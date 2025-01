FAAMUTAINA O TOFIGA O MINISTA LAGOLAGO

SAMOA, January 16 - Aso Faraile 17 Ianauri 2025

O le faaauauina o le tagofia o le mataupu e uiga i le faatuatuaina o le taitaiga a le Palemia, atoa ai ma le faatuatuaina e le Palemia o afioga i Minisita Lagolago, latou te galulue faatasi, sa faapogai i le iloiloina o tofiga o afioga i Minisita Lagolago o le Kapeneta i lenei vaiaso. Ma, e tusa ai ma le vaega 3(b) o le Tulafono o Failautusi Faapalemene 1988, ua taunu’u ai le Palemia i lana faaiuga e faamuta tofiga Minisita Lagolago o afioga i Sui Usufono o le Palemene ua faailoa atu i lalo, e amata faamamaluina i le asō, Aso Faraile 17 Ianuari 2025.

i. Tagaloatele Pasi Poloa – Minisita Lagolago o Pisinisi Alamanuia ma Leipa.

ii. Fuiono Tenina Crichton – Minisita Lagolago o Fesootaiga ma Faamatalaga Tekonolosi.

iii. Maiava Fuimaono Tito Asafo – Minisita Lagolago o Faatoaga ma Faigafaiva.

iv. Seuamuli Fasi Toma – Minisita Lagolago o Tina ma Tamaitai.

v. Hon. Tuu’u Anasi’i Leota – Minisita Lagolago o Leoleo, Falepuipui ma Ola Toe Fuataina.

vi. Agaseata Valelio Tanuvasa Peto – Minisita Lagolago o Aoga ma Aganuu.

vii. Tea Tooala Peato – Minisita Lagolago o le Soifua Maloloina.

viii. Magele Sekati Fiaui – Minisita Lagolago o Tupe, na muai tofia o le Minisita Lagolago o Fesootaiga ma Faamatalaga Tekonolosi.

ix. Foisala Lilo Tu’u Ioane – Minisita Lagolago o le Soifua Maloloina.

x. Fesolai Apulu Tusiupu Tuigamala – Minisita Lagolago o Faamasinoga ma Tulaga Tau Faamasinoga.

xi. Ale Vena Ale – Minisita Lagolago o Tiute ma Tupe Maua.

xii. Masinalupe Makesi Masinalupe – Minisita Lagolago o Tiute ma Tupe Maua.

xiii. Manuleleua Paletasala Tovale – Minisita Lagolago o le Palemia ma le Kapeneta.

O le tofiga Minisita Lagolago o Fepuleai Faasavalu Faimata Su’a na faamuta i a Novema 24, 2023.

O loo faaauau pea galuega ma matafaioi a le Pulega Faatonu i le taitaiga a le afioga i le Palemia – Fiame Naomi Mataafa, ma le Kapeneta.

O le mataupu i le faatuatuaina po o le lē faatuatuaina o le taitaiga a le Palemia, e fitoitonu lea i le Palemene o Samoa, ma e le faia e le Vaega Faaupufai.

MAEA.

Friday 17 January 2025

TERMINATION OF ASSOCIATE MINISTERS’ APPOINTMENTS

In accordance with section 3(b) of the Parliamentary Under Secretaries Act 1988, appointments as Associate Ministers for the Members of Parliament provided hereunder, have been terminated with immediate effect. This emanates from the issue of confidence in the Prime Minister to continue to work with the Associate Ministers, and the Associate Ministers’ expression of no confidence in the Prime Minister’s leadership.

These include;

i. Tagaloatele Pasi Poloa, Associate Minister Commerce, Industry and Labour.

ii. Fuiono Tenina Crichton, Associate Minister Communications and Information Technology.

iii. Maiava Fuimaono Tito Asafo, Associate Minister Agriculture and Fisheries.

iv. Seuamuli Fasi Toma, Associate Minister Women, Community and Social Development.

v. Hon. Tu’u’u Anasi’i Leota, Associate Minister Police, Prisons and Corrections.

vi. Agaseata Valelilo Tanuvasa Peto, Associate Minister Education and Culture.

vii. Tea Tooala Peato, Associate Minister Health.

viii. Magele Sekati Fiaui, Associate Minister of Finance, initially appointed as Associate Minister of Communication and Information Technology.

ix. Fo’isala Lilo Tu’u Ioane, Associate Minister Health.

x. Fesola’i Apulu Tusiupu Tuigamala, Associate Minister Justice and Courts Administration.

xi. Ale Vena Ale, Associate Minister Customs and Revenue.

xii. Masinalupe Makesi Masinalupe, Associate Minister Customs and Revenue.

xiii. Manuleleua Paletasala Tovale, Associate Minister Prime Minister and Cabinet.

The termination of Fepuleai Faasavalu Faimata Su’a’s appointment as Associate Minister for Police, Prisons and Corrections was issued and made effective from 24th November 2023.

The functions and responsibilities of the Executive Arm of Government continue under the leadership of the Prime Minister – Hon Fiame Naomi Mataafa, and Cabinet.

The issue of confidence in the Prime Minister’s leadership rests with Parliament. It is not a responsibility of a political party.

END.

January 17, 2025