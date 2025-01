Samsung 連續第三年蟬聯美國專利榜首，TSMC 則躍居第二名；經歷四年衰退後，專利授權數量增加近 4%

2024 年排名顯示研發需求加速:去年的減廢發明百花齊放。 根據 IFI CLAIMS 的年度專利研究,製造非傳統蛋白質和操控 RNA 病毒均為十大增長最快的科技之一

紐黑文,康涅狄格州, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據全球最值得信賴的專利數據來源 IFI CLAIMS Patent Services,經歷四年下滑後,美國專利授權數量有上升趨勢,從 2023 曆年上升 3.8%,達到 324,043 項,Samsung 連續第三年蟬聯榜首位置。

IFI CLAIMS Patent Services 為 Digital Science 旗下公司,負責彙編和追蹤 U.S. Patent and Trademark Office(美國專利商標局,簡稱 USPTO)以及全球其他專利頒發機構的數據。 IFI 將其世界頂尖的數據轉化為年度美國 50 大及 10 大增長最快科技專利排名,為各公司的研發活動提供寶貴的見解。

除了專利授權數量有所增加,美國專利申請數量亦創下歷史新高,從 2023 年的 418,111 項增加 3% 至 2024 年的 430,625 項,顯示美國整體創新經濟較以往更加強勁。

根據 IFI 的 2024 年美國 50 大排名,合約晶片製造商 TSMC 今年躍居第二名,領先退居第三位的 Qualcomm 。 Apple 和 Huawei 躋身前五,領先下滑至第八名的 IBM。 IBM 之前曾連續 29 年蟬聯榜首,但該公司採取更謹慎篩選的專利策略,於兩年前被 Samsung 取代首席地位。

IFI CLAIMS Patent Services 行政總裁 Ronald Kratz 表示:「很高興看到專利授權再次朝正確方向發展。 「自疫情爆發以來,授權數量一直下降,可能是因為積壓大量未審核專利所致。 USPTO 一直有聘請更多審查員處理積壓的個案,這舉動似乎在產生正面效用。」 USPTO 積壓的未審核申請從 2023 年的 750,000 份增加至 2024 年的 813,000 份。 在新冠疫情之前,累積申請為 540,000 份。

美國 50 大排名總結

Samsung 保持領先地位,成功按年增加專利數量,從 2023 年的 6,165 項增加至 2024 年的 6,377 項,增幅為 3%。 事實上,在美國去年授出的所有專利中,Samsung 所佔的比例近 2%。 TSMC 在排名中攀升,共有 3,989 項專利,較 2023 年的 3,687 項提升了 8%。 去年排名第二位的 Qualcomm,今年下跌一級,授權數量減少 11%,從 3,854 項減至 3,422 項。 Apple 今年上升三位,躍居第四。 Google 亦攀升三位至第十名。 同時,備受關注的專利巨頭 IBM 在 2024 年再下跌四級,但仍保十大席位。

50 大中排名上升最多的企業均來自亞洲:Changxin Memory Technologies(上升 57 位)、Tencent(上升 54 位)和 LG Energy(上升 37 位)。 至於所謂的七巨頭(即科技公司 Alphabet、Amazon、Apple、Microsoft、Meta、Nvidia 和 Tesla),在 2024 年繼續保持強勁的股票走勢,惟僅前四家企業擁有足夠專利躋身頭 50 大,而其餘三家企業顯然不在榜內。

美國公司獲授專利減少

雖然美國公司專利數量最多(143,382 項),但大多數美國專利 (56%) 均由美國以外的公司獲得:日本公司獲得 43,364 項專利,排名次席,中國(28,258 項)、南韓(24,115 項)及德國(14,044 項)緊隨其後。 在獲授專利最多的十個國家中,有八個國家的獲授專利數量有所增加。 迄今為止,中國的增幅最大:較 2023 年增加 32%;瑞士的增幅排行第二,上升 21%。 只有美國和台灣的數量有所下跌,跌幅分別為 4% 和 5%。

增長最快的科技不會白費

IFI 的十大增長最快科技排名是以專利申請為基礎,這對目前正在增長的科技而言比授權數量更具代表性,因為專利申請的滯後時間明顯較短。

2024 年增長最快的科技是操作或維修電池,這項科技與電解方法有關,於 2020 年至 2024 年增長超過 27%。 今年這項科技首次出現在榜單上。 但今年排名中最引人注目的是,10 大科技中有三項是減廢科技:有色金屬回收(複合年均增長率 26.2%)、廢棄物料回收(複合年均增長率 26.1%)和銷毀固體廢物(複合年均增長率 17.7%)。 顯然,在該等領域進行發明的公司認為,能讓世界邁向可持續發展的創新發明會在未來帶來利潤。 另一項以可持續發展為主題的科技正迅速發展:利用非傳統來源製造蛋白質(複合年均增長率:22.6%),這是隨全球人口增長而產生的必然需求。

Kratz 表示:「儘管市場對人工智能相當重視,但我們看到機器學習等支撐人工智能的科技正走下坡。 然而,我們對此不感意外。 這些都是在現時人工智能熱潮之前快速成長的公司,在此之前的幾年亦一直在我們的名單上。 這就是為什麼投資者應該關注不斷增長的專利類別, 它有助投資者預知未來趨勢。」

如欲查看報告,請瀏覽 2024 年 10 大增長最快科技。

專利活動為研究人員、分析師和投資者提供有關公司研發活動的寶貴見解。 其涉及生產力、技術效率和知識產權策略,並經常揭示各行業的技術趨勢和競爭格局。 一家公司的真正價值往往取決於其知識產權,因此檢視專利資產是衡量上市公司無形資產的重要工具。

若要創建您的個人分析,請瀏覽 IFI CLAIMS Live 1000,這是一個免費工具,所使用的數據來自在多個國家和專利司法管轄區獲得專利的 1000 間頂尖公司。 該工具可顯示實時數據,並提供互動功能,讓用戶使用各種篩選條件創建列表並進行排序。

關於 IFI CLAIMS Patent Services

IFI CLAIMS Patent Services 使用專有的數據架構,建立業界最精確的專利數據庫。 CLAIMS Direct 平台可輕鬆整合應用程式、其他數據集和分析軟件。 IFI CLAIMS 總部位於康涅狄格州紐黑文市,在西班牙巴塞隆拿設有衛星辦公室,IFI CLAIMS 隸屬總部設於倫敦的數碼研究科技公司 Digital Science。 欲了解更多資訊,請瀏覽 www.ificlaims.com 及前往 LinkedIn 關注 IFI。

關於 Digital Science

Digital Science 是一家專注於人工智能的科技公司,針對研究人員、大學、資金提供者、行業和出版商所面臨的複雜挑戰,提供創新的解決方案。 我們攜手推進全球研究,造福社會。 透過我們的品牌 Altmetric、Dimensions、Figshare、IFI CLAIMS Patent Services、metaphacts、OntoChem、Overleaf、ReadCube、Scismic、Symplectic 及 Writefull,我們相信,若我們攜手解決問題,就能推動所有人一起進步。 請瀏覽 digital-science.com,及前往 Bluesky、X 或 LinkedIn 關注 Digital Science。

請瀏覽以下網址,查閱此公告隨附的相片:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5531568e-ea04-44a9-9799-2f1f2956e211/zh-Hant

媒體聯絡人 Digital Science 新聞、公關與社交媒體經理 David Ellis:手提電話號碼 +61 447 783 023,d.ellis@digital-science.com

IFI CLAIMS IFI CLAIMS Patent Services 為 Digital Science 旗下公司,負責彙編和追蹤 U.S. Patent and Trademark Office(美國專利商標局,簡稱 USPTO)以及全球其他專利頒發機構的數據。 IFI 將其世界頂尖的數據轉化為年度美國 50 大及 10 大增長最快科技專利排名,為各公司的研發活動提供寶貴的見解。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.