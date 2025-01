Naval Québec se prépare à réaliser des affaires en Finlande et aux États-Unis

LÉVIS, Québec, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Naval Québec annonce la tenue de deux missions commerciales au printemps 2025. D’abord et pour la première fois de son histoire, Naval Québec mènera une délégation d’entreprises vers les États-Unis, notre principal partenaire commercial. La mission se déroulera du 28 avril au 2 mai 2025 et s’amorcera dans l’État du Maine, parcourra la Nouvelle-Angleterre, les états de New York et de la Pennsylvanie, et se conclura à Washington D.C.

Les participants auront l’occasion d’y effectuer des visites industrielles, de rencontrer de grands donneurs d’ordres de l’industrie navale sur la côte Est américaine, de réaliser des activités de B2B et de tisser des liens avec les autorités locales. Des arrêts au Portsmouth Naval Shipyard, au Philly Shipyard et chez General Dynamics sont notamment prévus.

Un webinaire est prévu le 23 janvier 2025 à midi (HNE) pour expliquer aux entreprises intéressées le déroulement et les nombreux avantages à faire partie d’une délégation menée par Naval Québec aux États-Unis.

Cliquez sur ce lien pour s’inscrire au webinaire : Mission 2025 aux USA

Et un retour en Finlande

Par ailleurs, Naval Québec retournera en Finlande du 19 au 23 mai 2025. Avec la collaboration de partenaires majeurs tels que Business Finland, Davie, CMISA et Finnish Marine Industries, les participants à cette mission se verront ouvrir les portes de grandes entreprises, notamment de Helsinki Shipyard. Plusieurs activités de maillage avec l’écosystème finlandais seront prévues, le tout à partir d’un programme bâti sur mesure pour répondre aux attentes des participants et fort de l’expérience de la précédente visite de Naval Québec dans ce pays en 2024.

Dans le présent contexte géopolitique, rappelons que ce pays nordique avec lequel nous avons beaucoup en commun possède une expertise mondialement reconnue dans la construction de brise-glaces polaires. Un webinaire se tiendra le 21 janvier 2025 à midi (HNE) afin de présenter aux entreprises intéressées l’itinéraire et la programmation préliminaire.

Cliquez sur ce lien pour s’inscrire au webinaire : Mission 2025 en Finlande

Ainsi, tous les ingrédients sont réunis pour affermir nos liens avec ces marchés clés pour la chaîne d’approvisionnement de la construction navale québécoise et canadienne. Bien que menées sous l’égide de Naval Québec, les missions aux États-Unis et en Finlande ne sont pas réservées exclusivement aux entreprises québécoises, les entreprises intéressées de partout au Canada pourront profiter de l’expertise acquise par Naval Québec ces dernières années pour l’organisation de ce type d’activité.

À propos de Naval Québec

Naval Québec représente fièrement les intérêts de plus de 1000 entreprises et organismes répartis à travers le territoire québécois et faisant partie de la chaîne d’approvisionnement de la construction navale au Québec. Sa mission est de promouvoir la croissance et la compétitivité des entreprises de la filière navale du Québec, notamment dans les secteurs de la construction navale, de la maintenance, de l’innovation technologique et des énergies marines.

Grâce à son réseau étendu de partenaires locaux, nationaux et internationaux, Naval Québec œuvre pour renforcer la position du Québec sur l’échiquier mondial en matière de développement maritime durable et de défense navale. Par ses actions, Naval Québec favorise ainsi la coopération et l’innovation dans une multitude de domaines liés à l’industrie navale.

Pour informations et inscriptions aux missions

Pierre Drapeau

Naval Québec – Président-Directeur générale

418 456-6385

pdrapeau@navalquebec.ca

Michel Desmeules

Naval Québec – Chef des communications

418 255-8861

mdesmeules@navalquebec.ca

Jimmy Jolicoeur

Naval Québec - Relationniste

418 573-8105

jjolicoeur@goimago.com

