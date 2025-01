Automobiles Porsche Canada annonce ses résultats de ventes de 2024

Plus de 10 000 unités ont été livrées par Porsche pour une deuxième année consécutive



Livraison de 10 374 unités cette année

Nouveau record de vente pour les modèles 718 Boxster et 911

Meilleur rendement de son histoire pour les ventes de véhicules d’occasion certifiés Porsche



TORONTO, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL), l’importateur et le distributeur du constructeur de voitures de sport de Stuttgart, a annoncé aujourd’hui qu’il a vendu 10 374 unités en 2024, soit une baisse de 2,5 % par rapport à l’an dernier. Cependant, les ventes de véhicules d’occasion certifiés Porsche ont été excellentes cette année avec 4 101 unités vendues, soit une hausse de 16,7 % par rapport à la même période en 2023.

« La marque termine 2024 en dépassant encore une fois le seuil des 10 000 unités livrées, a déclaré Trevor Arthur, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. Nous sommes prêts pour 2025, une année qui verra l’ouverture officielle du premier Centre d’expérience Porsche de Toronto. »

En 2025, la filiale canadienne de la marque de Stuttgart inaugurera son tout premier Centre d’expérience Porsche de Toronto, situé à Pickering, en Ontario.

Modèle Ventes annuelles – PCL 2024 2023 718 Boxster 451 280 718 Cayman 379 387 911 2 208 2 033 Cayenne 2 949 2 940 Macan 3 779 3 907 Panamera 248 280 Taycan 360 817 Total 10 374 10 644 Véhicules d’occasion certifiés Porsche 4 101 3 516





Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et des renseignements qui reflètent le point de vue actuel de Porsche AG sur les événements à venir. Ces énoncés sont sujets à de nombreux risques, incertitudes et hypothèses. Ils reposent sur des hypothèses relatives aux perspectives économique, politique et juridique des différents pays, régions économiques et marchés, et en particulier de l’industrie automobile, que nous avons établies sur la base des renseignements à notre disposition et que nous jugeons réalistes au moment de la publication. Si l’un de ces risques et incertitudes se concrétise ou si les hypothèses sous-jacentes à l’un ou l’autre des énoncés prospectifs s’avèrent erronées, les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés de Porsche AG. Les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont fondés uniquement sur les circonstances à la date de publication. Nous ne mettons pas à jour les énoncés prospectifs rétrospectivement. Ces énoncés sont valides à la date de publication et peuvent être remplacés. Ces renseignements ne constituent pas une offre d’échange ou de vente ni une offre d’échange ou d’achat de titres.

À propos d’Automobiles Porsche Canada, Ltée

Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est l’importateur et le distributeur exclusif des modèles Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan au Canada. Établi à Toronto, en Ontario, PCL emploie plus de 70 personnes dans les domaines des ventes, de l’après-vente, du marketing, du développement des ventes au détail et des relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des plus de 75 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. En 2019, un centre de distribution de pièces a ouvert ses portes à Mississauga pour desservir le réseau national de 23 Centres Porsche. PCL est une filiale en propriété exclusive de Porsche AG, dont le siège social est situé à Stuttgart, en Allemagne.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

