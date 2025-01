Aktuelle Cyberbedrohungslage erfordert Schutz, Effizienz und Transparenz

Wir stärken die lokale Security-Landschaft und bieten Unternehmen eine Plattform, mit der sie umfassende IT-Security aus Deutschland und Europa einfach, effektiv und aus einer Hand beziehen können.” — DriveLock CEO Arved Stackelberg.

MüNCHEN, GERMANY, January 17, 2025 / EINPresswire.com / -- DriveLock SE , einer der international führenden Spezialisten für präventive IT-Sicherheitslösungen „Made in Germany“, bietet mit seiner HYPERSECURE Platform eine innovative Antwort auf die Gefahren der digitalen Welt. Die modulare Plattform vereint zahlreiche Schutzfunktionen in einer zentralen Lösung und bietet Unternehmen die nötige Flexibilität und Transparenz, um einfach, schnell und kostengünstig auf Cyber-Bedrohungen jeglicher Art zu reagieren.Die IT-Bedrohungslage ist dynamisch und geprägt durch Cybercrime-as-a-Service, staatlich gesteuertes Hacking und steigende Angriffsflächen. DriveLock bietet sowohl reaktive als auch proaktive Lösungen für ein Höchstmaß an Schutz. „Cybersicherheit wird schwieriger – die Angriffsoberfläche und die Herausforderungen für Unternehmen haben sich in den letzten Jahren signifikant verändert und vergrößert“, warnt DriveLock CEO Arved Stackelberg.Die HYPERSECURE Platform ist eine ganzheitliche Endpunktschutzlösung, die mehrere Sicherheitskontrollen in ein einheitliches System integriert. Sie wurde entwickelt, um das Sicherheitsmanagement zu vereinfachen und gleichzeitig einen robusten Schutz vor einer Vielzahl von Cyber-Bedrohungen zu bieten.Digitale Souveränität und europäische SicherheitEin zentraler Aspekt der DriveLock-Philosophie ist die Förderung digitaler Souveränität. Entwicklung und der Support der HYPERSECURE Platform findet ausschließlich in Deutschland statt. Darüber hinaus öffnet DriveLock seine Plattform für europäische Sicherheitsanbieter. „DriveLock ist ein großer Befürworter der digitalen Souveränität“, so Stackelberg. „Wir stärken die lokale Security-Landschaft und bieten Unternehmen eine Plattform, mit der sie umfassende IT-Security aus Deutschland und Europa einfach, effektiv und aus einer Hand beziehen können.“So profitieren Unternehmen gleich doppelt: Zum einen nutzen sie modernste Technologien. Zum anderen arbeiten sie mit Anbietern zusammen, die bereits lokale regulatorische Anforderungen (z.B. DSGVO oder NIS2) erfüllen. DriveLock bietet damit eine zukunftssichere Lösung, die Sicherheit und Compliance vereint und wenig Ressourcen bindet. Organisationen können sich so auf wichtige Digitalisierungsprojekte konzentrieren.Eine Lösung für alleInsbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) profitieren von der unkomplizierten Handhabung der HYPERSECURE Platform. „Für KMU ist es entscheidend, dass eine Lösung einfach ist“, betont Martin Mangold, Senior Vice President Platform & Operations. Durch die Zentralisierung von verschiedensten Sicherheitsfunktionen – von Endpoint Protection und Application Control bis hin zu BitLocker Management – sparen sie Zeit und reduzieren den Verwaltungsaufwand.Michael Hohl, CCSO bei ElringKlinger AG, ergänzt: „Wir setzen DriveLock zur zentralen Verwaltung von USB-Sticks ein. Der Haupteinsatzbereich ist die Operational Technology (OT). Hier werden im Rahmen der Maintenance viele USB-Sticks verwendet.“Eine weitere wichtige Funktion von DriveLock sind effektive Sicherheitsschulungen. Mit Human Risk & Awareness werden Mitarbeitende kontinuierlich für IT-Sicherheitsrisiken sensibilisiert und die „Human Firewall“ gestärkt. Das ist ein entscheidender Faktor, denn menschliches Fehlverhalten ist nach wie vor eine der Hauptursachen für Sicherheitsvorfälle.Warum DriveLock?Die Kombination aus Effizienz, Flexibilität und technologischem Fortschritt macht die DriveLock HYPERSECURE Platform zur idealen Wahl für Unternehmen jeder Größe und Branche. Sie reduziert Komplexität, stärkt die Cyberabwehr und bietet einen umfassenden Schutz – einfach, effektiv, kosteneffizient, aus einer Hand und vollständig aus Europa.Über DriveLock SEHYPERSECURE IT aus Deutschland: DriveLock ist der führende Spezialist für präventive IT-Sicherheitslösungen aus Deutschland. Die digitalisierte Welt erfordert kompromisslose IT-Sicherheit, um Organisationen, Menschen und Dienste vor Cyberrisiken und Datenverlust zu schützen und digitales Arbeiten für alle sicher zu gestalten.Pressekontakt Unternehmen:Katrin Hentschel+49 (0) 89 546 36 49 23katrin.hentschel@drivelock.comHBI Helga Bailey GmbHEbru Özalan+49 (0) 89 993887 25drivelock@hbi.de

DriveLock | HYPERSECURE Platform – IT-Sicherheit „Made in Germany“

