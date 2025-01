Les collèges canadiens pour une relance économique résiliente et Wawanesa renouvellent leurs bourses à l'innovation jeunesse

Investir 150 000 $ pour inciter davantage de jeunes à trouver des solutions climatiques dans tout le Canada

HAMILTON, Ontario, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2), en partenariat avec Wawanesa Assurance, a renouvelé son soutien aux jeunes innovateurs en matière d'action climatique en annonçant la poursuite du programme des Champions du climat Wawanesa : Bourses à l'innovation jeunesse pour une deuxième année consécutive.

Cette initiative permet aux jeunes âgés de 18 à 30 ans d'être à l'avant-garde des solutions climatiques au Canada.

« Le projet a connu un grand succès au cours de sa première année avec de nouvelles recherches novatrices menées par des jeunes’, a déclaré Dr. Cebert Adamson, vice-président académique du Mohawk College et coprésident du C2R2. « Les étudiants ont eu l'occasion de présenter leurs recherches lors de conférences nationales, de travailler avec des experts de premier plan dans différents secteurs et de développer de nouvelles solutions innovantes dans leur secteur. Nous sommes ravis de poursuivre le programme après avoir constaté l'enthousiasme et la créativité participants en matière d'atténuation et d'adaptation au climat. Nous sommes reconnaissants à Wawanesa pour son soutien continu à cet important projet. »

« Nous sommes fiers d'investir dans la prochaine génération de champions du climat dans le cadre de notre engagement à renforcer la résilience à travers le pays », a déclaré Jackie De Pape Hornick, directrice des communications et de l'impact communautaire chez Wawanesa. « Ces subventions permettront aux jeunes Canadiens de transformer leurs idées inspirantes en actions, leur permettant ainsi de mener des changements significatifs au sein de leurs communautés. Nous avons hâte de voir comment ils comptent relever les défis posés par le changement climatique et contribuer à créer un avenir plus fort et plus durable. »

Au cours de la première année des Champions du climat Wawanesa : Bourses à l’innovation jeunesse, un total de 150 000 $ a été attribué à cinq étudiants pour les aider à concrétiser leurs solutions axées sur le climat entre avril 2024 et avril 2025

Maxim Bergeron du CNETE (Shawinigan, QC) a produit deux enzymes microbiennes capables de dégrader des polluants environnementaux, tels que les plastiques et les hydrocarbures ;

Muhammad Abdullah, de l'école polytechnique de la Saskatchewan (Saskatoon, SK), a cartographié les zones inondables à différents niveaux autour du lac Foam afin de faciliter la gestion des catastrophes et la planification urbaine ;

Navdeep Singh, de Seneca Polytechnic (Toronto, ON), a découvert les meilleures pratiques pour réduire les émissions de carbone dans l'agriculture grâce à une technologie à taux variable, en travaillant avec les communautés agricoles ;

Pal Patel, du Mohawk College (Hamilton, ON), a construit une plateforme qui aide les communautés autochtones à suivre et à analyser l'utilisation de l'énergie pour soutenir la gestion des actifs et la planification énergétique ; et

Sophie Walker, du Red River College Polytechnic (Winnipeg, MB), a facilité la résilience climatique dans les programmes d'études en sciences infirmières par le biais d'ateliers et d'un guide de ressources à l'intention des étudiants et des enseignants.

Chaque récipiendaire a indiqué que le programme des Champions du climat Wawanesa : Bourse à l’innovation jeunesse de Wawanesa a débloqué de nouvelles opportunités passionnantes pour eux, certains décrivant l'expérience comme transformationnelle.

« Le financement m'a permis de m'attaquer à des problèmes concrets, comme la cartographie des zones inondables, à l'aide d'outils de pointe », a déclaré M. Abdullah. « Cela m'a encouragé à entrer en contact avec les communautés et à les aider à résoudre leurs problèmes. Je recommanderais aux jeunes désireux d'avoir un impact significatif grâce à l'innovation et à la technologie, tout en aidant les communautés, de demander cette bourse. »

La deuxième année des Champions du climat Wawanesa : Bourses à l’innovation jeunesse offrira aux jeunes innovateurs une subvention similaire de 30 000 $ chacun pour développer, déployer et faire avancer leurs idées de projets uniques.

Les jeunes actuellement inscrits ou récemment diplômés d'une institution partenaire du C2R2 auront l'occasion de présenter leur idée axée sur le climat et de remplir un dossier de candidature en partenariat avec leur institution entre le 16 janvier et le 13 mars 2025. Les projets sélectionnés seront annoncés le 22 avril 2025, jour de la Terre.

C2R2 est fière de poursuivre son partenariat avec Wawanesa, soulignant leur engagement commun à favoriser le changement positif et la résilience face aux défis liés au climat.

À propos des collèges canadiens pour une reprise résiliente (C2R2)

Les collèges canadiens pour une relance économique résiliente (C2R2) est une coalition de 15 collèges, cégeps, instituts et écoles polytechniques profondément alignés à travers le Canada avec un engagement établi en faveur de la durabilité. Les membres de la coalition se sont rassemblés en tant que force motrice, fournissant les compétences nécessaires à la transition vers une économie propre au Canada. L'administration et le secrétariat de C2R2 sont situés au Mohawk College à Hamilton.

Pour en savoir plus, consultez le site www.resilientcolleges.ca.

À propos de la Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa

La Wawanesa Assurance, fondée en 1896, est l'un des plus grands assureurs mutuels du Canada, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 3,5 milliards de dollars et des actifs de 10 milliards de dollars. La Wawanesa Mutual, dont le siège social est situé à Winnipeg, est la société mère de Wawanesa Life, qui offre des produits et des services d'assurance-vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui distribue de l'assurance personnelle et commerciale partout au Canada. Wawanesa est fière de servir plus de 1,7 million de membres au Canada. L'entreprise redonne activement aux organismes qui renforcent les communautés, faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par année à des organismes de bienfaisance, dont plus de 2 millions de dollars par année pour soutenir les personnes qui sont en première ligne des changements climatiques. Pour en savoir plus, consultez le site wawanesa.com.

Pour plus d'informations :

Sean Coffey

Directeur de la communication

Mohawk College

905-575-2127

sean.coffey@mohawkcollege.ca

Michel Rosset

Gestionnaire de la communication d'entreprise et des relations avec les médias

Wawanesa Assurance

media@wawanesa.com

