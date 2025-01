La banque roumaine CEC Bank retient Temenos pour la modernisation de ses services bancaires aux particuliers et aux entreprises

Celle qui figure parmi les 3 plus grandes banques de Roumanie adopte la solution bancaire centrale développée par Temenos en vue de rationaliser ses opérations et de lancer de nouveaux produits plus rapidement

GRAND-LANCY, Suisse, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) annonce ce jour que CEC Bank, troisième plus grande banque de Roumanie, a choisi Temenos pour moderniser ses systèmes bancaires centraux au profit de ses services aux particuliers et aux entreprises.

La banque publique migre ses anciens systèmes vers la plateforme bancaire centrale de Temenos, qui intègre des solutions de pointe en matière de paiement et d’analyse de données. Cette transformation permettra à CEC Bank de réduire son délai de mise sur le marché, de gagner en efficacité opérationnelle et en agilité en vue de renforcer sa position sur le marché bancaire roumain.

CEC Bank a retenu la solution Temenos à la faveur de son panel exhaustif de fonctionnalités dans les domaines de la banque de détail, de la banque professionnelle et des paiements, disponibles sur une plateforme évolutive et adaptée au cloud. Elle aura recours à Temenos Payments pour toutes ses opérations de paiement nationales et transfrontalières. La banque tirera également parti de l’architecture flexible et reposant sur des API de Temenos pour simplifier l’intégration avec son écosystème actuel et se donner un nouvel élan sur le front de l’innovation à l’appui de services tiers.

Fondée en 1864, CEC Bank est au service de plus de 2 millions de clients particuliers, de PME et d’entreprises via des canaux numériques et un réseau comptant plus de 1 000 agences à travers la Roumanie. La banque joue un rôle clé dans la mise en œuvre de programmes gouvernementaux, tels que la mise à disposition de fonds de l’UE, tout en continuant d’introduire des solutions innovantes, comme les retraits d’espèces effectués aux distributeurs automatiques de billets (DAB) via QR code.

Le projet de modernisation des systèmes bancaires centraux et de paiements sera mené à bien en collaboration avec Tech Mahindra et SoftCentric dans le but d’assurer une transition fluide et une mise en œuvre spécifique au marché.

Pour Daniel Calin, Directeur des systèmes d’information de CEC Bank : « La modernisation de notre infrastructure bancaire centrale et de paiement assurée par Temenos permettra à CEC Bank de proposer de meilleurs produits et des expériences client supérieures. Temenos développe une solution bancaire centrale de premier ordre, et en consolidant nos lignes de métiers sur leur plateforme agile, nous pourrons évoluer de manière plus efficace et innover plus rapidement pour encourager la croissance future de notre entreprise. »

Mark Yamin-Ali, Directeur général Europe chez Temenos ajoute : « Nous sommes ravis à l’idée d’accompagner CEC Bank dans ce projet stratégique, qui aidera l’une des plus grandes banques de Roumanie à rationaliser ses opérations, relever son niveau d’automatisation et réaliser un retour sur investissement plus rapide. Avec le concours de nos partenaires de mise en œuvre Tech Mahindra et SoftCentric, Temenos trace un chemin éprouvé vers la transformation et l’adoption des technologies bancaires modernes. Grâce à Temenos, CEC Bank est en bonne voie de renforcer sa position de leader et stimuler l’innovation sur le marché roumain. »

À propos de CEC Bank

CEC Bank est la plus ancienne institution financière de Roumanie. Fondée en 1864, elle exploite aujourd’hui le plus important réseau national à l’appui de plus de 1 000 agences et unités territoriales. Ses actifs sont évalués à 93,23 milliards de RON à la fin du premier semestre 2023.

CEC Bank est une banque universelle de premier ordre sur le marché roumain et propose une gamme complète de produits et services aux particuliers, PME et grandes entreprises, via plusieurs canaux de distribution, à savoir des agences bancaires, des réseaux de DAB et de TPV, la banque en ligne (CEConline), la banque mobile (application CEC) et la boutique virtuelle CEC_IN – où les produits et services bancaires sont intégralement accessibles en ligne.

À propos du groupe CEC Bank

Le groupe CEC Bank a été institué par la prise de contrôle, le 27 juillet 2023, par CEC BANK S.A. de la majorité des parts (soit 99,993 %) du Fonds de garantie des crédits Ruraux – I.F.N. TO. (FGCR), dont une part de 0,007 % est détenue par le ministère de l’Agriculture et du développement rural.

L’activité principale du FGCR consiste à placer des engagements de garantie et à émettre des garanties en mobilisant des fonds publics, des sources propres et d’autre nature, pour les prêts et autres instruments de financement consentis aux particuliers et aux entreprises, notamment des producteurs agricoles et transformateurs de produits agro-alimentaires, dédiés à la production agricole, le stockage et/ou traitement des produits agricoles et aux projets d’investissement dans ces secteurs. Actuellement, le FGCR émet des garanties pour le compte des fonds mis à disposition par le ministère de l’Agriculture et du développement rural, conformément à une série d’instruments normatifs. Les détails peuvent être consultés sur le site web du FGCR : https://fgcr.ro/despre-noi/.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la première plateforme au monde pour les services bancaires composables, au service de clients dans 150 pays pour élaborer de nouveaux services bancaires et créer des expériences clients de pointe. Les banques les plus performantes qui utilisent les logiciels de Temenos atteignent des rapports coûts/revenus représentant près de la moitié de la moyenne du secteur et une rentabilité des capitaux propres deux fois supérieure à la moyenne du secteur. Leurs dépenses informatiques consacrées à la croissance et l’innovation sont également deux fois supérieures à la moyenne du secteur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.temenos.com.

