Base d’essai de véhicules de Heihe : publication de l’indice de résistance au froid des véhicules, confirmation des centres d’innovation internationaux et éclairage sur le potentiel grandissant du secteur

HEIHE, Chine, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le tout premier indice chinois de résistance au froid des véhicules a été officiellement publié le 8 janvier dernier à Heihe, dans la province du Heilongjiang. Cet indice représente numériquement l’essor et les perspectives florissantes du secteur dédié aux services d’essais de véhicules de la ville et suscite de vifs débats parmi les participants.

Dans un contexte où l’industrie automobile s’oriente vers l’électrification, la connectivité, l’intelligence et la mobilité partagée, la Chine donne un coup d’accélérateur à son objectif de devenir une grande puissance automobile. Tirant parti de son environnement naturel privilégié de « golden latitude » (Latitude dorée) pour la glace et la neige, la ville de Heihe s’est activement concentrée sur le développement des tests de résistance au froid des voitures. Elle attire chaque année un grand nombre d’entreprises venant tester leurs véhicules et composants en conditions réelles, et constitue une source économique inédite ayant donné naissance au « China (Heihe) Cold-Area Car Testing Index » (Indice chinois (Heihe) de résistance au froid des véhicules). Publié par le China Economic Information Service, cet indice repose sur un ensemble de trois indicateurs, à savoir le leadership industriel, la concentration industrielle et l’intégration urbanisme-industrie en vue d’observer de manière exhaustive comment les « ressources du froid » se transforment en une « économie chaude ».

Les résultats opérationnels montrent que l’indice de la base d’essais de Heihe totalise 221,72 points et enregistre un taux de croissance annuel composé de 22,03 %. Il est à noter que les indicateurs de concentration industrielle et d’intégration urbanisme-industrie ont nettement progressé, respectivement de 54,58 % et 46,29 % en glissement annuel. L’indice démontre que la ville de Heihe, avec ses activités propres, voit progressivement émerger son rayonnement, issu des effets du secteur de la conduite.

Ces dernières années, l’infrastructure de la base d’essais de Heihe n’a cessé de s’améliorer, et une zone industrielle dédiée aux tests de voitures s’est développée en pleine ville, qui commence à s’étendre vers ses faubourgs. La ville dispose désormais de 21 bases d’essais et exploite plus de 120 itinéraires spécifiques aux tests de performance, répondant ainsi à une large palette de besoins. Lors de la saison 2023-2024 des essais, la ville a vu son nombre d’entreprises et de véhicules de tests augmenter respectivement de 28 % et 68 % par rapport à la saison précédente. À l’avenir, Heihe continuera d’accélérer sa transformation et la mise à l’échelle de son économie particulière en poursuivant sur la voie de l’intégration urbanisme-industrie.

