahim, CEO del Grupo XS.com, declaró:“Estamos emocionados de presentar el Programa XS VIP a nuestros clientes leales. Esta iniciativa es más que un programa de lealtad: es nuestra forma de asegurarnos de que nuestros traders más dedicados se sientan valorados y respaldados en cada paso de su camino. Desde condiciones de trading mejoradas hasta ventajas exclusivas de estilo de vida y consultas personalizadas, el Programa XS VIP encarna nuestro compromiso de ofrecer una experiencia de trading de clase mundial.”El programa cuenta con cinco niveles de membresía, que van desde 3 estrellas hasta 7 estrellas, con calificación basada en depósitos acumulados y volúmenes de trading trimestrales.Los beneficios incluyen soporte prioritario al cliente, análisis de trading impulsados por IA de última generación, analíticas de trading, gestores de cuenta dedicados, materiales educativos exclusivos y mucho más.Los miembros de los niveles superiores también disfrutan de investigaciones personalizadas, condiciones de trading avanzadas y experiencias únicas, como viajes anuales y reuniones personales con la alta dirección de XS.com.Este anuncio refleja los continuos esfuerzos de XS.com por innovar y elevar el nivel en los servicios financieros. Al introducir el Programa XS VIP, la empresa refuerza su reputación como líder del mercado, brindando a los traders de todo el mundo acceso a una liquidez institucional profunda, tecnología de vanguardia y un soporte incomparable.Como parte de su misión de empoderar a traders e inversionistas a nivel global, XS.com está redefiniendo lo que significa ser un socio de confianza para navegar por las complejidades de los mercados financieros. Con el lanzamiento del Programa XS VIP, XS.com sigue estableciendo estándares de excelencia en el sector fintech y de servicios financieros.Resumen de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un Bróker Global de Multiactivos que proporciona acceso para negociar una amplia gama de productos financieros.Establecida en Australia en 2010, XS.com se expandió y se convirtió en líder de mercado global en el sector de FinTech, servicios financieros y trading en línea, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en diferentes localizaciones alrededor del mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y corredores de todo el mundo acceso a liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinados con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y excelente soporte al cliente.Aviso de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y presentan un alto nivel de riesgo, pudiendo llevar a la pérdida de todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.

