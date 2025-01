Z世代とアルファ世代の20%が暗号通貨ベースの年金を受け入れていることがビットゲット (Bitget) の調査で判明

セイシェル・ビクトリア発, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットの分析部門、ビットゲットリサーチ (Bitget Research) の新しいレポートにより、若年世代の間で退職後の生活設計のトレンドに大きな変化が起きていることが明らかになった。 この調査によると、Z世代とアルファ世代の20%が暗号通貨による年金受給を受け入れており、代替金融システムやデジタルマネーに対する彼らの信頼が高まっていることを表している。

主な調査結果:

回答者の78%が、従来の年金制度と比較して、 代替的な退職貯蓄 の選択肢に対してより大きな信頼を表明した。

の選択肢に対してより大きな信頼を表明した。 Z世代とアルファ世代の回答者の20%が、 暗号通貨で年金を受け取ることに前向きであること を示した。

を示した。 40%以上の若年層がすでに暗号通貨に投資しており 、デジタル資産への強い関心を示している。

、デジタル資産への強い関心を示している。 回答者の73%が従来の年金基金の仕組みについて完全には理解していないことを認めた。

このレポートにより、若年世代がファイナンシャルプランニングに取り組む方法に大きな変化が起こっていることが浮き彫りになっている。 Z世代とアルファ世代にとって、かつては経済的な安定に不可欠と見なされていた従来の年金は、魅力を失いつつある。 むしろ、彼らは、テクノロジーに精通したライフスタイルと変化する優先事項に合致した、現代的で適応力のあるソリューションを求めている。

世代間の考え方の変化

デジタルネイティブであるZ世代とアルファ世代は、急速な技術的進歩の世界で育ってきたため、彼らの金融に対する選好にもそれは反映されている。 多くの人が旧来の制度に懐疑的であり、分散型金融やブロックチェーンベースのソリューションにますます前向きになっている。 このレポートにより、20%以上の若年層が、暗号通貨を年金制度に含めることに前向きであることが明らかになっている。彼らは、暗号通貨を将来の経済的な安定を確保するための現代的なアプローチとして捉えている。

「これは金融業界に対する警鐘です。」とビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「若い世代は、もはや画一的な年金制度に満足しなくなっています。 彼らは、より管理しやすく、柔軟性と透明性のある現代的なソリューションを求めています。」

克服すべき課題

若年世代の間でデジタル資産への関心が高まっている一方で、暗号通貨のボラティリティ、規制の不確実性、サイバーセキュリティリスクといった障害が依然として普及を妨げている。 さらに、多くの若年層は従来の年金や暗号通貨ベースの年金の選択肢について十分な情報を得られていない。

このレポートは、こうした課題に取り組むことの重要性を強調し、それが適切に行われた場合、暗号通貨年金が若年世代にとって変革的な選択肢となり得ることを指摘している。 ユーザーフレンドリーなインターフェース、教育の向上、より強力な保護対策があれば、デジタル資産は将来に備えた貯蓄のための、透明性のある効率的な方法を提供できる可能性がある。

金融機関が知っておくべきこと

このレポートは、政府と金融機関に明確なメッセージを送っている。それは「適応しない場合、取り残されるリスクを負うことになる」というものである。 調査結果により、次の事項に重点を置くことが要請される。

従来の年金制度の簡素化と現代化。 従来のファイナンシャルプランニングと暗号通貨ベースのファイナンシャルプランニングの両方に関する教育の提供。 暗号通貨の安定性と安全性に関する懸念に対処するための明確な規制の確立。



「若者はお金についての考え方を再構築しています。」とグレイシー・チェンは付け加えている。 「暗号通貨産年金の台頭は単なる一過性のトレンドではなく、より大きな金融革命の一環です。 業界はそれに追いつく必要があります。」

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲットは、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用してユーザーがよりスマートに取引できるように支援するとともに、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、個人の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81fc9e1c-40b3-410b-bcd1-243c51bf3cac

