Bitget, 주요 중앙화 거래소 (CEX) 최초로 Bittenson의 TAO 지분증명 (PoS) 스테이킹 도입

빅토리아 세이셸, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 암호화폐 거래소-- 암호화폐기업인 Bitget이 주요 중앙화 거래소(CEX) 중 최초로 Bittensor의 고유 토큰인 $TAO의 스테이킹 서비스를 제공할 예정이다. 이를 통해 사용자들은 Bitget 플랫폼에서 직접 리워드 수령이 가능한 기회를 갖게 된다. 이 저위험 금융 도구는 참가자들이 스테이킹을 통해 암호화폐를 할당하여 블록체인 거래를 검증함으로써 리워드를 획득할 수 있는데 이를 통해 중개인 필요 없이 탈중앙화된 금융 참여를 강화하는 효과를 갖게 된다.

이 새로운 기능은 사용자가 PoS(지분증명) 자산을 블록체인 네트워크에 직접 스테이킹할 수 있도록 하여 기존의 복잡한 스테이킹 과정을 간소화하게 된다. 이를 통해 전문 하드웨어나 복잡한 설정이 필요 없기에 초보자와 숙련된 투자자 모두를 대상으로 한 접근성 확대가 가능해졌다. 사용자는 이제 자산을 스테이킹하고 동일한 토큰으로 리워드를 수령해 저위험 자산 증식의 혜택을 누릴 수 있게 된다.

지분 증명(PoS) 합의 메커니즘을 사용하는 $TAO 스테이킹을 통해 토큰 보유자는 네트워크 검증에 참여하여 Bittensor 네트워크를 보호하고 인센티브를 받을 수 있다. 스테이킹된 자산은 즉시 지분 증명 네트워크에 고정되므로, Bitget의 $TAO 스테이킹 기능을 통해 토큰 보유자는 토큰 보유자를 위한 자체 검증자 노드를 관리하지 않고도 수익을 얻을 수 있게 된다

이 같은 통합 기능을 통해 실시간 수익의 확인과, 안정적인 수익률, 강화된 보안 등 다양한 이점을 누릴 수 있게 되었다. Bitget은 스테이킹 기간 동안 자산을 잠금 처리함으로써 개인 키 분실이나 도난과 같은 위험을 최소화하여 자산 증식에 필요한 가장 안전한 방법 중 하나를 제공하게 된다.

인공지능이 계속해서 주류로 자리 잡을 것으로 예상되는 가운데, $TAO 스테이킹은 스테이커에게 다른 온체인 노드 스테이킹 옵션의 수익률을 뛰어넘는 15%의 인상적인 APR (수익률)을 얻을 수 있는 기회를 제공한다. $TAO 스테이킹은 사용자가 암호화폐와 AI 분야 모두에 참여할 수 있는 기회를 열어주며, 사용자에게 탈중앙화 금융(DeFi) 생태계를 형성하는 데 필요한 도구와 기회를 제공하고자 하는 Bitget의 노력을 잘 보여준다.

Bitget의 스테이킹 기능은 다양한 혜택을 제공하므로 보수적이면서도 효과적인 자산 증식을 원하는 분들에게 이상적인 선택이 될 것으로 전망된다. 투자자는 추가 위험 없이 자산 성장을 촉진하는 재투자 옵션을 통해 시간이 지나도 안정적인 수익을 얻을 수 있게 된다. 이 플랫폼은 스테이킹과 상환을 간소화하여 모든 유형의 사용자에게 적합한 것으로 판단된다. 수수료가 부과되지 않고 기본 블록체인의 성능에 따라 수익률이 결정되는 Bitget은 암호화폐 보유량을 늘리기 위한 안정적이고 시장과 연계된 솔루션을 제공한다.

이제 Bitget 사용자는 자신의 계정을 통해 $TAO 스테이킹에 액세스가 가능해졌다. 스테이킹을 시작하고 리워드를 받으려면 여기를 방문하세요.

Bitget 소개

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 4,500만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. 기존에 BitKeep이라는 이름으로 운영되었던 Bitget Wallet은 세계적인 수준의 멀티체인 암호화폐 지갑으로, 지갑 기능을 비롯해 스왑, NFT 마켓플레이스, DApp 브라우저 등 다양한 종합 웹3 솔루션과 기능을 제공한다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있습니다, 또한 터키 국가대표 선수인 Buse Tosun Çavuşoğlu (레슬링 세계 챔피언), Samet Gümüş (복싱 금메달리스트), İlkin Aydın (배구 국가대표)의 글로벌 파트너로서 글로벌 커뮤니티가 암호화폐의 미래를 수용하도록 영감을 불어넣고 있습니다.

추가 정보가 필요할 경우 여기를 방문하세요: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

언론 문의가 필요할 경우 다음 연락처로 문의하세요: media@bitget.com

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8f7a981-4571-4290-9cb9-b595b2d00685

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.