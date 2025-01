El banco rumano CEC Bank selecciona Temenos para potenciar la banca minorista y corporativa

El tercer banco de Rumanía adopta el núcleo bancario de Temenos para agilizar las operaciones y lanzar nuevos productos con mayor rapidez

GRAND-LANCY, Suiza, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) ha anunciado hoy que CEC Bank, el tercer mayor banco de Rumanía, ha seleccionado Temenos para modernizar sus sistemas de núcleo bancario minorista y corporativo.

El banco de propiedad estatal está migrando de los sistemas heredados a la plataforma de núcleo bancario de Temenos, que incluye las mejores soluciones de su categoría para pagos y análisis de datos. Esta transformación permitirá a CEC Bank acelerar la comercialización, la eficiencia operativa y la agilidad empresarial en su intento de reforzar aún más su posición en el mercado bancario rumano.

CEC Bank eligió Temenos por su amplia funcionalidad en banca minorista, corporativa y de pagos en una plataforma escalable y preparada para la nube. Temenos Payments se utilizará para todos los pagos nacionales y transfronterizos. El banco también se beneficiará de la arquitectura flexible basada en API de Temenos, para simplificar la integración con su ecosistema actual y acelerar la innovación con servicios de terceros.

Fundado en 1864, CEC Bank presta servicio a más de 2 millones de clientes minoristas, pymes y corporaciones a través de canales digitales y una red de más de 1000 sucursales en toda Rumanía. El banco desempeña un papel clave en la ejecución de programas gubernamentales, como el desembolso de fondos de la UE, al tiempo que sigue lanzando soluciones con visión de futuro, como la retirada de dinero en cajeros automáticos con un código QR.

El proyecto de modernización del núcleo bancario y de pagos se llevará a cabo en colaboración con Tech Mahindra y SoftCentric, para garantizar una transición fluida y una implantación específica para el mercado.

Daniel Calin, director de inversiones (CIO) de CEC Bank, declaró: «La modernización de nuestra infraestructura de núcleo bancario y de pagos con Temenos permitirá a CEC Bank ofrecer productos mejorados y experiencias superiores a nuestros clientes. Temenos ofrece la mejor solución de núcleo bancario de su clase y unificar nuestras líneas de negocio en su ágil plataforma nos ayudará a escalar con mayor eficiencia e innovar más rápidamente a medida que impulsamos el crecimiento futuro de nuestro negocio».

Mark Yamin-Ali, director general para Europa de Temenos, comentó: «Estamos encantados de asociarnos con CEC Bank en este proyecto estratégico, que ayudará a uno de los mayores bancos de Rumanía a racionalizar sus operaciones, aumentar la automatización y crear valor de forma más rápida. Temenos, junto con nuestros socios de entrega Tech Mahindra y SoftCentric, ofrece una senda con resultados demostrados para la transformación y la adopción de la tecnología bancaria moderna. Gracias a Temenos, CEC Bank está en condiciones de reforzar su liderazgo e impulsar la innovación en el mercado rumano».

Acerca de CEC Bank

CEC Bank es la institución financiera con más tradición de Rumanía. Fundado en 1864, CEC Bank cuenta actualmente con la red nacional más amplia, con más de 1000 sucursales y unidades territoriales y con unos activos de 93 230 millones de leus rumanos (RON) al final del primer semestre de 2023.

CEC Bank es un banco universal líder en el mercado rumano y ofrece una gama completa de productos y servicios a particulares, pymes y grandes corporaciones, a través de múltiples canales de distribución: unidades bancarias, redes de cajeros automáticos y TPV, banca por Internet (CEConline), banca móvil (aplicación de CEC) y la tienda virtual CEC_IN, donde se puede acceder a productos y servicios bancarios 100 % en línea.

Acerca del grupo CEC Bank

El grupo CEC Bank se constituyó mediante la adquisición el 27 de julio de 2023 por parte de CEC BANK S.A. de la participación mayoritaria (99,993 %) del Fondo de Garantía de Crédito Rural - I.F.N. TO. (FGCR), quedando el 0,007 % restante en manos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

El FGCR se dedica principalmente a asumir compromisos de garantía y emitir garantías mediante el apalancamiento de fondos públicos, fuentes propias y cualquier otra fuente, para préstamos y otros instrumentos de financiación concedidos a particulares y empresas, productores agrícolas y transformadores de productos agroalimentarios, para la producción agrícola, el almacenamiento y/o transformación de productos agrícolas y para objetivos de inversión en estos ámbitos. Actualmente, el FGCR emite garantías a cuenta de las fuentes puestas a disposición por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, según lo regulado por una serie de actos normativos. Para obtener información más detallada, consulte el sitio web del FGCR: https://fgcr.ro/despre-noi/.

