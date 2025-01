Samsung occupe la première place des brevets américains pour la troisième année consécutive tandis que TSMC se hisse à la deuxième place ; après quatre années de baisse, les délivrances de brevets augmentent de près de 4 %

Les classements 2024 mettent en évidence l’accélération des activités de R&D. Il en ressort que les inventions ciblées sur le réduction des déchets ont foisonné l’année dernière. D’après les derniers chiffres annuels d’IFI CLAIMS sur les brevets, la création de protéines non traditionnelles et la manipulation de virus à ARN figurent également parmi les 10 technologies à la croissance la plus rapide

NEW HAVEN, État du Connecticut, 14 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après quatre années de baisse, les délivrances de brevets américains renouent avec la croissance. Elles affichent une augmentation de 3,8 % par rapport à l’année civile 2023 pour atteindre le nombre de 324 043 brevets. Samsung se maintient en tête du classement pour la troisième année consécutive, selon IFI CLAIMS Patent Services, la source de données la plus fiable au monde en matière de brevets.

IFI CLAIMS Patent Services est une société de Digital Science qui compile et suit les données de l’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) ainsi que d’autres agences délivrant des brevets dans le monde entier. IFI convertit ses données de premier plan pour établir un classement annuel des brevets, U.S. Top 50 et Top 10 Fastest Growing Technologies, fournissant de précieuses informations sur l’activité des entreprises en matière de R&D.

Outre l’augmentation des délivrances de brevets, les demandes de brevets aux États-Unis ont atteint un niveau record. En hausse de 3 %, elles sont passées de 418 111 en 2023 à 430 625 en 2024, ce qui indique que l’économie de l’innovation américaine dans son ensemble est plus forte que jamais.

Cette année, selon le classement 2024 U.S. Top 50 d’IFI, le fabricant de puces sous contrat TSMC se hisse à la deuxième position devant Qualcomm, qui recule à la troisième place. Apple et Huawei complètent le top 5 de ce classement, et se classent loin devant IBM, qui chute à la huitième place. IBM avait précédemment occupé la première place pendant 29 années consécutives, mais l’entreprise a adopté une stratégie de brevets plus sélective et s’est vue détrônée par Samsung il y a deux ans.

« Il est bon de constater que les délivrances de brevets vont à nouveau dans la bonne direction », observe Ronald Kratz, PDG d’IFI CLAIMS Patent Services. « Les délivrances de brevets s’étaient effondrées depuis le début de la pandémie, probablement en raison de l’accumulation de brevets non examinés. L’USPTO a embauché de nouveaux examinateurs pour répondre à cette accumulation de dossiers, ce qui semble donc avoir un effet positif. » Le nombre de demandes de brevet non examinées de l’USPTO est passé de 750 000 en 2023 à 813 000 en 2024. Avant la COVID, cette accumulation concernait 540 000 demandes de brevets.

Bilan des classements du Top 50 américain

Samsung reste en haut du podium et a réussi à augmenter de 3 % le nombre de ses brevets sur douze mois, passant ainsi de 6 165 en 2023 à 6 377 en 2024. En fait, sur la totalité des brevets délivrés aux États-Unis l’année dernière, Samsung s’est emparée de près de 2 % du gâteau. TSMC a grimpé d’un échelon dans le classement, en décrochant 3 989 brevets contre les 3 687 de 2023, soit une progression de 8 %. Qualcomm, qui occupait la deuxième place l’année dernière, a reculé d’un cran cette année en essuyant une baisse de 11 % du nombre de brevets délivrés, passant ainsi de 3 854 à 3 422. Apple a grimpé de trois places pour terminer quatrième cette année. Google a également progressé de trois places pour atteindre le dixième rang, tandis qu’IBM, champion très suivi du monde des brevets, a encore perdu quatre places en 2024. Il se maintient néanmoins dans le top 10.

Les plus grands vainqueurs du Top 50 sont tous originaires d’Asie, à savoir Changxin Memory Technologies (+57 places), Tencent (+54) et LG Energy (+37). Quant aux entreprises technologiques Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia et Tesla, dites les « Sept Magnifiques », elles ont poursuivi leur superbe parcours boursier en 2024. Seules les quatre premières d’entre elles détenaient suffisamment de brevets pour figurer dans le Top 50, et les trois dernières ont brillé par leur absence.

Moins de brevets pour les entreprises américaines

Si les entreprises américaines ont obtenu le plus grand nombre de brevets (143 382), la majorité des brevets américains (56 %) ont été obtenus par des entreprises situées hors États-Unis. Les entreprises japonaises ont ainsi décroché 43 364 brevets, ce qui place l’archipel en deuxième position, suivi de la Chine (28 258), de la Corée du Sud (24 115) et de l’Allemagne (14 044). Sur les 10 premiers pays en termes de brevets délivrés, huit ont vu augmenter le nombre de leurs délivrances de brevets. La Chine a connu, de loin, la plus forte croissance en enregistrant 32 % de plus qu’en 2023. En hausse de 21 %, la Suisse a connu la deuxième plus forte poussée de croissance. Seuls les États-Unis et Taïwan ont reculé, de 4 % et 5 % respectivement.

Les technologies à la croissance la plus rapide sont axées sur le traitement des déchets

Le classement d’IFI des 10 technologies à la croissance la plus rapide repose sur les demandes de brevet, ce qui constitue un meilleur indicateur que les délivrances de brevets pour les technologies qui progressent actuellement au regard du délai de réponse nettement plus court.

Avec une augmentation de plus de 27 % entre 2020 et 2024, la technologie qui connaît la croissance la plus rapide en 2024 est l’exploitation ou l’entretien des cellules, une technologie liée aux procédés électrolytiques. C’est la première année que cette technologie apparaît sur la liste. Mais l’aspect le plus remarquable du classement de cette année réside dans le fait que trois des dix premières technologies sont consacrées à la réduction des déchets : la récupération des métaux non ferreux (TCAC de 26,2 %), la valorisation des déchets (TCAC de 26,1 %) et la destruction des déchets solides (TCAC de 17,7 %). De toute évidence, les entreprises qui inventent de nouveaux procédés dans ces domaines sont convaincues qu’il y a des bénéfices futurs à tirer des innovations qui rendent le monde plus durable. Une autre technologie liée au thème de la durabilité connaît également une croissance rapide, à savoir la production de protéines à partir de sources non traditionnelles (TCAC : 22,6 %), laquelle apparaît indispensable à mesure que la population mondiale augmente.

« Malgré toute l’attention du marché portée sur l’IA, nous avons constaté que des technologies comme l’apprentissage automatique, qui sous-tend l’intelligence artificielle, s’affichent en repli », ajoute Monsieur Kratz. « Mais cela ne nous surprend pas. Il s’agit des technologies à la croissance rapide ayant précédé l’actuel essor de l’IA et qui ont figuré sur notre liste au cours des années précédentes. Ainsi, les investisseurs devraient prêter attention aux catégories de brevets en pleine croissance. Cela les aidera à gagner une longueur d’avance. »

Pour consulter le rapport, accédez au classement 2024 Top 10 Fastest Growing Technologies.

L’activité liée aux brevets fournit de précieux éclairages sur l’activité R&D des entreprises pour les chercheurs, analystes et investisseurs. Elle témoigne de la productivité, de l’efficacité technologique et de la stratégie de propriété intellectuelle des entreprises, et révèle fréquemment les tendances technologiques en cours et l’environnement concurrentiel tel qu’il évolue au sein de divers secteurs. Souvent, la véritable valeur d’une entreprise réside dans son portefeuille de droits de propriété intellectuelle. L’examen des actifs de brevets constitue donc un indicateur essentiel pour évaluer les actifs incorporels des sociétés cotées en bourse.

Pour créer votre propre analyse, consultez IFI CLAIMS Live 1000, un outil gratuit qui exploite les données des 1 000 premières entreprises ayant obtenu des brevets dans plusieurs pays et juridictions compétentes en la matière. L’outil fournit des données en direct et grâce à des fonctionnalités interactives, les utilisateurs peuvent créer et organiser leurs propres listes à l’aide de plusieurs filtres.

À propos d’IFI CLAIMS Patent Services

IFI CLAIMS Patent Services exploite une architecture de données propriétaire qui lui permet d’alimenter la base de données la plus précise du secteur en matière de brevets. La plateforme CLAIMS Direct permet l’intégration facile d’applications, d’autres ensembles de données et de logiciels d’analyse. Domiciliée à New Haven, dans l’État du Connecticut, et exploitant une antenne à Barcelone, en Espagne, IFI CLAIMS fait partie de Digital Science, une société de technologie de recherche numérique basée à Londres. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site www.ificlaims.com et suivez IFI sur LinkedIn.

À propos de Digital Science

Digital Science est une société technologique axée sur l’IA qui fournit des solutions innovantes aux enjeux complexes auxquels font face les chercheurs, les universités, les bailleurs de fonds, l’industrie et les éditeurs. Nous travaillons en partenariat en vue de faire progresser la recherche mondiale au profit de la société. À travers nos marques – Altmetric, Dimensions, Figshare, IFI CLAIMS Patent Services, metaphacts, OntoChem, Overleaf, ReadCube, Scismic, Symplectic et Writefull – nous sommes convaincus qu’une résolution collective des problèmes joue en faveur du progrès commun. Consultez le site digital-science.com et suivez Digital Science sur Bluesky, sur X ou sur LinkedIn.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5531568e-ea04-44a9-9799-2f1f2956e211/fr

Contacts médias David Ellis, Responsable presse, relations publiques et réseaux sociaux chez Digital Science : mobile +61 447 783 023, d.ellis@digital-science.com

IFI CLAIMS IFI CLAIMS Patent Services est une société de Digital Science qui compile et suit les données de l’U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) ainsi que d’autres agences délivrant des brevets dans le monde entier. IFI convertit ses données de premier plan pour établir un classement annuel des brevets, U.S. Top 50 et Top 10 Fastest Growing Technologies, fournissant de précieuses informations sur l’activité des entreprises en matière de R&D.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.