Bitget se convierte en la primera CEX en introducir el staking de TAO PoS de Bittensor

VICTORIA, Seychelles, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, se convertirá en la primera bolsa centralizada principal (CEX) en ofrecer staking para el token nativo de Bittensor, $TAO, al brindar a los usuarios la oportunidad de ganar recompensas directamente en su plataforma. Esta herramienta financiera de bajo riesgo permite a los participantes ganar recompensas al asignar criptomonedas mediante staking para validar transacciones de blockchain, eliminando así intermediarios y mejorando la participación financiera descentralizada.

La nueva característica simplifica los procesos de staking tradicionales, ya que permite a los usuarios colocar sus activos PoS en staking directamente en redes blockchain. Además, elimina la necesidad de tener que usar hardware especializado o configuraciones complejas, por lo que es una opción accesible tanto para inversores inexpertos como experimentados. Los usuarios podrán ahora poner sus activos en staking y recibir recompensas en los mismos tokens, lo que les permite hacer crecer su riqueza con bajo riesgo.

Al utilizar un mecanismo de consenso de prueba de participación (PoS, por sus siglas en inglés), el staking de $TAO permite a los poseedores de tokens participar en la validación de la red para salvaguardar la red Bittensor y obtener incentivos. Dado que los activos en staking se bloquean de inmediato en las redes PoS, la función de staking de $TAO de Bitget permite a los poseedores de tokens obtener ganancias sin tener que administrar su propio nodo validador para los poseedores de tokens.

La integración ofrece múltiples beneficios, como la visualización de las ganancias en tiempo real, retornos estables y mayor seguridad. Al bloquear los activos durante el período de staking, Bitget minimiza riesgos como la pérdida o el robo de claves privadas, ofreciendo uno de los métodos más seguros para el crecimiento de activos.

Dado que se espera que la IA siga ganando adeptos, el staking de $TAO ofrece a los stakers la oportunidad de tener un rendimiento con una impresionante tasa de porcentaje anual (APR) del 15 %, lo que supera las recompensas de rendimiento de otras opciones de staking de nodos en cadena. El staking de $TAO abre la puerta para que los usuarios participen en los sectores de criptomonedas y de inteligencia artificial, lo que indica el creciente compromiso de Bitget de brindarles a los usuarios herramientas y oportunidades para dar forma al ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi).

La función de staking de Bitget ofrece una serie de beneficios, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan un crecimiento de riqueza conservador pero efectivo. Los inversores podrán obtener rendimientos estables a lo largo del tiempo con opciones de reinversión que mejoran el crecimiento de los activos sin riesgo añadido. La plataforma simplifica el staking y el canje, atendiendo así a todo tipo de usuarios. Al no cobrar cargos y con retornos alineados con el desempeño de la blockchain subyacente, Bitget proporciona una solución confiable y acorde con el mercado para aumentar las tenencias de criptomonedas.

Los usuarios de Bitget ahora pueden acceder al staking de $TAO a través de sus cuentas. Para comenzar a realizar staking y ganar recompensas, acceda aquí.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Con más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading y otras soluciones de trading, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, precio de Ethereum y otros precios de criptodivisas. Anteriormente conocida como BitKeep, Bitget Wallet es una billetera criptográfica multicadena de clase mundial que ofrece distintas soluciones y características Web3 integrales que incluyen funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp y más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO Y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter (X) | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8f7a981-4571-4290-9cb9-b595b2d00685

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.