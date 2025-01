Lancement de Vista Bank en France: Une étape importante pour Vista Group et pour la promotion du commerce avec l'Afrique

Notre opération ... marque le début de notre expansion à l’international et sur le marché mondial des capitaux pour supporter la croissance stratégique des banques Vista sur le continent africain” — Simon Tiemtore, président de Vista Group Holding

PARIS, FRANCE, January 17, 2025 / EINPresswire.com / -- Paris, France, 17 janvier 2025 - Vista Group, une compagnie financière dont l’objectif est de devenir un Groupe bancaire panafricain de premier plan, a reçu l'approbation du régulateur bancaire français, l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution), pour opérer Vista Bank en France.Vista Bank France débutera ses activités au second semestre 2025 et constituera la première présence de Vista Bank en dehors d’Afrique après une série d’acquisitions de filiales de banques françaises en Afrique. Au cours des dernières années, le Groupe Vista a en effet poursuivi une stratégie de croissance ambitieuse, après avoir acquis les filiales de BNP Paribas et de Société Générale dans plusieurs pays d'Afrique.M. Simon Tiemtore, Président de Vista Group Holding, a déclaré : « L'implantation de Vista Bank en France est une étape importante dans la stratégie d'expansion du Groupe Vista et confirme notre ambition résolument tournée vers le marché financier mondial."Notre installation en France marque le début de notre expansion à l’international et sur le marché mondial des capitaux pour supporter la croissance stratégique des banques Vista sur le continent africain, en fournissant des services de correspondance bancaire, de banque d'entreprise, de financement du commerce international, d'affacturage, de change, de gestion de trésorerie et de conseil."Vista Bank France fera bénéficier ses services aux entreprises africaines, en contribuant à stimuler le commerce international, en soutenant les économies des pays dans lesquels nous opérons et en stimulant la croissance du commerce en Afrique.""Cette expansion stratégique témoigne de notre foi inébranlable dans le potentiel de l'Afrique et de notre volonté de créer des opportunités au profit de nos clients et du continent."Vista Bank France illustre la mission de Vista Bank de transformer le paysage financier de l'Afrique et renforce son engagement en faveur de l'autonomisation des entreprises africaines à l'échelle mondiale.- FIN -À propos du Groupe VistaLe Groupe Vista, détenu par Lilium Group LLC, offre une gamme complète de produits, solutions et services bancaires innovants accessibles à tous, y compris aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises (PME), aux entreprises et aux gouvernements. Il contribue à promouvoir l'inclusion financière, la croissance économique et la prospérité dans les pays où il opère.Le Groupe Vista est une société de portefeuille de services financiers qui met en place un groupe d'institutions financières panafricaines de classe mondiale en vue de contribuer à la croissance économique et à l'inclusion financière en Afrique. Vista a établi des partenariats avec plusieurs établissements financiers internationaux afin de mettre en œuvre sa stratégie de croissance axée sur les MPME (services bancaires aux PME, crédit-bail, mésofinance, affacturage, services bancaires aux femmes), le financement du commerce et de la chaîne logistique, les services bancaires aux entreprises et la bancassurance. Au moyen de ces partenariats, le Groupe Vista souhaite également accroître sa rentabilité tout en réduisant les coûts d’exploitation et en limitant les risques.Vista vise à optimiser les opportunités sur ses marchés afin de devenir l’établissement financier de tout premier choix grâce aux produits bancaires et d’assurance innovants.

