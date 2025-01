サムスン (Samsung) が米国特許で3年連続トップを維持し、TSMCが2位に浮上、4年間の減少傾向の後、特許認可件数は約4%増加

2024年のランキングは研究開発の加速を示し、昨年は廃棄物削減発明が躍進。 IFI CLAIMSの年次特許調査によると、非従来型タンパク質の創出やRNAウイルスの操作もトップ10の最速成長技術にランクイン

ニューヘイブン、コネチカット, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界で最も信頼される特許データソースであるIFI CLAIMSパテントサービス (IFI CLAIMS Patent Services) は、サムスンは4年間の減少を経て米国特許の認可件数は増加に転じ、2023年暦年から3.8%増の324,043件となり、3年連続でトップの座を維持したと報告した。

IFI CLAIMSパテントサービスは、デジタルサイエンス (Digital Science) 傘下の企業で、米国特許商標庁 (USPTO) および世界中の特許発行機関からのデータを収集・追跡している。 IFIはその世界をリードするデータを米国トップ50および最も成長が速い技術トップ10の年間特許ランキングに変換し、企業の研究開発活動に関する貴重な洞察を提供している。

特許認可件数の増加に加え、米国特許出願件数は過去最高を記録し、2023年の418,111件から2024年には3%増の430,625件となり、米国のイノベーション経済がかつてないほど強力であることを示している。

IFIの2024年米国トップ50ランキングでは、今年、契約チップメーカーのTSMCが第2位に浮上し、クアルコム (Qualcomm) が第3位に下がったと報告している。 アップル (Apple) とファーウェイ (Huawei) がトップ5を占め、IBMは第8位に後退した。 IBMはかつて29年連続でトップの座を維持していたが、より選択的な特許戦略を採用し、2年前にサムスンにその座を明け渡した。

「特許認可件数が再び正しい方向に向かっているのは喜ばしいことです」と、IFI CLAIMSパテントサービスのCEOであるロナルド・クラッツ (Ronald Kratz) は述べている。 「パンデミックの開始以来、未審査の特許が積み上がることで認可件数が減少していた可能性があります。 USPTOはこの蓄積に対応するため審査官の増員を進めており、その効果が表れているようです」。 USPTOの未審査出願件数は2023年の75万件から増加し、2024年には81万3,000件に達した。 新型コロナウイルスのパンデミック以前の蓄積は54万件であった。

米国トップ50ランキングの総括

サムスンはトップの座を維持し、特許件数を前年比で増加させ、2023年の6,165件から2024年には6,377件となり、3%の増加を達成した。 実際、昨年米国で認可された全特許のうち、サムスンが占める割合は約2%に達した。 TSMCはランキングで1つ順位を上げ、2023年の3,687件から2024年には3,989件となり、8%の増加を記録した。 一方、昨年2位であったクアルコムは、認可件数が3,854件から3,422件へと11%減少し、今年は順位を1つ下げた。 アップルは3つ順位を上げ、今年第4位にランクインした。 グーグル (Google) も3つ順位を上げ、第10位となった。 一方、注目される特許の常連であるIBMは2024年にさらに4つ順位を下げたが、依然としてトップ10内にとどまっている。

トップ50で最も順位を上げたのはすべてアジアの企業であり、長鑫存儲技術 (Changxin Memory Technologies)(+57位)、テンセント (Tencent)(+54位)、LGエナジー (LG Energy)(+37位) であった。 いわゆる「マグニフィセント・セブン」であるアルファベット (Alphabet)、アマゾン (Amazon)、アップル、マイクロソフト (Microsoft)、メタ (Meta)、エヌビディア (NVIDIA)、テスラ (Tesla) は、2024年も株価で好調を維持したものの、特許件数でトップ50に入ったのは最初の4社のみであり、後半の3社は目立って欠けていた。

米国企業の特許認可件数減少

米国企業が最も多くの特許 (143,382件) を取得したものの、米国特許の大半 (56%) は米国外の企業によるものであった。日本企業は43,364件の特許を取得して第2位となり、中国 (28,258件)、韓国 (24,115件)、ドイツ (14,044件) が続いた。 特許認可件数の上位10ヵ国のうち8ヵ国が件数を増加させた。 中国が断トツであり、2023年に比べて最多の32%増加を記録した。スイスが次いで21%増加と高い伸びを見せた。 米国と台湾のみがそれぞれ4%と5%の減少を記録した。

最も成長が速い技術は無駄にならない

IFIの「最も成長が速い技術トップ10」ランキングは特許申請件数に基づいている。これは、特許認可よりも現在進行中の技術をより正確に反映しており、遅延時間が大幅に短いためである。

2024年に最も成長が速い技術は電解法に関連する「セルの操作またはサービス」であり、2020年から2024年にかけて27%以上の成長を記録した。 この技術がリストに登場したのは今年が初めてである。 しかし、今年のランキングで特筆すべき点は、トップ10のうち3つが廃棄物の削減を目指す技術で占められていることである。非鉄金属の回収 (年平均成長率26.2%)、廃棄物材料の回収 (年平均成長率26.1%)、固形廃棄物の処理 (年平均成長率17.7%) がこれに該当する。 これらの分野で発明を行う企業は、世界をより持続可能にする革新に将来的な利益の可能性を見出していることは明らかである。 持続可能性をテーマに急成長しているもう一つの技術は、非伝統的な供給源からタンパク質を生成する技術 (年平均成長率22.6%) であり、これは世界人口が増加する中で必要不可欠である。

「市場がAIに注目しているにもかかわらず、人工知能を支える機械学習のような技術は減少傾向にあることが見られました」とロナルド・クラッツは述べた。 「しかし、それには驚きはありません。 これらは現在のAIブームに先立つ急成長分野であり、これまでの数年間、私たちのリストに載っていました。 だからこそ、投資家は成長している特許分類に注目すべきなのです。 それが先を読む助けになります」。

同レポートを見るには、2024年最も成長が速い技術トップ10 (2024 Top 10 Fastest Growing Technologies) を参照されたい。

特許活動は、研究者、アナリスト、投資家にとって企業の研究開発活動に関する貴重な洞察を提供する。 それにより、生産性、技術効率、知的財産戦略を示し、多くの場合、さまざまな業界における技術トレンドや競争環境が明らかとなる。 企業の真の価値は多くの場合その知的財産にあるため、特許資産を検討することは公開企業の無形資産を評価するための重要な手段である。

独自の分析を行うには、IFI CLAIMSライブ1000 (IFI CLAIMS Live 1000) を閲覧されたい。この無料ツールは、複数の国や特許管轄で特許を取得した上位1000社のデータを使用している。 このツールはリアルタイムデータを表示し、さまざまなフィルターを活用して独自のリストを作成・並べ替えることが可能なインタラクティブ機能を提供する。

IFI CLAIMSパテントサービスについて

IFI CLAIMSパテントサービスは、独自のデータアーキテクチャを使用して、業界で最も正確な特許データベースを構築している。 CLAIMSダイレクト (CLAIMS Direct) プラットフォームは、アプリケーションや他のデータセット、分析ソフトウェアとのスムーズな連携を実現する。 コネチカット州ニューヘイブンに本社を置きスペインのバルセロナにサテライトオフィスを構えるIFI CLAIMSは、ロンドンを拠点とするデジタルリサーチテクノロジー企業デジタルサイエンスの一部である。 詳細については、www.ificlaims.comを参照し、LinkedInでIFIをフォローされたい。

デジタルサイエンスについて

デジタルサイエンスは、研究者、大学、資金提供者、産業界および出版社が直面する複雑な課題に対して革新的なソリューションを提供するAIに特化したテクノロジー企業である。 同社は、パートナーシップを通じて、社会の利益のために世界の研究を前進させることを目指している。 オルトメトリック (Altmetric)、ディメンションズ (Dimensions)、フィグシェア (Figshare)、IFI CLAIMSパテントサービス、メタファクツ (metaphacts)、オントケム (OntoChem)、オーバーリーフ (Overleaf)、リードキューブ (ReadCube)、シズミック (Scismic)、シンプレクティック (Symplectic)、ライトフル (Writefull) といったブランドを通じて、問題を共に解決することで、すべての人々に進歩をもたらすと信じている。 digital-science.comを参照し、Digital Science on BlueskyをXまたはLinkedInでフォローされたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5531568e-ea04-44a9-9799-2f1f2956e211/ja

報道関係者向けの問い合わせ先 デビッド・エリス (David Ellis)、広報・PR・ソーシャルマネージャー、デジタルサイエンス:携帯電話 +61 447 783 023、d.ellis@digital-science.com

