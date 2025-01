دشنتها مجموعة "جيمس للتعليم" انسجاماً مع "استراتيجية التعليم 2033" في الإمارة دبي تشهد افتتاح مدرسة جديدة للأبحاث والابتكار

مدرسة " جيمس للأبحاث والابتكار " تفتح أبوابها في أغسطس 2025 بمدينة دبي الرياضية مستندة إلى 65 عاما ً من التميز الت ربوي لمجموعة جيمس التعليمية .

تحتضن أفضل الاختصاصيين التعليميين وتعتمد على أحدث ال تقنيات الذكية بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق المتميزة التي تم تصميمها وفقاً لأعلى المعايير العالمية .

مختصون بارزون يشيدون بخطط " جيمس " للارتقاء ب المنظومة التعليم ية اعتماداً على منهجية متطورة تُرسخ معايير جديدة في المنطقة والعالم .







دبي، الإمارات العربية المتحدة, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

شهدت إمارة دبي اليوم افتتاح واحدة من أكثر المؤسسات التعليمية تميزاً وابتكاراً على مستوى العالم تحت اسم مدرسة "جيمس للأبحاث والابتكار". ويأتي إطلاق المدرسة الجديدة من قبل مجموعة "جيمس للتعليم" في خطوة ترسخ المكانة العالمية الرائدة للمجموعة في قطاع التعليم، وتنسجم مع التزام دبي المستمر بتطوير منظومة تعليمية متقدمة تعزز الإبداع والتميز.

وتعد مدرسة جيمس للأبحاث والابتكار إحدى المبادرات الرائدة التي تجسد أهداف "استراتيجية التعليم 2033" في دبي، والرامية إلى تحقيق تحول جذري في المنظومة التعليمية، وذلك عبر تقديم تجربة تعليمية نموذجية ذات جودة عالية تركز على الطالب كعنصر محوري، مع تعزيز قدرات الأجيال الناشئة بمهارات الابتكار والإبداع، بما يتيح لهم مواكبة طموحات دبي المستقبلية والمساهمة في تحقيق رؤيتها الريادية.

وتفتتح المدرسة الجديدة أبوابها في شهر أغسطس المقبل بمدينة دبي الرياضية، وهي تجمع بين المناهج التعلمية المتطورة باللغة الإنجليزية وأعلى معايير التدريس الدولية ومجموعة من المرافق الحديثة والتقنيات المبتكرة، بهدف تقديم تجربة تعليمية استثنائية تلبي تطلعات الطلبة.

وتسعى المدرسة الجديدة إلى أن تكون مركزاً عالمياً للأبحاث التربوية، كما تهدف إلى تحسين المنظومة التعليمية عن طريق تبني القيم الإيجابية والتعاون مع أفضل الاختصاصيين التعليميين والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتسعى المدرسة لأن تضع السعادة والرفاهية ضمن أولوياتها متجاوزة الحدود التقليدية للعملية التعليمية والتدريسية من خلال تقديم تجربة تعليمية شاملة.

وتحظى المدرسة الجديدة بإشادة واسعة من قبل نخبة من أبرز المختصين التعليميين في بريطانيا، مثل السيدة أماندا سبيلمان، التي شغلت منصب كبيرة مفتشي مكتب المعايير التعليمية وخدمات الأطفال والمهارات في المملكة المتحدة (أوفستد) خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2023. وذلك إلى جانب جولي يونغ، الخبيرة الأكاديمية المتخصصة في تصميم النماذج التعليمية المبتكرة والمعززة بالتكنولوجيا من جامعة ولاية أريزونا، والتي أبدت دعمها الكامل لهذا المشروع الرائد.

وبهذا الصدد، قال صني فاركي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة جيمس للتعليم ومؤسسة فاركي

:"نحن نؤمن بضرورة تمكين الأجيال القادمة من بناء مستقبل أفضل، وتعكس مدرسة جيمس للأبحاث والابتكار التزامنا الراسخ بتقديم تعليم استثنائي يستند إلى خبرتنا الممتدة لـ 65 عاماً وذلك من خلال الجمع بين أفضل المدرسين والتكنولوجيا المتطورة والمرافق المتميزة، التي ستسهم في توفير مدرسة فريدة تتيح للطلبة الازدهار والابتكار واستكشاف إمكاناتهم الكاملة."

ومن جهة أخرى، تعتمد فلسفة المدرسة على ترسيخ قيم الريادة والتواصل والاستعداد لمواجهة التحديات العالمية. كما تعزز المدرسة نهج "الأسرة أولاً" الذي يشجع على التعاون الوثيق مع أولياء الأمور لتقوية القيم الأسرية.

وتم تصميم جميع مرافق المدرسة بعناية فائقة لتقديم تجربة حسية متكاملة تُلهم الإبداع وتغذي التفكير النقدي، والتي تشتمل على أحدث مختبرات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والروبوتات.

كما توفر المدرسة مساحات تكنولوجية ورياضية وفنية مع مساحات متخصصة في مجال التصميم، إلى جانب مراكز للتكنولوجيا وللأبحاث المتقدمة، والتي تشكل فرصاً استثنائية تساعد الطلبة على الاستكشاف والتفوق.

بدورها، قالت ليزا كروسبي، الرئيس التنفيذي للتعليم في المجموعة "إن المدرسة الجديدة ليست مجرد مكان للتعلم، بل هي مساحة تحوّلية حيث يلتقي التعليم بالابتكار. وسيتمكن الطلاب في مدرسة جيمس للأبحاث والابتكار من الاستفادة من تجارب تعليمية مخصصة يقودها معلمون استثنائيون، وتعززها مرافق عالمية المستوى. نحن نعدّ طلابنا ليس فقط لمواجهة تحديات اليوم بل لاغتنام فرص الغد."

وتعتمد المدرسة الجديدة المنهاج البريطاني المعزّز والذي يجمع بين التميز الأكاديمي والتركيز على موضوعات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الرياضات الإلكترونية، وتصميم الألعاب منذ مرحلة عمرية مبكرة. كما يشمل برامج ممتدة للمناهج الإضافية التي تنمّي مهارات الطلاب في اللغات والفنون والرياضة والهندسة والأعمال، ذلك إلى جانب المناهج التي تنمي مواهب الطلبة في الجمباز والسباحة والمسرح والموسيقى والفنون الأدائية الكلاسيكية والحديثة.

وبصفته مركزاً للتميز في البحث والتكنولوجيا تابعاً لمجموعة جيمس للتعليم، ستتيح المدرسة للطلاب فرصة التواصل مع مدارس عديدة حول العالم والمشاركة في مؤتمرات اليونسكو كسفراء عالميين. كما يوفر لهم المركز الوصول إلى جامعات مرموقة ونخبة من الشركات العالمية من خلال برنامج "جيمس مدى الحياة".

وتسهم شراكات المجموعة مع كبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت، وإتش بي، وأبل، ومركز بلج آند بلاي للتكنولوجيا في توفير فرص تعليمية تعزز التفكير الريادي، وتشجع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى حلول مبتكرة وفعّالة.

وسيعزز مختبر الابتكار ومركز الأبحاث في المدرسة من تنمية مهارات الطلبة في مجال ريادة الأعمال وتعزيز التفكير الإبداعي، بما يُمكنهم من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حلول مبتكرة للتحديات الواقعية.

ويتميز الحرم المدرسي بمرافق متطورة على مستوى عالمي تهدف إلى تقديم تجربة تعليمية متكاملة، وتشمل:

مختبرات متخصصة في مجالات الروبوتات والعلوم .

قاعة محاضرات بسعة 600 مقعد .

حوض سباحة بحجم أولمبي .

مراكز تعليمية مزودة بتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي.

ومن جهة أخرى، أشادت أماندا سبيلمان بالمدرسة قائلةً: "تم تصميم هذه المدرسة ليس فقط لتحقيق نتائج أكاديمية استثنائية وإنما أيضًا لإعداد كوادر شابة متميزة ومؤهلة لمواكبة متطلبات المستقبل، لذا من المؤكد أن التركيز على استقطاب نخبة من المعلمين المتميزين وتزويدهم بأدوات ومرافق عالمية المستوى يشكل نموذجاً تعليمياً متميزاً يحتذى به. وبذلك ستسهم المدرسة في إطلاق معايير عالمية جديدة للعملية التعليمية."

من جهتها، صرحت جولي يونغ: "تعكس مدرسة جيمس للأبحاث والابتكار رؤية مستقبلية استثنائية للتعليم والتي ستسهم في وضع معايير جديدة للمدارس الرائدة عالمياً للسعي لمجاراتها. من خلال دمج أحدث التقنيات المبتكرة مع تصميم استثنائي ونهج تعليمي يستند إلى القيم الإيجابية، ستمنح المدرسة الطلبة الفرصة للتميز الأكاديمي والاجتماعي في ظل عالم سريع التطور."

وتجدر الإشارة إلى أن مدرسة جيمس للأبحاث والابتكار تستند إلى إرث عريق يمتد لأكثر من 65 عاماً من التميز التعليمي الذي تقدمه مؤسسة جيمس للتعليم، متبنية رؤية طموحة لرعاية العبقرية الكامنة في الأطفال ولإعداد قادة ومبتكري المستقبل.

لمزيد من المعلومات عن مدرسة جيمس للأبحاث والابتكار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي عبر https://gems-sri.com/

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9004c631-ddb5-4cc8-b8be-a19ac1ad6c96

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4a241ca-f1e0-4907-9817-c29e85ca731a

susan.shoury@mcsaatchi.com

School of Research & Innovation-Football Field School of Research & Innovation-Football Field School of Research & Innovation-Aerial View School of Research & Innovation-Aerial View

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.