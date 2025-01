Avance Clinical 於 Biotech Showcase 2025 生物科技展宣佈，成為澳洲早期臨床試驗的首選受託研究機構 (CRO)

威克森林,北卡羅來納州及阿德萊德,澳洲, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical 是一家全球頂尖的全方位服務受託研究機構 (CRO),以提供優質靈活的臨床研究服務而聞名。該公司欣然宣佈成為澳洲早期臨床試驗的首選受託研究機構,其市場佔有率超過 52%。

截至 2024 年 12 月 17 日為止,Avance Clinical Australia 於臨床試驗登記處 ANZCTR 上註冊的進行中第一階段試驗中處於領導地位。 80% 以上的 Avance Clinical 客戶為美國的生物科技公司。

預約於 Biotech Showcase 生物科技展上與 Avance Clinical 團隊會面。

三十年來,該公司憑著為全球生物科技公司提供優質、具成本效益及高效率臨床試驗服務的經驗和有目共睹往績,直接促成此成果。

澳洲的臨床試驗環境,結合 Avance Clinical 深厚的科學和監管專業知識,讓生物科技公司能大幅降低將治療方法推出市場的時間和成本。

Avance Clinical 於澳洲的業務以其迅速啟動第一階段試驗的時間而聞名,批核時間約為五星期,屬於為全球最快的時間表之列。

此外,生物科技公司與 Avance Clinical 合作在澳洲進行試驗,還可享受該國合資格臨床試驗支出超過 40% 的豐厚回扣,這是全球數一數二最具吸引力的財務吸引措施。 澳洲無需要公開的新藥臨床試驗申請 (Investigational New Drug,簡稱 IND),這意味著更快啟動研究,提供顯著的成本及時間效益。

Avance Clinical 以提供優質數據及世界一流的內部監管事務規劃而享譽馳名,同時亦因其應對複雜臨床開發挑戰的能力,並能夠保持靈活、解決方案導向的策略而備受推崇。

Avance Clinical 商業業務拓展副總裁 Liahna Toy 表示:「客戶經常反映,選擇 Avance Clinical 是因為我們凡事參與而靈活的策略,以及我們在澳洲早期試驗和美國及亞洲後期試驗之間提供的無縫整合。 此舉讓客戶可以專注於本身的科學範疇,由我們來處理複雜的後勤流程,確保他們能順利達到關鍵的里程碑,免除不必要的延誤。」

Avance Clinical 行政總裁 Yvonne Lungershausen 指出,Avance Clinical 的北美及亞洲辦事處(台灣和南韓)為跨區域研究的後期階段提供了接觸更多患者的途徑。

她表示:「這種全球性的實力確保 Avance Clinical 能夠充分善用速度、效率以及對不同患者群體的深入了解,為生物科技公司由早期試驗邁向後期試驗時提供支援。」

於 2025 年 1 月 13 至 15 日在三藩市舉行的 Biotech Showcase 生物科技展中與 Avance Clinical 的領導團隊會面。

關於 Avance Clinical

Avance Clinical 是一家頂尖的受託研究機構 (CRO),為生物科技公司提供更快捷、更靈活、更優質的臨床試驗服務。 Avance Clinical 是最具規模、提供優質全方位服務的受託研究機構,總部位於澳洲,為國際生物科技公司提供在澳洲、紐西蘭、亞洲、北美和歐洲的優質臨床試驗及全球認可的數據。 Avance Clinical 擁有 30 年的經驗,為客戶提供全面的臨床研究服務,專注於早期至晚期臨床試驗。 憑藉對 250 多種適應症的經驗,該受託研究機構可為美國食物及藥物監督管理局 (FDA) 和歐洲藥品管理局 (EMA) 的審核提供世界一流的結果及國際認可的優質數據。

過去五年來,公司榮獲 Frost & Sullivan 全球及亞太區受託研究機構市場領導力和客戶價值領導力獎。 Avance Clinical 提供從臨床前到中後期臨床試驗服務,包括運用澳洲 43.5% 的政府激勵優惠和快速啟動監管流程。

Avance Clinical 利用 Medidata、Oracle 和 Medrio 等尖端技術,確保為客戶提供最有效的試驗流程,為 FDA 和 EMA 審核提供優質數據。

欲了解更多資訊,請瀏覽 Avance Clinical。



了解更多資訊:

探索 Avance Clinical 在亞洲的優勢

使用 Avance Clinical 的 ClinicReady 服務加速進入臨床階段

了解 Avance Clinical 的 GlobalReady 模型

與我們的臨床試驗專家討論您即將開展的研究

傳媒聯絡人:

Avance Clinical

media@avancecro.com

Kate Thompson

