20% מבני דור ה-Z והאלפא פתוחים לגמלאות שמבוססות על מטבעות קריפטוגרפים – כך עולה ממחקר של Bitget

דו"ח חדש של Bitget Research, חטיבת האנליטיקה של בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה בעולם וחברת ה-Web3 Bitget , חושף שינוי מגמה משמעותי בתכנון הפנסיה בקרב הדורות הצעירים. לפי המחקר, 20% מדור ה-Z והאלפא פתוחים לקבלת הפנסיה במטבעות קריפטוגרפים, וזה משקף את האמון ההולך וגובר שלהם במערכות פיננסיות חלופיות ובכסף דיגיטלי.

ממצאים מרכזיים:

*78% מהנשאלים הביעו אמון רב יותר באפשרויות חלופיות עבור חיסכון פנסיוני בהשוואה למערכות הפנסיה המסורתיות.

*20% מהמשיבים מדור ה-Z והאלפא הביעו נכונות לקבל פנסיה במטבע קריפטוגרפי.

*למעלה מ -40% מהאנשים הצעירים כבר השקיעו במטבעות קריפטוגרפים, והפגינו עניין רב בנכסים דיגיטליים.

*73% מהנשאלים הודו שהם אינם מבינים באופן מלאה את אופן הפעולה של קרנות הפנסיה המסורתיות.

הדו"ח מדגיש שינוי משמעותי באופן שבו הדורות הצעירים מתייחסים לתכנון פיננסי. עבור דור ה-Z והאלפא, הפנסיות המסורתיות, שנראו בעבר כחיוניות לביטחון כלכלי, מאבדות כעת את המשיכה שלהן. במקום זאת, הם מחפשים פתרונות מודרניים ניתנים להתאמה, שעולים בקנה מידה אחד עם אורח החיים הטכנולוגי ואת סדרי העדיפויות המשתנים.

שינוי חשיבה דורי

בני דור ה-Z והאלפא, שנולדו ליקום דיגיטלי, גדלו בעולם של התקדמות טכנולוגית מהירה, וההעדפות הפיננסיות שלהם משקפות זאת. רבים מטילים ספק במערכות הישנות ונוטים יותר ויותר לכיוון הפיננסי המבוזר ולפתרונות מבוססי בלוקצ'יין. הדו"ח חושף כי למעלה מ-20% מהצעירים פתוחים לכלול מטבעות קריפטוגרפים בתוכניות הפרישה שלהם, ורואים בכך גישה מודרנית להבטחת עתידם הפיננסי.

"זוהי קריאת השכמה לתעשייה הפיננסית", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "הדורות הצעירים כבר לא מסתפקים במערכות פנסיה אחידות. הם מחפשים פתרונות מודרניים שנותנים להם יותר שליטה, גמישות ושקיפות".

אתגרים שיש להתגבר עליהם

בעוד העניין בנכסים דיגיטליים גדל בקרב הדורות הצעירים, מכשולים כמו תנודתיות מטבעות קריפטוגרפיים, אי ודאות רגולטורית וסיכוני אבטחת סייבר ממשיכים לעכב אימוץ נרחב. יתר על כן, צעירים רבים אינם מעודכנים באופן מלא לגבי אפשרויות פנסיה מסורתיות או מבוססות קריפטו.

הדו"ח מדגיש את החשיבות של התמודדות עם אתגרים אלה, ומציין כי פנסיות קריפטו יכולות להפוך לאופציה טרנספורמטיבית עבור הדורות הצעירים אם יעשו זאת נכון. עם ממשקים ידידותיים למשתמש, חינוך טוב יותר ואמצעי הגנה חזקים יותר, נכסים דיגיטליים יכולים להציע דרך שקופה ויעילה לחסוך לעתיד.

מה מוסדות פיננסיים צריכים לדעת

הדו"ח שולח מסר ברור לממשלות ולמוסדות פיננסיים: להסתגל או להסתכן בפיגור. הממצאים קוראים להתמקד ב:

1.פישוט ומודרניזציה של מערכות פנסיה מסורתיות.

2.מתן חינוך על תכנון פיננסי מסורתי ומבוסס קריפטו.

3.קביעת תקנות ברורות לטיפול בחששות לגבי יציבות ואבטחת הקריפטו.

"צעירים מעצבים מחדש את הדרך שבה אנחנו חושבים על כסף", הוסיפה גרייסי צ'ן. "העלייה של פנסיות הקריפטו היא לא רק טרנד חולף - היא חלק ממהפכה פיננסית גדולה יותר. התעשייה צריכה להדביק את הפער".

