Bitget היא ה-CEX הראשון שמציג הוכחת החזקה עבור הימור עם האסימון TAO של Bittensor

ויקטוריה, איי סיישל, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, עומדת להפוך לבורסה הריכוזית הגדולה הראשונה (CEX) שמציעה הימור עבור האסימון המקורי של Bittensor, $TAO, והיא תספק למשתמשים הזדמנות לזכות בתגמולים ישירות בפלטפורמה שלה. כלי פיננסי זה, ברמת סיכון נמוכה, מאפשר למשתתפים להרוויח תגמולים באמצעות הקצאת מטבעות קריפטוגרפים באמצעות הימור לצורך אימות עסקאות בלוקצ'יין, והוא מבטל את הצורך במתווכים ומגביר השתתפות פיננסית מבוזרת.

התכונה החדשה מפשטת את תהליכי ההימור המסורתיים בכך שהיא מאפשרת למשתמשים לסמן את נכסי הוכחת ההחזקה שלהם ישירות ברשתות בלוקצ'יין. זה מבטל את הצורך בחומרה מיוחדת או בהגדרות מורכבות, מה שהופך אותה לאפשרות נגישה למשקיעים מתחילים ומנוסים כאחד. משתמשים יכולים כעת להטמיע את הנכסים שלהם ולקבל תגמולים באותם אסימונים, ולהפיק תועלת בבניית צמיחת עושר בסיכון נמוך.

באמצעות מנגנון מוסכם של הוכחת החזקה (PoS), ההימור על TAO$ מאפשר לבעלי אסימונים לקחת חלק באימות מצד הרשת כדי לספק הגנה ל-Bittensor ולקבל תמריצים. מכיוון שנכסים בהימור ננעלים באופן מיידי ברשתות PoS, תכונת ההימור על TAO$ של Bitget מאפשרת לבעלי האסימון להרוויח מבלי לנהל את צומת האימות שלהם עבור מחזיקי האסימון.

האינטגרציה מציעה כמה תועלות, כולל נראות רווחים בזמן אמת, תשואות יציבות ואבטחה משופרת. באמצעות נעילת נכסים במהלך תקופת ההימור, Bitget ממזערת סיכונים כגון אובדן או גניבה של מפתחות פרטיים, ומציגה את אחת השיטות הבטוחות ביותר לצמיחת נכסים.

עם צפי לחדירה הולכת וגדלה של תחום הבינה מלאכותית למיינסטרים, ההימור על TAO$ מציע הזדמנות לבעלי עניין להניב APR מרשים ברמה של 15% העולה על תגמול התשואה מאפשרויות אחרות של ניהול צומת ברשת בלוקצ'יין. ההימור על TAO$ פותח את הדלת למשתמשים לעסוק במגזרי הקריפטוגרפיה כמו גם במגזרי הבינה המלאכותית, ומאותת על המחויבות הגוברת של Bitget לספק למשתמשים כלים והזדמנויות לעיצוב האקו סיסטםשל תחום הכלים הפיננסיים המבוזרים (DeFi).

תכונת ההימור של Bitget מציעה מגוון יתרונות, מה שהופך אותה לבחירה אידיאלית למי שמחפש צמיחת עושר שמרנית אך יעילה. משקיעים יכולים להשיג תשואות יציבות לאורך זמן עם אפשרויות השקעה מחדש שמגבירות את צמיחת הנכסים ללא תוספת סיכון. הפלטפורמה מפשטת את ההימור והמימוש, ומשרתת את כל סוגי המשתמשים. ללא עמלות ותשואות המתאימות לביצועי הבלוקצ'יין שבבסיס, Bitget מספקת פתרון אמין ומותאם לשוק להגדלת אחזקות קריפטוגרפיות.

משתמשי Bitget יכולים כעת לגשת להימור על TAO$ דרך החשבונות שלהם. כדי להתחיל להמר ולהרוויח תגמולים, בקרו כאן.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-45 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.



