AVIS AUX MÉDIAS : L’ACI présentera ses prévisions du marché de l’habitation pour 2025

OTTAWA, Ontario, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) tiendra une conférence de presse pour présenter ses prévisions du marché de l’habitation pour 2025. L’ACI examinera les facteurs qui devraient contribuer à la reprise du marché immobilier, tout en évaluant les défis et les risques actuels qui pourraient avoir un impact sur le marché.

L’ACI présentera son analyse des tendances actuelles du marché et sa perspective des éléments qui façonnent le paysage du marché immobilier, et formulera des recommandations qui, selon elle, pourraient contribuer à résoudre la crise du logement au Canada.

Les médias sont invités à assister à la conférence de presse :

Date : Le mercredi 15 janvier 2025

Heure : 11 h (HE)

Lieu : Colline du Parlement, pièce 135-B

Un lien virtuel sera mis à la disposition des journalistes qui souhaitent s’y joindre.

Présentateurs :

Janice Myers, chef de la direction, L’Association canadienne de l’immobilier

Valérie Paquin, présidente élue, L’Association canadienne de l’immobilier

Shaun Cathcart, directeur et économiste principal, Données sur l’habitation et analyse du marché, L’Association canadienne de l’immobilier



La participation à la partie questions-réponses de cette conférence se fait en personne ou par Zoom et est réservée aux membres accrédités de la tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune de la presse peuvent communiquer avec pressres2@parl.gc.ca pour obtenir un accès temporaire.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

Pierre Leduc, Relations avec les médias

Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460

pleduc@CREA.ca

