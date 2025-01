معرض الخليج للطباعة والتغليف ينطلق للمرة الأولى في الرياض بمشاركة أكثر من 150 شركة رائدة في القطاع

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA, January 15, 2025 / EINPresswire.com / -- انطلق معرض الخليج للطباعة والتغليف، الفعالية التجارية الرائدة في مجال الطباعة والتغليف على مستوى منطقة الشرق الأوسط، اليوم للمرة الأولى في العاصمة السعودية الرياض بحضور أكثر من 150 شركة رائدة في القطاع من 20 دولة. ويسلط المشاركون الضوء على أحدث التقنيات المعنية بتبسيط تدفق العمل وتعزيز الكفاءة في قطاع الطباعة والتغليف المتنامي في المنطقة.ويُقام المعرض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات على مدار ثلاثة أيام لغاية الخميس 16 يناير الجاري، ويشهد مشاركة مجموعة من أبرز الجهات الرائدة في القطاع مثل كونيكا مينولتا، وبوبست، وريكو، وإن ديجيتيك، وكانون، وفوجي فيلم وغيرها الكثير. ويسلط الضوء على معدلات الثقة المرتفعة في السوق السعودية والمسار التصاعدي للقطاع عموماً، إذ من المتوقع أن تصل قيمة قطاع تغليف البلاستيك في المملكة إلى 20.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وتشير التوقعات إلى وصول قيمة سوق تغليف الورق والورق المقوّى في المملكة إلى 5.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.وافتتح الفعالية معالي بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بحضور معالي المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة​​​​؛ والأستاذ عبدالله بن إبراهيم الخريف، نائب أول لرئيس مجلس إدارة غرفة الرياض. ويعكس هذا الحضور رفيع المستوى التزام الحكومة السعودية بدعم نمو قطاع الطباعة والتغليف في المملكة بما ينسجم مع أهداف التنويع الاقتصادي لرؤية السعودية 2030.وتشمل أحدث التقنيات في الفعالية طابعات رقمية عالية السرعة وحلول تغليف متطورة وطابعات مبتكرة نافثة للحبر والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأطلقت فوجي فيلم في اليوم الأول من المعرض طابعتين جديدتين متوسطتي الحجم. وتوفر الشركة في هاتين الطابعتين خيار اللون الخامس لطابعتها التي تحمل اسم ريبوريا إس إي 280 5 إس، وهي الأولى من نوعها في السوق، بهدف إتاحة خيار الألوان الخمسة في مجموعة أوسع من الطابعات. كما كشفت الشركة عن طابعة إي إس 2100، وهي طابعة قوية متوسطة الحجم تتميز بمنصة وتكنولوجيا جديدة بالكامل، وتوفر مزايا تقنية كبيرة للعملاء. وشهد معرض دروبا إطلاق هذه الطابعات سابقاً، إلا أن الإطلاق التجاري لها جرى في الشهر الجاري، ليكون حضور معرض الخليج للطباعة والتغليف أول من يشاهدها في العالم.وتعليقاً على هذا الموضوع، سباريش رامانوني، مدير قسم في فوجي فيلم الشرق الأوسط: "يسرنا المشاركة في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025، والذي يمثل الظهور الأول لنا في معارض في المملكة العربية السعودية، حيث نتطلع إلى الكشف عن أحدث ابتكاراتنا، لا سيما طابعتَي ريبوريا إس إي 280 5 إس وإي إس 2100، ما يعكس التزامنا بتوفير حلول طباعة متطورة تسهم في تمكين الشركات في المنطقة، ويسلط الضوء على جهودنا الدؤوبة لدفع عجلة الابتكار ونمو قطاع الطباعة والتغليف في السوق السعودية".وكشفت كانون الراعي الرئيسي للمعرض، عن مجموعة من حلول الطباعة الرقمية المتطورة التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتشمل هذه الحلول تقنيات متقدمة مخصصة للتصاميم الداخلية، والنشر، والتغليف، والطباعة التجارية. ويتزامن هذا الإطلاق مع تخريج أول دفعة من منتسبي برنامج استشاري طباعة كانون، والذي يهدف إلى تعزيز الخبرات المحلية. ومن أبرز الإطلاقات سلسلة Arizona للطباعة على الوسائط الصلبة، وسلسلة Colorado M للإنتاج بكميات كبيرة للطباعة باللفائف، وجهاز VP 6330 TITAN للطباعة عالية الجودة للكتب.وقال شادي بخور، مدير وحدة الأعمال التجارية بين الشركات في كانون الشرق الأوسط،: "يسعدنا استعراض حلول كانون المبتكرة في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025 الذي تستضيفه العاصمة الرياض للمرة الأولى، حيث نقدم مجموعة من التقنيات وخدمات الدعم التي سلطنا الضوء عليها في وقت سابق خلال معرض دروبا. ومن خلال شعارنا 'قوة التحول'، نؤكد على قدرة الطباعة في تشكيل عنصر إلهام للتغيير الإيجابي، ودفع عجلة نمو الأعمال بفضل تقنياتنا الرائدة وخبراتنا ودعمنا المتواصل في المملكة العربية السعودية والمنطقة."ومن المتوقع أن يكون لمعرض الخليج للطباعة والتغليف 2025 دوراً محورياً في الارتقاء بإمكانات قطاع الطباعة والتغليف في المملكة، إذ يسهم في دفع عجلة الابتكار وتعزيز النمو بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.وبدوره، قال باري كيلينجري، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: "يلعب معرض الخليج للطباعة والتغليف دوراً محورياً في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطباعة والتغليف، لا سيما مع مستويات المشاركة الكبيرة التي يشهدها في الرياض، والبالغة أكثر من 150 جهة عارضة رائدة، والتي تستعرض أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة. ورغم أن هذه الدورة الأولى للمعرض في المملكة العربية السعودية، إلا أنها تفوق جميع التوقعات من خلال إقامة العديد من الشراكات وإعطاء دفعة قوية للنمو في القطاع. ويوفر المعرض فرصة بالغة الأهمية للشركات الراغبة بالاستفادة من الفرص المتنامية داخل قطاع الطباعة والتغليف المتنامي في المملكة العربية السعودية".

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.