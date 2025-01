โครงการรถไฟความเร็วสูงมูลค่า 67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของเวียดนาม ซึ่งเชื่อมโยงกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินห์ พร้อมที่จะยกระดับการขนส่งในอาเซียนและกระตุ้นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

VIETNAM, January 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- โครงการรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามมูลค่า 67,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่จะเชื่อมต่อกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินห์ ระยะทาง 1,500 กิโลเมตร คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเดินทางในประเทศ ด้วยการลดเวลาเดินทางลงเหลือไม่ถึง 6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเสริมสร้างบทบาทของเวียดนามให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ EBC Financial Group (EBC) ได้วิเคราะห์แนวโน้มตลาดที่เกิดจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ ในตลาดการเงินที่ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการนี้แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ คือการตัดสินใจใช้เงินลงทุนภายในประเทศเป็นหลัก แทนการกู้ยืมจากต่างประเทศเหมือนโครงการก่อนหน้า การใช้ทรัพยากรภายในประเทศ ช่วยให้เวียดนามลดความเสี่ยงจากปัจจัยทางการเงินภายนอก พร้อมทั้งยัง สามารถควบคุมการดำเนินโครงการได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ

ฟื้นฟูวิสัยทัศน์ : การก้าวข้ามอุปสรรคทางการเงิน

โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงของเวียดนามในอดีตเผชิญอุปสรรคจากการพึ่งพาการเงินจากต่างประเทศมากเกินไป รวมถึงเงื่อนไขที่ไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินงาน แต่การริเริ่มครั้งนี้ได้เลือกใช้ทรัพยากรภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้เวียดนามสามารถควบคุมโครงการได้ดียิ่งขึ้น แต่ยังเสริมสร้างความสามารถในการกำหนดทิศทางและผลลัพธ์ของโครงการอย่างเต็มที่

การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง ไม่เพียงแต่เสริมสร้างระบบโลจิสติกส์ และยังส่งผลดีต่อการสร้างงาน การสนับสนุนอุตสาหกรรมท้องถิ่น และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ นักวิเคราะห์คาดว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้น GDP ของเวียดนาม เพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมโยงการค้าภายในอาเซียน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกในห่วงโซ่อุปทาน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของเวียดนาม ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดจากสถาบันชั้นนำ และตลาดการเงินทั่วโลกก็ให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของเวียดนาม รวมถึง EBC Financial Group ที่มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มตลาด เพื่อหาโอกาสให้กับนักลงทุนในตลาดนี้

เวียดนามก้าวสู่ยุคใหม่แห่งอิสรภาพทางการเงิน

การเลือกใช้การเงินภายในประเทศในการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงของเวียดนาม ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ลดการพึ่งพาการเงินต่างประเทศ แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดการเงินระหว่างประเทศ แต่ยังสะท้อนถึงการก้าวสู่ความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ซึ่งสามารถควบคุมทิศทางการพัฒนาได้เอง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน

สำหรับนักลงทุนทั่วโลก การตัดสินใจในครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสำเร็จทางโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญญาณการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความพร้อมและยืดหยุ่น ซึ่งช่วยยกระดับความน่าสนใจของเวียดนามในฐานะตลาดที่มีเสถียรภาพและศักยภาพในการเติบโตสูง อีกทั้งยังเสริมสร้างบทบาทในกรอบเศรษฐกิจอาเซียน ความเป็นอิสระทางการเงิน ยังทำให้ประเทศเวียดนามมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายระดับภูมิภาคและกลยุทธ์การลงทุน

ผลกระทบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

โครงการรถไฟความเร็วสูงของเวียดนาม คาดว่าจะกระตุ้นความต้องการสำหรับวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ และพลังงาน เมื่อวัสดุเหล่านี้ไหลเข้าสู่เวียดนาม เพื่อตอบสนองความต้องการในโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในภูมิภาคและทั่วโลกอาจเผชิญกับการปรับเปลี่ยนในกระบวนการผลิตและการตั้งราคา นักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจัยเหล่านี้อาจปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานและส่งผลต่อเสถียรภาพของตลาดในประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์

การเพิ่มขึ้นของความต้องการวัสดุอย่างเหล็ก ปูนซีเมนต์ และพลังงาน อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ เช่น น้ำมันดิบ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการขนส่ง EBC Financial Group เสนอข้อมูลเชิงลึกและการเข้าถึงการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ช่วยให้นักลงทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนและติดตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างแม่นยำ

มุมมองผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน

David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าวว่า “การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนและเพิ่มการมีส่วนร่วมในเวทีโลก โดยโครงสร้างพื้นฐานนี้จะดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก”

โครงการรถไฟความเร็วสูงของเวียดนามสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของอาเซียน โดยทำให้เวียดนามกลายเป็นผู้เล่นหลักในเครือข่ายการขนส่งและการค้าของภูมิภาค การเชื่อมต่อที่เพิ่มขึ้นทั้งในอาเซียนและทั่วโลก สะท้อนถึงอิทธิพลที่เติบโตขึ้นในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ การเลือกพึ่งพาการเงินในประเทศ แสดงถึงความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยัง เป็นแบบอย่างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

