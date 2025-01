Lingokids se asocia con Moonbug Entertainment para llevar a los queridos personajes de Blippi a la app líder de aprendizaje infantil

LOS ANGELES, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lingokids , la app número 1 de aprendizaje infantil y en la que ya confían más de 100 millones de familias en todo el mundo, se ha asociado con Moonbug Entertainment, creadores de los queridos personajes, Blippi y CoComelon, entre los preescolares. Esta emocionante colaboración significa que las familias que usan Lingokids ahora pueden disfrutar de contenido exclusivo protagonizado por Blippi, uno de los personajes preescolares más populares del mundo, diseñado para hacer que el aprendizaje sea aún más divertido para niños de 2 a 8 años.

Un hito para Lingokids: incorporación de personajes externos

Por primera vez, Lingokids da la bienvenida a personajes externos a su app. “Estamos muy emocionados de llevar los personajes de Moonbug a Lingokids”, comentó Cristóbal Viedma, CEO de Lingokids. “La curiosidad de Blippi y su amor por explorar lo cotidiano encajan perfectamente con nuestra misión de inspirar a los niños a aprender habilidades claves para su desarrollo a través del juego”.

Contenido único que encantará a los niños

Esta colaboración busca combinar la galardonada metodología Playlearning™ de Lingokids con la narrativa cautivadora de Moonbug. Los padres pueden esperar juegos interactivos diseñados para satisfacer las necesidades de cada niño según su etapa de desarrollo, todo dentro de un entorno en el que personajes como Blippi, Meekah y D.Boo, entre otros, se convierten en guías de aprendizaje, promoviendo el desarrollo de habilidades clave como el vocabulario, la creatividad, la lógica, la inteligencia emocional y muchas más.

Cada contenido está diseñado para responder a los intereses y ritmos de aprendizaje de los niños, permitiéndolos sumergirse en un universo de actividades como:

Narración interactiva

Desafíos de memoria y rompecabezas

Actividades de expresión creativa

Juegos de carrera con vocabulario deportivo

Aprendizaje emocional a través de experiencias fotográficas interactivas

“He sido fan de Lingokids durante mucho tiempo y estaba muy emocionado de poder llevar nuestra propiedad intelectual a la app mientras continúan expandiéndose. Sabemos que a los niños les encanta Blippi y la curiosidad que aporta al aprendizaje diario. Es genial ver esto cobrar vida en la app de Lingokids”, añadió Ed Barton, vicepresidente de juegos e interactivos de Moonbug.

Por qué las familias aman Lingokids

Lingokids se ha convertido en una app imprescindible para los padres que buscan un tiempo de pantalla 100 % seguro, que los niños disfruten y en el que los padres puedan confiar. Con su enfoque en el desarrollo tanto de habilidades académicas como socioemocionales, Lingokids convierte el aprendizaje en una aventura para los niños, brindando al mismo tiempo tranquilidad a los padres.

El nuevo contenido protagonizado por Blippi ya está disponible en la app de Lingokids con 10 nuevos juegos diseñados para despertar la curiosidad y el aprendizaje en las mentes jóvenes. Se espera que más juegos se agreguen más adelante este año. Además, la compañía continuará explorando con Moonbug Entertainment, así como con otras empresas de medios infantiles, más oportunidades para crear juegos dentro de la app de Lingokids basados en propiedades intelectuales populares existentes.

Sobre Moonbug Entertainment

Moonbug Entertainment inspira a niños de todo el mundo a reír, aprender y crecer a través de personajes globalmente amados como Blippi y CoComelon. Con programas disponibles en plataformas como Netflix, Disney+ y YouTube Kids, Moonbug se compromete a hacer que el contenido enriquecedor sea accesible para los niños en todo el mundo.

Moonbug es parte de Candle Media, un hogar independiente y amigable para creadores que impulsa marcas y franquicias de calidad, innovadoras y definitorias de categorías. Reuniendo talento de élite en la intersección del contenido, la comunidad y el comercio, ayuda a posicionar a las principales empresas de entretenimiento para un crecimiento acelerado y sostenible en el mercado actual y más allá. Candle está dirigida por sus Co-Presidentes y Co-CEOs, los destacados ejecutivos de entretenimiento Kevin Mayer y Tom Staggs, y respaldada por capital de inversión de fondos gestionados por el negocio de capital privado de Blackstone.

Sobre Lingokids

Lingokids es una plataforma educativa innovadora comprometida con reinventar el aprendizaje temprano. Al integrar la educación tradicional con habilidades socioemocionales, el enfoque Playlearning™ de Lingokids coloca a los niños en el centro de un extenso ecosistema educativo. Con más de 1,700 actividades interactivas en diversos formatos, la app empodera a los niños para explorar temas como ingeniería, empatía, lectoescritura y resiliencia. Lingokids se dedica a preparar a los niños para un futuro equilibrado que combine la excelencia académica con el crecimiento personal.

Descubre más sobre Lingokids en www.lingokids.com/es o síguenos en redes sociales @Lingokids.

