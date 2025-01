Atlanta Hartsfield-Jackson continúa siendo el aeropuerto más transitado del mundo en 2024, confirman datos de OAG

Cada uno de los aeropuertos de más alto ranking registró un crecimiento de capacidad anual

Hallazgos principales:

Cuatro de los aeropuertos más transitados están en Norteamérica, tres en Asia, dos en Europa y uno en el Medio Oriente.

El Aeropuerto Internacional de Shanghai Pudong (PVG) lidera con un impresionante crecimiento de capacidad anual del 29%, el más alto entre los 10 primeros.

Nuevos participantes en el Top 10 desde 2019: Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW), Aeropuerto Internacional de Denver (DEN), Aeropuerto de Guangzhou Baiyun (CAN) y Aeropuerto de Estambul (IST).



LONDRES, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, la plataforma de datos líder para el sector global de viajes, publicó hoy su ranking anual de los aeropuertos más transitados del mundo en 2024.

El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL) continúa liderando como el aeropuerto global (capacidad internacional + nacional) más transitado del mundo con 62,7 millones de asientos. La capacidad en ATL aumentó un 2% en comparación con 2023, sin embargo, continúa poco por debajo de los niveles de 2019 en un 1%.

El Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) es el segundo más transitado y también el líder en capacidad internacional, aumentando los asientos en un 7% anual a 6,2 millones. Tokio Haneda (HND) está en tercer lugar con 55,2 millones de asientos un aumento del 5% sobre 2023, seguido de London Heathrow (LHR) en cuarto lugar.

El Aeropuerto de Heathrow de Londres (LHR) en cuarto lugar tuvo 51.5M asientos y es el aeropuerto más transitado de Europa, seguido por Estambul (IST) y París Charles de Gaulle (CDG).

En Estados Unidos, Dallas Fort Worth (DFW) y Denver International (DEN) aumentaron significativamente sus capacidades en un 18% y 24% respectivamente, colocándose en quinto y sexto lugar en el ranking.

El Aeropuerto Internacional Guangzhou Baiyun (CAN) de China y el Aeropuerto Internacional Shanghai Pudong (PVG) ocupan la séptima y novena posición, mientras la capacidad aérea de China continúa recuperándose de los impactos de la pandemia global. PVG es el aeropuerto Top 10 de más rápido crecimiento con un crecimiento de capacidad del 29%, impulsándolo de 15ª a 9ª posición a lo largo del año.

El Aeropuerto de Estambul (IST) avanza al octavo lugar, reflejando su creciente importancia como centro global.

El analista jefe de OAG, John Grant, comentó:

“Con un crecimiento en todas las regiones del mundo, los diez aeropuertos más transitados reflejan una vez más la fuerte recuperación del sector de aviación en los últimos dos años. Desde los éxitos en Dallas Ft Worth y Guangzhou hasta la rápida recuperación más reciente de la capacidad en Shanghai Pudong, las aerolíneas continúan avanzando con nuevas rutas y servicios a pesar de los desafíos de la cadena de suministro del mundo postpandemia”.

Puede acceder los rankings completos y metodología en el sitio web de OAG.

Acerca de OAG

OAG es una plataforma de datos líder para el sector global de viajes que ofrece una fuente única líder en el sector de datos de oferta, demanda y precios.

Tendencias principales:

Recuperación de capacidad : Aeropuertos como Shanghai Pudong (PVG) y Seoul Incheon (ICN) están experimentando una rápida recuperación postpandemia, beneficiándose del aumento da la demanda y la flexibilidad de las restricciones.

: Aeropuertos como Shanghai Pudong (PVG) y Seoul Incheon (ICN) están experimentando una rápida recuperación postpandemia, beneficiándose del aumento da la demanda y la flexibilidad de las restricciones. Expansión en Norteamérica : El fuerte crecimiento de DFW y DEN destaca la dinámica cambiante en los centros globales de viajes aéreos.

: El fuerte crecimiento de DFW y DEN destaca la dinámica cambiante en los centros globales de viajes aéreos. Dominio en el Medio Oriente: Dubái (DXB) continúa siendo un participante dominante, liderando el mundo en capacidad internacional.



