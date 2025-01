Mengikut Kedudukan Terkini OAG, Lapangan Terbang Haneda Tokyo Disahkan Kekal sebagai Lapangan Terbang Ke-3 Paling Sibuk di Dunia pada Tahun 2024

Lapangan Terbang Asia-Pasifik Terserlah dalam Kedudukan Global

Penemuan Penting:

Lapangan Terbang Haneda Tokyo (HND) mengekalkan kedudukannya sebagai lapangan terbang ke-3 paling sibuk di seluruh dunia, dengan pertumbuhan kapasiti tahun ke tahun sebanyak 4.8%.

mengekalkan kedudukannya sebagai di seluruh dunia, dengan Lapangan Terbang Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) mengekalkan gelarannya sebagai Lapangan Terbang Paling Sibuk di Dunia .

mengekalkan gelarannya sebagai . Lapangan Terbang Antarabangsa Pudong Shanghai (PVG) muncul sebagai lapangan terbang yang berkembang paling pesat di antara 10 lapangan terbang paling sibuk di dunia.

muncul sebagai di antara 10 lapangan terbang paling sibuk di dunia. Lapangan Terbang Baiyun Guangzhou (CAN) mencapai pengiktirafan sebagai peserta baharu yang tersenarai sebagai 10 lapangan terbang paling sibuk di dunia sejak tahun 2019.

mencapai pengiktirafan sebagai Lapangan Terbang Incheon Seoul(ICN) menduduki tempat sebagai lapangan terbang Asia-Pasifik yang memiliki kapasiti tempat duduk antarabangsa tertinggi}, diikuti oleh Lapangan Terbang Changi Singapura (SIN) dan Lapangan Terbang Hong Kong (HKG).



SINGAPURA, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OAG, platform data terkemuka untuk industri pelancongan global, hari ini mengumumkan Lapangan Terbang Paling Sibuk di dunia pada tahun 2024.

Lapangan Terbang Haneda Tokyo (HND) mengekalkan kedudukannya sebagai lapangan terbang ke-3 paling sibuk di seluruh dunia (dalam kapasiti tempat duduk Antarabangsa dan Domestik) yang mencatatkan pertumbuhan kapasiti tahun ke tahun sebanyak 4.8%, untuk mencapai 55.2 juta tempat duduk yang mengagumkan.

Selain daripada HND, Lapangan Terbang Baiyun Guangzhou (CAN) (kedudukan ke-7) dan Lapangan Terbang Pudong Shanghai (PVG) (kedudukan ke-9), yang meningkat daripada tempat ke-15 ke tempat ke-9 dalam tempoh hanya satu tahun, didorong oleh pertumbuhan kapasiti tahun ke tahun sebanyak 29%, juga menyertai HND dalam senarai Sepuluh Teratas.Ini menjadikannya lapangan terbang yang paling pesat berkembang di antara 10 lapangan terbaik di dunia.

Sementara itu, Lapangan Terbang Antarabangsa Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) mengekalkan kedudukannya sebagai Lapangan Terbang Paling Sibuk di Dunia dengan 62.7 juta tempat duduk. Ia diikuti oleh Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai (DXB) di tempat kedua dan London Heathrow (LHR) di tempat keempat.

Dalam kapasiti tempat duduk antarabangsa pula, Lapangan Terbang Incheon Seoul (ICN) merupakan lapangan terbang Asia Pasifik dengan kedudukan tertinggi yang mengendalikan 41.6 juta tempat duduk antarabangsa dan naik dari tempat ke-7 pada tahun 2023 kepada tempat ke-3 pada tahun 2024.

Lapangan Terbang Changi Singapura (SIN) muncul sebagai pesaing terdekat dengan 41.5 juta tempat duduk terjadual, diikuti oleh Lapangan Terbang Hong Kong (HKG) dengan 34.6 juta tempat duduk, mempamerkan pertumbuhan kapasiti tahunan yang mengagumkan sebanyak 40%. Kedua-dua hab ini kekal sebagai kuasa besar untuk kesalinghubungan dan berfungsi sebagai hab transit utama di rantau tersebut.

Ketua Asia Pasifik OAG, Mayur Patel mengulas:

"Penarafan terkini kami mengesahkan kekuatan pemulihan pasaran Asia sepanjang 2024, dengan Lapangan Terbang Pudong Shanghai berkembang paling pesat dalam kalangan sepuluh peserta terbaik dan Lapangan Terbang Antarabangsa Baiyun Guangzhou memasuki senarai buat kali pertama. Kekuatan hab seperti Lapangan Terbang Incheon Seoul, Lapangan Terbang Changi Singapura serta Lapangan Terbang Hong Kong menyerlahkan peranan kritikal rantau ini dalam kesalinghubungan global dan memenuhi permintaan pengembara yang berkembang.”

Cari kedudukan dan metodologi penuh di laman web OAG.

Perihal OAG

OAG merupakan platform data terkemuka bagi industri pelancongan global yang menawarkan sumber tunggal yang pertama dalam industri untuk data berkaitan bekalan, permintaan dan harga.

