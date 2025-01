Lançamento do Vista Bank em França: Um marco estratégico para impulsionar o crescimento do comércio em África

A nossa operação em França é o início da nossa porta de entrada a nível mundial para apoiar o crescimento estratégico dos bancos Vista no continente africano” — Simon Tiemtore, Presidente da Vista Group Holding

BISSAU, GUINEA-BISSAU, January 17, 2025 / EINPresswire.com / -- O Vista Group, uma holding de serviços financeiros com a missão de se tornar uma instituição bancária pan-africana líder mundial, recebeu a aprovação do regulador bancário francês, ACPR, para estabelecer o Vista Bank em França.O Vista Bank France será lançado no segundo semestre de 2025 e será a primeira operação bancária do Vista Bank fora de África e o seu primeiro banco de raiz desde a aquisição de vários antigos bancos franceses em África. Nos últimos anos, o Vista Group tem seguido uma estratégia de crescimento ambiciosa, tendo adquirido as filiais do BNP Paribas e da Société Générale em vários países de África.O Sr. Simon Tiemtore, Presidente da Vista Group Holding, afirmou: "O estabelecimento do Vista Bank em França é um marco importante na estratégia de expansão do Vista Group a nível mundial e sublinha a nossa posição no mercado financeiro mundial.”“A nossa operação em França é o início da nossa porta de entrada a nível mundial para apoiar o crescimento estratégico dos bancos Vista no continente africano, fornecendo serviços de correspondência bancária, banca de empresas, financiamento ao comércio internacional, cessão financeira, gestão cambial e de tesouraria e serviços de consultoria.”"O Vista Bank em França beneficiará em grande medida as empresas africanas - ajudando a impulsionar o comércio, apoiando as economias dos países onde operamos e impulsionando o crescimento do comércio para África.”“Esta expansão estratégica é um testemunho da nossa crença inabalável no potencial de África e da nossa dedicação em desbloquear oportunidades para os nossos clientes e para o continente.”O Vista Bank France é um exemplo da missão do Vista Bank de transformar o panorama financeiro de África e reforça o seu compromisso de capacitar as empresas africanas a nível mundial.- FIM -Sobre o Grupo VistaO Vista Group, propriedade do Lilium Group LLC, oferece uma gama completa de produtos bancários inovadores, soluções e serviços acessíveis a todos, incluindo indivíduos, pequenas e médias empresas (PME), empresas e governos. Ajuda a promover a inclusão financeira, o crescimento económico e a prosperidade nos países em que opera.O Vista Group é uma holding de serviços financeiros que está a criar um grupo de instituições financeiras pan-africanas de classe mundial que contribui para o crescimento económico e a inclusão financeira em África. O Vista Group estabeleceu parcerias estratégicas com várias instituições financeiras globais para impulsionar a sua estratégia de crescimento, concentrando-se nas MPME (banca de PME, crédito-arrendamento, cessão financeira, meso financiamento, banca para mulheres, etc.), comércio e financiamento da cadeia de abastecimento, banca de empresas e serviços de banca-seguros. Através destas parcerias, o Vista Group tem igualmente como objectivo aumentar a rentabilidade, reduzindo os custos operacionais e atenuando os riscos. O Vista Group está concentrado em maximizar as oportunidades nos seus respectivos mercados para se tornar a instituição financeira de eleição através dos seus produtos bancários e de seguros inovadores.

