John Perrin, vétéran du marché mondial des pièces de rechange automobiles, est nommé vice-président et directeur général de DRiV EMEA

KONTICH, Belgique, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fort d’une expérience sur le marché mondial des pièces de rechange s’étendant sur plusieurs décennies, John Perrin, chef d’entreprise incontesté, a été nommé vice-président et directeur général de l’entreprise DRiV™ EMEA. Il occupera ses fonctions au siège européen de DRiV à Kontich, en Belgique.

DRiV est l’un des premiers partenaires mondiaux des distributeurs et grossistes de pièces de rechange, des reconstructeurs de moteurs et des entreprises d’entretien et de réparation de véhicules. L’entreprise propose un portefeuille incomparable incluant plus de 30 marques d’élite, notamment Monroe®, MOOG®, FERODO®, Wagner™, Champion® et Walker®. DRiV emploie plus de 9 000 personnes à travers le monde.

M. Perrin, qui a débuté sa carrière en 1996 en tant que directeur des ventes de territoire pour le marché des pièces de rechange chez Tenneco, a su gravir les échelons de manière impressionnante en occupant plusieurs postes à responsabilité croissante au cours des 28 dernières années. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président du bureau d’exécution stratégique de Tenneco, en charge de la croissance de l’économie américaine. Il a également occupé d’autres postes de direction, notamment celui de chef de secteur d’activité : châssis, de directeur exécutif du marketing, des produits et de l’ingénierie pour le marché des pièces de rechange en Amérique du Nord et de directeur des comptes stratégiques.

« John possède l’expérience idéale pour diriger l’équipe DRiV EMEA et contribuer ainsi à l’accélération de l’innovation des produits et à la création de valeur pour les entreprises et les individus à tous les niveaux des marchés des pièces de rechange de l’automobile et des véhicules utilitaires », a déclaré le président de DRiV, Chintan Sopariwala. « Fort de sa grande expérience dans les domaines de la vente, du marketing, du développement de produits et des opérations, il comprend les enjeux et les formidables opportunités qui s’offrent aux entreprises du marché des pièces de rechange. Et John, comme tous les membres de notre équipe, se concentre sur l’aide à apporter aux clients pour qu’ils puissent s’engager dans la voie du succès et ce, dans toutes les catégories que nous proposons. »

M. Perrin rejoint DRiV EMEA au moment où l’entreprise déploie plusieurs initiatives importantes, notamment le lancement d’une toute nouvelle gamme de capteurs Wagner, l’introduction de nouvelles gammes complètes de produits sous les marques Monroe et Walker, et le déploiement de ressources numériques de pointe en soutien aux professionnels du moteur qui font confiance aux marques d’expertise moteur de DRiV : AE®, FP Diesel®, Glyco®, Goetze®, Nüral® et Payen®.

« DRiV vise à prendre des décisions audacieuses, et je suis impatient de pouvoir aider nos clients à tirer le meilleur parti de notre marque, de nos produits, de notre distribution et de nos capacités d’assistance technique en pleine expansion », a souligné M. Perrin. « Notre engagement en faveur de l’innovation axée sur le client métamorphose tous les secteurs de notre activité, de la recherche et du développement jusqu’au conditionnement de nos produits, en passant par l’assistance technique, la formation et le support marketing que nous proposons à nos partenaires commerciaux. »

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et négociants mondiaux de produits automobiles pour les acheteurs d’équipement d’origine et d’occasion. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de rechange.

Pour en savoir plus, consultez le site www.tenneco.com.

