Aduro Clean Technologies présente les résultats financiers de son deuxième trimestre 2025

Aduro Clean Technologies Inc ., ci-après « Aduro » ou la « Société », (NASDAQ : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, publie ses résultats financiers consolidés pour les trimestre et semestre clos le 30 novembre 2024, accompagnés d'éclairages clés, présentés ci-dessous. Sauf mention contraire, toutes les informations financières figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens.

Ofer Vicus, PDG d’Aduro, commente les résultats en ces termes : « Une période de croissance transformative a caractérisé ce trimestre, Aduro ayant franchi plusieurs étapes clés de son parcours de commercialisation. Rejoindre le marché Nasdaq avec succès constitue une période charnière pour la Société. Cette cotation réussie a été renforcée par notre partenariat avec Zeton, un leader mondial de la conception et construction d’usines pilotes, dans le développement de notre propre site pilote consacré à l’exploitation du procédé Hydrochemolytic™. Cette usine jouera un rôle essentiel dans l’affirmation de notre évolutivité et prouvera la viabilité commerciale de notre technologie. »

Nous avons également renforcé nos partenariats moyennant la conclusion d’un protocole d’accord avec GF Building Flow Solutions Americas en vue de relever les enjeux du recyclage des déchets de production de polyéthylène réticulé en nous inspirant de précédents succès techniques. En outre, notre participation à des événements clés du secteur comme les conférences IRPC et ARC24, conjuguée à des prises de parole lors de podcasts de choix, nous a permis de présenter le potentiel transformateur de la technologie Hydrochemolytic™ à une audience internationale. Ensemble, ces avancées propulsent la Société vers l’avant et témoignent de notre engagement à atteindre une totale maturité sur le marché et à proposer une nouvelle solution innovante et durable de recyclage chimique.

« Rejoindre avec succès le Nasdaq a constitué l’étape majeure du deuxième trimestre pour Aduro », ajoute Mena Beshay, son Directeur financier. « Conjugué à la clôture de notre offre publique aux États-Unis ayant permis de lever près de 4,52 millions de dollars américains, cet épisode réussi a nettement profité à notre bilan. Outre l’illustration de notre engagement envers l’excellence opérationnelle, ces progrès financiers soulignent les ressources nécessaires à l’avancement de nos projets de recherche, développement et commercialisation, qui montrent qu’Aduro est effectivement sur la voie de la croissance durable et prête pour renforcer son empreinte sur le marché. »

Faits financiers marquants du deuxième trimestre 2025

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025 affiche 38 143 dollars, soit un repli de 48 % par rapport aux 73 093 dollars enregistrés au deuxième trimestre 2024. Le chiffre d’affaires cumulé entre le début de l’année et le semestre clos le 30 novembre 2024 s’élève à 93 143 dollars, soit un recul de 29 % par rapport au semestre terminé le 30 novembre 2023. Tous les revenus actuels de la Société proviennent de services délivrés dans le cadre de programmes d’engagement client axés sur l’évaluation de ses applications technologiques. Ils ne sont ainsi pas récurrents et découlent de la phase de tests et d’évaluations techniques effectués au cours de la période. Par ailleurs, les progrès réalisés dans le cadre des programmes d’engagement client en cours dépendent de plusieurs facteurs, notamment de l’équilibre des ressources de la Société entre les programmes de mise à l’échelle de la technologie et de commercialisation, mais aussi de la poursuite de l’analyse et desdits programmes.

La perte d’exploitation s’élève à 3 114 712 dollars au deuxième trimestre 2025, comparativement à la perte d’exploitation de 2 077 458 dollars constatée au deuxième trimestre de l’exercice précédent. Cette évolution est principalement due à la croissance de la Société et à l’embauche de nouveaux employés, à une rémunération en actions plus importante et aux dépenses liées à notre entrée au Nasdaq.

Les coûts des immobilisations corporelles arrêtés au 30 novembre 2024 atteignent 4,1 millions de dollars, soit une hausse respective de 155 139 et 468 503 dollars pour le trimestre et le semestre clos à cette date, témoignant d’un investissement renforcé dans la recherche et les équipements de laboratoire.

La Société a maintenu des flux de trésorerie solides, établis à 9,2 millions de dollars au 30 novembre 2024.

Faits marquants du deuxième trimestre 2025 et événements postérieurs

Faits marquants et réalisations :

Double succès pour l’entrée au Nasdaq et l’offre publique : la négociation des actions de la Société sur le Nasdaq Capital Market a débuté le 7 novembre 2024 sous le symbole « ADUR ». Cet événement a été appuyé par une offre publique réussie aux États-Unis, qui a permis de lever un produit brut d’environ 4,52 millions de dollars américains moyennant la vente de 1 063 647 actions ordinaires à un prix de 4,25 dollars chacune. Les fonds serviront à alimenter la recherche et le développement en cours, y compris la construction de l’usine « Next Generation Process » exploitant un procédé de nouvelle génération, ainsi que le fonds de roulement dédié aux besoins généraux. La cotation au Nasdaq traduit l’engagement d’Aduro à faire progresser sa technologie innovante Hydrochemolytic™ et à se développer sur le marché international.

Partenariat avec Zeton visant le développement d’une usine pilote : le 19 novembre 2024, Aduro a retenu Zeton, un leader mondial de la conception et construction d’usines pilotes, dans le cadre de la mise en place d’une usine pilote exploitant la technologie Hydrochemolytic™ pour dégager une production de 10 kg par heure. Bâtie à London, en Ontario, cette installation représente un élément essentiel pour démontrer l’évolutivité d’Aduro et une étape clé de son parcours de commercialisation visant la transformation des plastiques usagés en précieux produits chimiques. Conçue sur les principes de modularité et d’évolutivité, l’usine pilote servira de plateforme clé pour valider les performances de la technologie HCT en conditions réelles et optimiser les configurations de traitement réservées à différents types de déchets plastiques. Le projet est en bonne voie pour être terminé, installé et mis en service d’ici le troisième trimestre 2025, et appuiera ainsi Aduro sur la voie de la pleine commercialisation.

Signature d’un protocole d’accord avec GF Building Flow Solutions Americas : le 12 novembre 2024, Aduro a conclu un protocole d’accord avec GF Building Flow Solutions Americas (anciennement Uponor) pour explorer des solutions circulaires avancées pour les déchets de production de tubes en polyéthylène réticulé (PER). Cette alliance s’appuie sur la participation de GF au programme d’engagement client d’Aduro et repose sur de précédentes évaluations techniques ayant démontré le potentiel de la technologie Hydrochemolytic™ développée par Aduro dans la décomposition des déchets de PER et leur recyclage en matières premières de qualité supérieure. L’objectif de cette collaboration consiste à relever les enjeux du recyclage des polymères réticulés tout en mettant l’accent sur la durabilité au cœur du marché des tuyaux PER, valorisé à plusieurs milliards.

Participation à des événements et promotion marketing : Aduro a participé à l’édition 2024 de la International Refining & Petroleum Conference (ou « IRPC ») organisée à Houston, au Texas les 3 et 4 octobre 2024. Le Directeur financier de la Société, Eric Appelman, y a présenté la technologie Hydrochemolytic™ comme une alternative rentable à la pyrolyse et a fourni des éclairages sur le brevet en instance du procédé de production de produits chimiques BTX (benzènes, toluènes et xylènes) à partir de plastiques usagés et d’huiles renouvelables.

Par la suite, Aduro a présenté sa technologie lors de la Advanced Recycling Conference , l’ARC24, qui s’est tenue à Cologne, en Allemagne, du 20 au 21 novembre 2024. À cette occasion, Eric Appelman a présenté « Une alternative efficace à la pyrolyse dans le recyclage chimique », en soulignant les avantages de la technologie Hydrochemolytic™ dans le traitement des déchets plastiques mixtes à l’appui d’une consommation d’énergie moindre et de rendements de produits de plus grande valeur.

Enfin, Aduro a également rejoint le Service des délégués commerciaux du Canada lors du Canadian CleanTech Roadshow in Mexico et y a présenté sa technologie Hydrochemolytic™ à de potentiels collaborateurs et investisseurs de la région. Cet événement particulier a témoigné de l’engagement d’Aduro envers la conquête de nouveaux marchés et l’établissement de partenariats à l’échelle internationale.

Pour s’adresser à une audience plus importante, Aduro s’est engagée dans des podcasts. L’épisode Plastic Climate Future a donné l’occasion à Eric Appelman d’aborder les enjeux du recyclage des déchets plastiques et d’évoquer la manière dont la technologie innovante d’Aduro peut y répondre en proposant des solutions durables. En outre, au cours d’une interview réalisée pour The Chemical Show diffusée sur YouTube, il a détaillé les avancées techniques du procédé d’Aduro et son potentiel pour redessiner les contours du recyclage chimique du futur.

Pour des informations plus complètes sur les résultats du T2 2025 d’Aduro, veuillez consulter le résumé des états financiers intermédiaires consolidés ainsi que le rapport de gestion intermédiaire de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 30 novembre 2024, disponibles à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca .

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières de moindre valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la Direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Dans le présent communiqué de presse, les déclarations prospectives se rapportent, sans toutefois s’y limiter, aux attentes de la Société quant à l’atteinte de sa pleine maturité pour le marché et la fourniture de solutions de recyclage chimique innovantes et durables grâce à sa technologie Hydrochemolytic™ ; à la perspective que la technologie développée par la Société sera évolutive et commercialement viable, le développement d’une usine pilote constituant une étape clé pour démontrer son potentiel ; à l’attente que l’usine pilote bâtie à London, en Ontario, soit conçue dans une optique de modularité et d’évolutivité et que sa livraison, son installation et sa mise en service restent en bonne voie d’ici le troisième trimestre 2025 ; à l’hypothèse que la Société sache relever les enjeux du recyclage propres au marché du polyéthylène réticulé (PER) grâce à une collaboration avec GF Building Flow Solutions Americas ; au fait que cet engagement s’appuie sur de précédentes évaluations techniques et vise la décomposition des déchets de PER et leur recyclage en matières premières de qualité supérieure pour favoriser la durabilité sur un marché des tuyaux PER valorisé à plusieurs milliards de dollars ; aux avancées majeures attendues de la cotation réussie de la Société au Nasdaq Capital Market et de la réalisation de son offre publique ; à l’utilisation anticipée des fonds issus de l’offre publique pour alimenter la recherche et le développement en cours, y compris la construction de l’usine « Next Generation Process », ainsi que le fonds de roulement dédié aux besoins généraux ; au fait que les ressources financières de la Société devraient faire progresser les projets de recherche, développement et commercialisation d’Aduro, assurant ainsi que la Société soit bien positionnée pour enregistrer une croissance durable et se développer sur le marché ; au fait que la participation d’Aduro à des conférences sectorielles de premier ordre comme l’IRPC ou l’ARC24 et ses campagnes de promotion marketing relèveront la présence de la Société sur le marché et souligneront le potentiel transformateur de sa technologie auprès d’une audience internationale ; au fait que les réalisations de la Société dans leur ensemble la propulseront vers l’avant en soulignant son engagement à atteindre la pleine maturité de marché et à fournir une nouvelle solution innovante et durable en matière de recyclage chimique. Si la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, et du fait de leur nature incertaine, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les principaux facteurs susceptibles d’entraîner des écarts sensibles entre les attentes de la Société et les résultats réels comprennent, entre autres, l’hypothèse que la Société ne parvienne pas à développer et commercialiser la technologie Hydrochemolytic™ selon ses prévisions, voire qu’elle y échoue ; l’hypothèse que la construction, l’installation et la mise en service en bonne et due forme de l’usine pilote d’ici le troisième trimestre 2025 ne se produise pas suivant le calendrier prévu, voire que le projet n’aboutisse pas du tout ; l’hypothèse que la Société échoue à démontrer l’évolutivité et la viabilité commerciale de sa technologie ; l’hypothèse que la collaboration avec Zeton et GF Building Flow Solutions Americas soit inefficace ou n’apporte pas les résultats escomptés par la Société ; celle que la technologie et les produits de la Société peinent à obtenir l’acceptation du marché attendue, voire y échouent ; l’hypothèse que l’effet des conférences sectorielles et des campagnes de promotion marketing sur l’empreinte de la Société sur le marché soit moins important que prévu ou ne produise pas les résultats anticipés ; l’hypothèse que la Société échoue à sécuriser des financements suffisants pour alimenter ses projets actuels de recherche, développement et commercialisation ; l’hypothèse que des évolutions réglementaires et de conformité juridique puissent entraver le développement de ses affaires et son parcours de commercialisation ; la possibilité que le contexte économique ou d’autres facteurs pénalisent les activités et la performance financière de la Société, notamment des conditions de marché défavorables et d’autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35a12862-6b8b-47a9-b41d-fb8488b89603

