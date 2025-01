Bitget Menjadi CEX Pertama yang Memperkenalkan Pemacangan PoS TAO Bittensor

VICTORIA, Seychelles, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, syarikat pertukaran mata wang kripto terkemuka dan Web3, bersedia untuk menjadi pertukaran terpusat (CEX) utama yang pertama sekali menawarkan pemancangan token asal Bittensor, $TAO, menyediakan peluang kepada pengguna untuk memperoleh ganjaran secara langsung di platformnya. Alat kewangan berisiko rendah ini membolehkan peserta memperoleh ganjaran dengan memperuntukkan kripto melalui pemancangan bagi mengesahkan transaksi blok rantai, menghapuskan orang tengah serta meningkatkan penyertaan kewangan terpencar.

Ciri baharu tersebut meringkaskan proses pemancangan tradisional dengan membolehkan pengguna memancang aset PoS mereka secara langsung pada rangkaian rantai blok. Ini menghapuskan keperluan untuk perkakas khusus atau penyediaan rumit yang menjadikan ciri ini pilihan lebih mudah diakses bagi kedua-dua pelabur novis dan berpengalaman. Pengguna kini boleh memancang aset mereka dan menerima ganjaran dalam token yang sama dan dengan itu memperoleh manfaat dalam pembinaan pertumbuhan kekayaan berisiko rendah.

Menggunakan mekanisme konsensus Bukti Pegangan (PoS), pemancangan $TAO membolehkan pemegang token untuk mengambil bahagian dalam pengesahan rangkaian bagi melindungi rangkaian Bittensor dan mendapat insentif. Memandangkan aset dipancang dikunci serta-merta dalam rangkaian PoS, ciri pemancangan $TAO Bitget membolehkan pemegang token mengaut keuntungan tanpa menguruskan nod pengesahan mereka sendiri bagi pemegang token.

Penyepaduan tersebut menawarkan berbilang manfaat, termasuk keterlihatan pendapatan masa nyata, pemulangan yang stabil dan keselamatan yang dipertingkatkan. Dengan mengunci aset semasa tempoh pemancangan, Bitget meminimumkan risiko seperti kehilangan atau kecurian kekunci peribadi justeru menawarkan salah satu kaedah paling selamat bagi pertumbuhan aset.

Di samping AI yang dijangkakan untuk terus menarik perhatian arus perdana, pemancangan $TAO menawarkan peluang kepada pemancang bagi mendapatkan hasil APR 15% yang memberangsangkan, melebihi ganjaran hasil daripada pilihan pemancangan nod pada rantai yang lain. Pemancangan $TAO membuka pintu kepada pengguna untuk terlibat dalam kedua-dua sektor kripto dan AI yang memberikan isyarat komitmen berterusan Bitget terhadap menyediakan alat dan peluang kepada pengguna dalam membentuk ekosistem kewangan terpencar (DeFi).

Ciri pemancangan Bitget menawarkan pelbagai manfaat yang menjadikannya pilihan ideal bagi sesiapa yang menginginkan pertumbuhan kekayaan yang konservatif tetapi berkesan. Pelabur boleh mendapat pemulangan stabil dari semasa ke semasa dengan pilihan pelaburan semula yang meningkatkan pertumbuhan aset tanpa risiko tambahan. Platform tersebut meringkaskan pemancangan dan penebusan, sesuai untuk semua jenis pengguna. Tanpa caj yuran di samping pemulangan yang selari dengan prestasi rantai blok tersembunyi, Bitget menyediakan penyelesaian yang boleh dipercayai dan sejajar dengan pasaran untuk pemegangan kripto yang berkembang.

Pengguna Bitget kini boleh mengakses pemancangan $TAO melalui akaun mereka. Untuk mula memancang dan memperoleh ganjaran, lawati sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah syarikat pertukaran mata wang kripto dan Web3 terkemuka di dunia. Bursa Bitget menyediakan perkhidmatan kepada lebih 45 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau serta komited membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan rintisannya dan penyelesaian perdagangan yang lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto lain. Dahulunya dikenali sebagai BitKeep, Bitget Wallet ialah dompet kripto berbilang rantai terbaik di dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, pelayar DApp serta banyak lagi.

Bitget ialah peneraju dalam memacu penggunaan kripto melalui rakan kongsi strategik, seperti peranannya sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi bagi Liga Bola Sepak Terkemuka Dunia, LALIGA, di pasaran EASTERN, SEA dan LATAM, serta rakan kongsi global bagi atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara sukan gusti dunia), Samet Gümüş (Pemenang emas sukan tinju) dan İlkin Aydın (Pasukan kebangsaan bola tampar), untuk memberi inspirasi kepada komuniti global dalam menerima masa depan mata wang kripto.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dikembalikan. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk yang boleh dipercayai untuk keputusan masa depan. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin berlaku. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

Foto yang disertakan bersama pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8f7a981-4571-4290-9cb9-b595b2d00685

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.