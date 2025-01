EBC Financial Group explora los cambios económicos de Indonesia en medio de las audaces reformas de Prabowo

Las audaces reformas económicas de Prabowo Subianto están remodelando el panorama financiero de Indonesia, abriendo nuevas oportunidades para los traders y los inversores.

EBC Financial Group analiza las reformas fiscales, las tendencias del mercado y las oportunidades de inversión en Indonesia bajo el liderazgo de Prabowo.

INDONESIA, January 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- Como cuarta nación más poblada del mundo y mayor economía del sudeste asiático, Indonesia ha vivido un año histórico en 2024, marcado por unas elecciones presidenciales históricas y por importantes cambios en la política económica. La elección de Prabowo Subianto como presidente ha dado paso a ambiciosas reformas fiscales y económicas, creando efectos dominó en todo el panorama financiero de Indonesia. Con implicaciones de gran alcance para los mercados de divisas, la deuda pública y la renta variable, los cambios señalan nuevas oportunidades para los traders y los inversores que se preparan para 2025. EBC Financial Group (EBC) desentraña estos acontecimientos, proporcionando ideas para los participantes del mercado que navegan por el terreno económico en evolución de Indonesia.

Las políticas económicas definen el panorama postelectoral

Las elecciones de 2024 concluyeron con la decisiva victoria de Prabowo Subianto, obteniendo el 58% de los votos nacionales. Desde entonces, su administración ha esbozado una serie de ambiciosos programas económicos, incluida una iniciativa de 28.000 millones de dólares de Comidas Nutritivas Gratuitas dirigida a niños y mujeres embarazadas, con el objetivo de abordar los déficits nutricionales en toda la nación. Aunque estos planes han sido elogiados por su impacto social, conllevan importantes retos fiscales.

El gobierno de Indonesia también implantó un asombroso paquete de estímulo económico por valor de 827 billones de IDR (aproximadamente 51.650 millones de dólares) para ayudar a amortiguar el impacto del aumento del IVA sobre ciertos productos del 11% al 12%, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025. Los productos esenciales siguen exentos o sujetos a tarifas más bajas, lo que refleja los esfuerzos del gobierno por equilibrar los objetivos fiscales con la protección del consumidor. Esta iniciativa está diseñada para mantener la demanda interna mientras apoya proyectos de desarrollo a gran escala, como la construcción de una nueva capital, Nusantara. Los analistas de la EBC señalan que, si bien estas medidas pueden fomentar el crecimiento a corto plazo, también generan preocupaciones sobre las posibles presiones de liquidez a largo plazo en el mercado de bonos, requiriendo un seguimiento por parte de los inversores.

Los mercados de divisas, bonos y acciones reflejan las cambiantes prioridades económicas de Indonesia

En el año electoral 2024 se produjeron acontecimientos clave en los mercados financieros de Indonesia, moldeados por los nuevos programas de gasto y estrategias fiscales del gobierno. Estos movimientos del mercado ponen de relieve la intrincada interacción entre las estrategias fiscales, la confianza de los inversores y las condiciones económicas mundiales.

La rupia indonesia experimentó fluctuaciones a lo largo de 2024, impulsada tanto por las políticas fiscales nacionales como por factores globales externos. Apoyándose en informes recientes, los analistas de EBC sugieren que la rupia sigue sometida a presiones de depreciación de cara a principios de 2025, influida por las incertidumbres económicas mundiales y los cambios de política previstos en las principales economías. El Banco de Indonesia, el banco central de la República, atribuyó las recientes presiones sobre la divisa a la continua postura de línea dura de la Reserva Federal, que ha afectado a los flujos de capital en mercados emergentes como Indonesia. A pesar de estos retos, las intervenciones del Banco de Indonesia, incluida su presencia en el mercado de bonos y los esfuerzos de estabilización de las divisas, han tenido como objetivo mantener la confianza en la resistencia de la moneda.

En el ámbito del mercado de bonos, el endeudamiento del gobierno para financiar ambiciosos programas sociales y proyectos de infraestructuras ha impulsado cambios en la dinámica del mercado de bonos. El hecho de que el Banco de Indonesia posea aproximadamente el 25% del mercado de bonos del Estado ha suscitado preocupaciones de liquidez entre los inversores, con implicaciones para la estabilidad a largo plazo de los mercados de deuda. La importante participación del banco central refleja los esfuerzos por apoyar las prioridades fiscales, pero también ha suscitado debates sobre el posible desplazamiento de las inversiones privadas en títulos del Estado. A medida que el gobierno indonesio siga pidiendo préstamos para financiar iniciativas importantes, el seguimiento de estas implicaciones de liquidez será crucial para los inversores.

En cuanto a los mercados de renta variable, el Índice Compuesto de Yakarta (ICY) experimentó un año mixto, ya que varios sectores respondieron a las pautas de gasto del gobierno. Los valores de infraestructuras, en particular los vinculados a Nusantara, cobraron impulso debido al aumento de las inversiones públicas. Mientras tanto, sectores como la agricultura y la educación han experimentado un crecimiento, en consonancia con el interés del gobierno por impulsar la productividad y el bienestar social. EBC subraya que, si bien estos sectores presentan oportunidades de valor, los traders deben permanecer atentos a los riesgos externos, como la fluctuación de los precios de las materias primas y los cambios del mercado mundial.

Integrar la IA en las tendencias de la equidad sectorial, un objetivo clave para 2025

Además, la reciente adhesión de Indonesia al bloque BRICS como miembro de pleno derecho acentúa su creciente papel en los asuntos económicos mundiales, influyendo potencialmente en los futuros flujos de trading e inversiones. A nivel nacional, el Ministerio de Komdigi ha anunciado planes para regular el uso de la IA, con el objetivo de equilibrar la innovación con consideraciones éticas y la protección del consumidor. Los analistas de EBC señalan que la regulación de la IA presenta tanto retos como oportunidades, sobre todo para sectores como el financiero, el manufacturero y el agrícola.

Educación y agricultura: Las herramientas habilitadas por la IA, como el análisis predictivo del rendimiento de los cultivos y las tecnologías de educación personalizada, tienen el potencial de mejorar la eficiencia del sector. Esto se alinea con el enfoque político de Indonesia en la mejora de la productividad en estas áreas.

Infraestructuras y ciudades inteligentes: Las inversiones en soluciones impulsadas por la IA para infraestructuras de ciudades inteligentes, incluidas las de Nusantara, han posicionado a las empresas tecnológicas como actores clave en la narrativa del crecimiento, contribuyendo a un rendimiento positivo de la renta variable en los valores relacionados.

Industrias impulsadas por las exportaciones: A pesar de la cautelosa opinión de los inversores en los sectores orientados a la exportación, las innovaciones impulsadas por la IA en la optimización de la cadena de suministro y la gestión de recursos ofrecen posibles perspectivas de crecimiento a largo plazo.

Una perspectiva global sobre la evolución financiera de Indonesia

El año electoral 2024 en Indonesia es un testimonio de la resistencia y el potencial de crecimiento de la nación. Para los traders y los inversores, sirve como recordatorio de la dinámica interacción entre la política y los mercados. A medida que se desarrolla 2025, las oportunidades en los mercados de divisas, bonos, acciones y materias primas aguardan a quienes estén dispuestos a comprometerse con el cambiante panorama financiero de Indonesia.

