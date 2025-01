Mastercard y FreedomPay abren el comercio global con una nueva asociación de gateway de pago

La colaboración expande el alcance a más de 230 compradores, agilizando las transacciones internacionales para las empresas

FILADELFIA, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay, líder en tecnologías Next Level Commerce™, anunció hoy una alianza estratégica con Mastercard. Esta colaboración ofrecerá a las empresas en todo el mundo una solución de gateway de pago global simplificada y extendida, agilizando su capacidad para conectarse con los compradores y aceptar una variedad más amplia de métodos de pago.

Utilizando la presencia establecida de FreedomPay en Norteamérica, Europa y América Latina, y la red global de Mastercard, las empresas de todo el mundo tendrán más opciones para conectarse a los sistemas de pago y procesar transacciones.

"La complejidad de navegar por diversos sistemas de pago a través de las fronteras puede obstaculizar el crecimiento del comercio internacional", dijo Chris Kronenthal, presidente de FreedomPay. "Al unir fuerzas con Mastercard, estamos derribando estas barreras y empoderando a los comerciantes con una plataforma única y unificada para transacciones globales transparentes".

Esta alianza estratégica ofrece una variedad de beneficios a empresas de todos los tamaños, que incluyen:

Alcance global ampliado: Acceso combinado a más de 230 compradores y aceptación de una amplia variedad de métodos de pago locales y globales.

Acceso combinado a más de 230 compradores y aceptación de una amplia variedad de métodos de pago locales y globales. Seguridad optimizada: Soporte técnico global 24/7 y medidas de seguridad sólidas y validadas por PCI para mitigar el riesgo y reducir los costos operativos.

Soporte técnico global 24/7 y medidas de seguridad sólidas y validadas por PCI para mitigar el riesgo y reducir los costos operativos. Integración simplificada: Un único punto de integración para operaciones de comercio global, reduciendo la complejidad y acelerando el tiempo de comercialización.

Un único punto de integración para operaciones de comercio global, reduciendo la complejidad y acelerando el tiempo de comercialización. Servicios de valor agregado: Acceso a incentivos personalizados, inteligencia de negocios y herramientas avanzadas de prevención de fraudes.

"Mastercard se compromete a ofrecer a las empresas las herramientas y la flexibilidad que necesitan para prosperar en el mercado global dinámico de hoy", dijo Kaushik Gopal, vicepresidente ejecutivo de Mastercard Enterprise Gateway Solutions. "Esta asociación con FreedomPay nos permite ofrecer una solución de gateway de pago de primera clase que simplifica las transacciones transfronterizas y abre nuevas oportunidades de crecimiento para nuestros clientes".

Esta alianza estratégica significa un gran paso adelante en la simplificación del comercio internacional, empoderando a las empresas para expandir su alcance y aprovechar todo el potencial del mercado global. Al combinar la extensa red global de Mastercard y la tecnología de pago de vanguardia con la experiencia de FreedomPay en soluciones de comercio de próxima generación, esta asociación prepara el terreno para un ecosistema de pago global más transparente, seguro y eficaz.

Acerca de FreedomPay

La plataforma Next Level Commerce™ de FreedomPay transforma los sistemas y procesos de pago existentes de legado a tecnología de punta y permite que los comerciantes desaten el poder del pago. Como la primera opción para muchas de las empresas más grandes del mundo en los sectores minorista, hospitalario, alojamiento, juegos de azar, deportes y entretenimiento, servicio de comida, educación, atención médica y servicios financieros, la tecnología de FreedomPay fue desarrollada específicamente para ofrecer un rendimiento muy sólido en el altamente complejo entorno del comercio global.

La empresa mantiene un ambiente de seguridad de talla mundial y fue uno de los primeros proveedores de soluciones de pago en Norteamérica en ser validado por el Consejo de Normas de Seguridad PCI. Las soluciones robustas de FreedomPay a través de pagos, seguridad, identidad y análisis de datos están disponibles en la tienda, en línea y en dispositivos móviles y son compatibles con la rápida adopción de API. La galardonada plataforma de comercio FreedomPay opera en un solo stack de tecnología unificada en varios continentes, lo que permite a las empresas ofrecer una experiencia innovadora de Next Level a escala global. Para más información visite, www.freedompay.com

Jennifer Tayebi

Burson para FreedomPay

Jennifer.Tayebi@hillandknowlton.com

