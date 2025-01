COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON PRÉSENTE SA GAMME DÉDIÉE À LA NINTENDO SWITCH TM 2 

NACON PRÉSENTE SA GAMME DÉDIÉE À LA

NINTENDO SWITCHTM 2

Lesquin (France), le 16 janvier 2025 – À l’occasion de l’annonce de la Nintendo SwitchTM 2, NACON, constructeur d’accessoires gaming premium, a le plaisir de dévoiler ses nouveaux produits consacrés à la console, qui seront disponibles dès sa sortie.





Des solutions de protection pour l’intégralité de la console

Pour protéger sa console des maladresses ou des imprévus, NACON a conçu des solutions adaptées aux chutes et aux coups, tels que des étuis, coques de protection, pochettes et valisettes de transports, aussi bien utiles en jeu que lors des déplacements.

Les protections en verre trempé et les outils de nettoyage viennent quant à eux prendre soin de l’écran de la console.

Améliorez confort et expérience de jeu

Amoureux des jeux de course, NACON propose d’optimiser la gyroscopie de la console avec son duo de volants pour Joy-Con conçus pour les petites mains, idéal pour les enfants. Les plus grands apprécieront le volant pliable utilisant les deux Joy-Con simultanément pour un maximum de confort.

Le Joy-Con grip compatible permet également d’optimiser l’ergonomie des manettes en agrandissant la manette à la meilleure taille, pour une prise en main optimale, un gain de confort et de précision.

Tous ces accessoires seront disponibles en magasin et sur www.nacongaming.com dès la sortie de la Nintendo Switch TM2.

À propos de NACON :

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

