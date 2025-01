مجموعة EBC المالية تستكشف التحولات الاقتصادية في إندونيسيا وسط إصلاحات برابو الجريئة

تساهم الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي أجراها برابوو سوبيانتو في إعادة تشكيل المشهد المالي في إندونيسيا، مما يفتح فرصًا جديدة للتجار والمستثمرين.

في إطار استكشاف التطور الاقتصادي لإندونيسيا تحت قيادة برابوو، تقوم مجموعة EBC المالية بتحليل الإصلاحات المالية، واتجاهات السوق، وفرص الاستثمار.

INDONESIA, January 16, 2025 /EINPresswire.com/ -- باعتبارها رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم وأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، شهدت إندونيسيا عامًا تاريخيًا في عام 2024، تميز بانتخابات رئاسية تاريخية وتحولات كبيرة في السياسة الاقتصادية. أدى انتخاب برابوو سوبيانتو رئيسًا إلى إصلاحات مالية واقتصادية طموحة، مما خلق تأثيرات متتالية عبر المشهد المالي في إندونيسيا. مع الآثار البعيدة المدى على أسواق العملات والسندات الحكومية والأسهم، تشير التغييرات إلى فرص جديدة للتجار والمستثمرين وهم يستعدون لعام 2025. تقوم مجموعة EBC المالية (EBC) بتفكيك هذه التطورات، مما يوفر رؤى للمشاركين في السوق الذين يتنقلون في التضاريس الاقتصادية المتطورة في إندونيسيا.

السياسات الاقتصادية تحدد المشهد بعد الانتخابات

انتهت انتخابات عام 2024 بانتصار حاسم لبرابوو سوبيانتو، حيث حصل على 58% من الأصوات الوطنية. ومنذ ذلك الحين، حددت إدارته سلسلة من البرامج الاقتصادية الطموحة، بما في ذلك مبادرة الوجبات الغذائية المجانية بقيمة 28 مليار دولار تستهدف الأطفال والنساء الحوامل، بهدف معالجة العجز الغذائي في جميع أنحاء البلاد. وفي حين تم الإشادة بهذه الخطط لتأثيرها الاجتماعي، إلا أنها تأتي مع تحديات مالية كبيرة.

كما قدمت الحكومة الإندونيسية حزمة تحفيز اقتصادي مذهلة بقيمة 827 تريليون روبية إندونيسية (حوالي 51.65 مليار دولار) لتعويض تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة المخطط لها من 11% إلى 12%، اعتبارًا من 1 يناير 2025. تم تصميم هذه المبادرة لدعم الطلب المحلي بينما تعمل الحكومة على تعزيز أجندتها التنموية واسعة النطاق مثل تطوير العاصمة الجديدة، نوسانتارا. ومن المرجح أن تؤثر هذه التطورات على الأسواق المالية ومعنويات المستثمرين حتى عام 2025. ويشير محللو EBC إلى أنه في حين أن هذه التدابير المالية قد تحفز النمو في الأمد القريب، فإنها تفرض أيضًا ضغوطًا محتملة على السيولة في سوق السندات في الأمالبعيد.

أسواق العملات والسندات والأسهم تعكس الأولويات الاقتصادية المتغيرة في إندونيسيا

شهد عام الانتخابات 2024 تطورات رئيسية في الأسواق المالية في إندونيسيا، والتي تشكلت من خلال برامج الإنفاق الحكومي الجديدة والاستراتيجيات المالية. تسلط هذه التحركات السوقية الضوء على التفاعل المعقد بين الاستراتيجيات المالية وثقة المستثمرين والظروف الاقتصادية العالمية.

شهدت الروبية الإندونيسية تقلبات طوال عام 2024، مدفوعة بالسياسات المالية المحلية والعوامل العالمية الخارجية. بدعم من التقارير الأخيرة، يشير المحللون في EBC إلى أن الروبية لا تزال تحت ضغوط انخفاض القيمة متجهة إلى أوائل عام 2025، متأثرة بعدم اليقين الاقتصادي العالمي وتحولات السياسة المتوقعة في الاقتصادات الكبرى. عزا بنك إندونيسيا، البنك المركزي للجمهورية، الضغوط الأخيرة على العملة إلى موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد المستمر، والذي أثر على تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل إندونيسيا. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن تدخلات بنك إندونيسيا، بما في ذلك وجوده في سوق السندات وجهود استقرار النقد الأجنبي، تهدف إلى الحفاظ على الثقة في مرونة العملة.

في عالم أسواق السندات، أدى الاقتراض الحكومي لتمويل البرامج الاجتماعية الطموحة ومشاريع البنية الأساسية إلى إحداث تغييرات في ديناميكيات سوق السندات. وقد أثارت ملكية بنك إندونيسيا لنحو 25% من سوق السندات الحكومية مخاوف السيولة بين المستثمرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الاستقرار الطويل الأجل لأسواق الديون. وتعكس المشاركة الكبيرة للبنك المركزي الجهود المبذولة لدعم الأولويات المالية، ولكنها أثارت أيضا مناقشات حول احتمال إزاحة الاستثمار الخاص في الأوراق المالية الحكومية. ومع استمرار حكومة إندونيسيا في الاقتراض لتمويل المبادرات الكبرى، فإن مراقبة هذه الآثار المترتبة على السيولة ستكون بالغة الأهمية للمستثمرين.

وبالنظر إلى أسواق الأسهم، شهد مؤشر جاكرتا المركب (JCI) عاما مختلطا حيث استجابت قطاعات مختلفة لأنماط الإنفاق الحكومي. واكتسبت أسهم البنية الأساسية، وخاصة تلك المرتبطة بنوشانتارا، زخما بسبب زيادة الاستثمار العام. وفي الوقت نفسه، شهدت قطاعات مثل الزراعة والتعليم نموا، بما يتماشى مع تركيز الحكومة على تعزيز الإنتاجية والرفاهة الاجتماعية. ويسلط تقرير EBC الضوء على أنه في حين تقدم هذه القطاعات فرصا قيمة، يجب على المتداولين أن يظلوا يقظين للمخاطر الخارجية، مثل أسعار السلع الأساسية المتقلبة وتحولات السوق العالمية.

دمج الذكاء الاصطناعي في اتجاهات العدالة القطاعية هو محور رئيسي لعام 2025

بالإضافة إلى ذلك، فإن انضمام إندونيسيا مؤخرًا إلى مجموعة البريكس كعضو كامل العضوية يؤكد على دورها المتنامي في الشؤون الاقتصادية العالمية، مما قد يؤثر على تدفقات التجارة والاستثمار في المستقبل. على الصعيد المحلي، أعلنت وزارة كومديجي عن خطط لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق التوازن بين الابتكار والاعتبارات الأخلاقية وحماية المستهلك. يشير المحللون في EBC إلى أن تنظيم الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات وفرصًا، وخاصة للقطاعات مثل التمويل والتصنيع والزراعة.

• التعليم والزراعة: الأدوات التي تدعمها الذكاء الاصطناعي، مثل التحليلات التنبؤية لغلة المحاصيل وتقنيات التعليم الشخصية، لديها القدرة على تعزيز كفاءة القطاع. وهذا يتماشى مع تركيز سياسة إندونيسيا على تحسين الإنتاجية في هذه المجالات.

• البنية التحتية والمدن الذكية: لقد أدت الاستثمارات في الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للبنية التحتية للمدن الذكية، بما في ذلك في نوسانتارا، إلى وضع شركات التكنولوجيا كلاعبين رئيسيين في سرد ​​النمو، مما يساهم في الأداء الإيجابي للأسهم ذات الصلة.

• الصناعات الموجهة نحو التصدير: على الرغم من المشاعر الحذرة لدى المستثمرين في القطاعات الموجهة نحو التصدير، فإن الابتكارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحسين سلسلة التوريد وإدارة الموارد توفر آفاق نمو محتملة طويلة الأجل.

منظور عالمي للتطور المالي في إندونيسيا

يعتبر عام الانتخابات في إندونيسيا 2024 بمثابة شهادة على مرونة الأمة وإمكانات النمو. بالنسبة للتجار والمستثمرين، فإنه بمثابة تذكير بالتفاعل الديناميكي بين السياسة والأسواق. مع حلول عام 2025، تنتظر الفرص عبر أسواق العملات والسندات والأسهم والسلع أولئك المستعدين للانخراط في المشهد المالي المتطور في إندونيسيا.

