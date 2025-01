Bitget Research Mendapati bahawa 20% Gen Z dan Alfa Terbuka kepada Pencen Berasaskan Kripto

VICTORIA, Seychelles, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laporan baharu daripada Bitget Research, bahagian analitik Bitget, merupakan bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia mendedahkan perubahan ketara dalam arus aliran perancangan persaraan di kalangan generasi muda. Menurut kajian tersebut, 20% daripada Generasi Z dan Alpha terbuka untuk menerima pencen dalam mata wang kripto, mencerminkan peningkatan kepercayaan mereka terhadap sistem kewangan alternatif dan wang digital.

Penemuan Penting:

78% daripada responden menyatakan mereka lebih mempercayai pilihan simpanan persaraan alternatif berbanding sistem pencen tradisional.

berbanding sistem pencen tradisional. 20% daripada responden Generasi Z dan Alpha menunjukkan kesediaan mereka untuk menerima pencen dalam mata wang kripto .

. Lebih 40% daripada individu muda telah pun melabur dalam mata wang kripto, menunjukkan minat yang kuat terhadap aset digital.

dalam mata wang kripto, menunjukkan minat yang kuat terhadap aset digital. 73% daripada responden mengaku bahawa mereka kurang memahami cara dana pencen tradisional berfungsi.

Laporan itu menyerlahkan anjakan besar dalam cara generasi muda mendekati perancangan kewangan. Bagi Gen Z dan Alpha, pencen tradisional, yang pernah dilihat sebagai penting untuk keselamatan kewangan, kini kehilangan daya tarikannya. Sebaliknya, mereka sedang mencari penyelesaian moden yang boleh disesuaikan yang selaras dengan gaya hidup mereka yang celik teknologi dan keutamaan yang berubah-ubah.

Perubahan Pemikiran Generasi

Gen Z dan Alpha yang lahir dalam era digital telah membesar dalam dunia kemajuan teknologi yang pesat dan keutamaan kewangan mereka mencerminkan perkara ini. Ramai yang ragu-ragu terhadap sistem lama dan semakin cenderung ke arah kewangan terdesentralisasi dan penyelesaian berasaskan rantai blok. Laporan tersebut menyatakan lebih daripada 20% golongan muda terbuka untuk memasukkan mata wang kripto dalam rancangan persaraan mereka, menganggapnya sebagai pendekatan moden untuk menjamin masa depan kewangan mereka.

"Ini adalah panggilan kesedaran untuk industri kewangan," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. "Generasi muda tidak lagi berpuas hati dengan sistem pencen yang sama untuk semua. Mereka mencari penyelesaian moden yang memberi mereka lebih kawalan, fleksibiliti dan ketelusan.”

Cabaran untuk Diatasi

Walaupun minat terhadap aset digital semakin meningkat di kalangan generasi muda, halangan seperti ketidaktentuan mata wang kripto, ketidakpastian peraturan dan risiko keselamatan siber terus menghalang penerimaannya secara meluas. Lebih-lebih lagi, ramai orang muda tidak dimaklumkan sepenuhnya tentang pilihan pencen tradisional atau pencen berasaskan kripto.

Laporan tersebut menekankan kepentingan menangani cabaran ini, dengan menyatakan pencen kripto boleh menjadi pilihan transformatif untuk generasi muda jika dilaksanakan dengan betul. Dengan antara muka mesra pengguna, pendidikan yang lebih baik dan langkah perlindungan yang lebih kukuh, aset digital boleh menawarkan cara yang telus dan cekap untuk menyimpan untuk masa hadapan.

Apa yang Perlu Diketahui oleh Institusi Kewangan

Laporan tersebut menghantar mesej yang jelas kepada kerajaan dan institusi kewangan: sesuaikan diri atau hadapi risiko ketinggalan. Penemuan ini menyeru tumpuan kepada:

Memudahkan dan memodenkan sistem pencen tradisional. Menyediakan pendidikan tentang perancangan kewangan tradisional dan berasaskan kripto. Mewujudkan peraturan yang jelas untuk menangani kebimbangan mengenai kestabilan dan keselamatan kripto.



“Golongan muda membentuk semula cara kita berfikir tentang wang,” tambah Gracy Chen. “Peningkatan pencen kripto bukan sekadar arus aliran sementara – ia adalah sebahagian daripada revolusi kewangan yang lebih besar. Industri perlu mengikuti arus perkembangan agar tidak ketinggalan.”

