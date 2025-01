ビットゲット、ビッテンソールのTAOのPoSステーキングを導入する初のCEXに

セイシェル・ビクトリア発, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲット (Bitget) は、ビッテンソール (Bittensor) のネイティブトークンである$TAOのステーキングを提供する初の主要な中央集権型取引所 (CEX) となる予定である。これにより、ユーザーは同プラットフォーム上で直接報酬を獲得する機会を得られる。 この低リスクの金融ツールは、ステーキングを通じて暗号通貨を配分し、ブロックチェーントランザクションを検証することで、参加者が報酬を獲得することを可能にする。これにより、仲介者を排除し、分散型金融への参加を促進する。

この新機能により、ユーザーはPoS資産をブロックチェーンネットワーク上で直接ステーキングすることが可能となり、従来のステーキングプロセスが簡素化される。 特殊なハードウェアや複雑な設定は不要なので、初心者から経験豊富な投資家まで、誰もが利用できるオプションとなっている。 ユーザーは、資産をステーキングして、同じトークンで報酬を受け取ることができ、低リスクでの資産形成が可能になる。

プルーフ・オブ・ステーク (PoS) コンセンサスメカニズムを使用する$TAOステーキングにより、トークン保有者はネットワークの検証に参加して、ビッテンソールネットワークを保護し、インセンティブを得ることができる。 ステーキングした資産は即座にPoSネットワークにロックされるため、ビットゲットの$TAOステーキング機能により、トークン保有者は、自身のバリデータノードを管理することなく利益を得ることができる。

統合により、リアルタイムでの収益の可視性、安定したリターン、セキュリティの強化など、さまざまな利点がもたらされる。 ビットゲットは、ステーキング期間中の資産をロックすることで、秘密鍵の紛失や盗難などのリスクを最小限に抑え、資産を増やす最も安全な方法の1つを提供する。

AIが今後も主流の牽引力となることが予想される中、$TAOのステーキングは、15%という魅力的な年換算利回りを獲得する機会をステーキング参加者に提供する。これは、他のオンチェーンノードステーキングオプションの利回り報酬を上回っている。 $TAOのステーキングは、ユーザーが暗号通貨とAIの両分野に関与することを可能にし、ビットゲットが分散型金融 (DeFi) エコシステムを形成するツールと機会をユーザーに提供する取り組みを強化していることを示している。

ビットゲットのステーキング機能にはさまざまな利点があり、手堅くも効果的な資産運用を求めるユーザーにとって理想的な選択肢となっている。 投資家は、リスクを増大させることなく、資産形成を促進する再投資オプションを利用することで、長期的に安定したリターンを得ることができる。 同プラットフォームは、ステーキングと償還を簡素化し、あらゆるタイプのユーザーに対応している。 手数料が一切かからず、基礎となるブロックチェーンのパフォーマンスに合わせたリターンを実現するビットゲットは、暗号通貨の保有高を増やすために、信頼性の高い、市場に即したソリューションを提供している。

ビットゲットのユーザーは現在、アカウントから$TAOのステーキングを利用できる。 ステーキングと報酬の獲得を開始するには、こちらにアクセスされたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で4,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用してユーザーがよりスマートに取引できるように支援するとともに、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーなどを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、個人の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

この発表に付随する写真はこちらから入手可能: http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8f7a981-4571-4290-9cb9-b595b2d00685

