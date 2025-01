Mastercard وFreedomPay تطلقان العنان للتجارة العالمية من خلال إقامة شراكة جديدة لبوابة الدفع

تم توسيع نطاق التعاون ليشمل أكثر من 230 مستحوذاً، مما يُسهِّل المعاملات الدولية للشركات

فيلادلفيا،, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- تعلن FreedomPay، الشركة الرائدة في تقنيات Next Level Commerce™، اليوم عن تحالف استراتيجي مع Mastercard. سيتيح هذا التعاون للشركات من جميع أنحاء العالم حل بوابة الدفع العالمية المبسط والموسع، مما يعزز قدرتها على الاتصال بالمشترين وقبول مجموعة أوسع نطاقاً من طرق الدفع.

ستتمكن الشركات في جميع أنحاء العالم من الوصول إلى المزيد من الخيارات للاتصال بأنظمة الدفع ومعالجة المعاملات، بفضل استغلال الحضور الراسخ لشركة FreedomPay في أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية وشبكة Mastercard العالمية.

قال كريس كرونينثال، رئيس شركة FreedomPay: "إن التعقيد الذي يحيط بالتنقل بين أنظمة الدفع المتنوعة عبر الحدود قد يُعيق نمو التجارة الدولية". "ومن خلال توحيد جهودنا مع Mastercard، فإننا نكسر هذه الحواجز ونوفر للتجار منصةً واحدةً موحدةً لإجراء معاملات عالمية سلسة."

يُقدِّم هذا التحالف الاستراتيجي مجموعة من الفوائد للشركات بمختلف أحجامها، بما في ذلك:

توسيع النطاق العالمي: إمكانية الوصول المشترك إلى أكثر من 230 جهة شراء وقبول مجموعة واسعة من طرق الدفع المحلية والعالمية.

الأمان المعزز: دعم فني عالمي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتدابير أمان قوية معتمدة من PCI للتخفيف من المخاطر وتقليل التكاليف التشغيلية.

التكامل المبسّط: نقطة تكامل واحدة لعمليات التجارة العالمية، مما يقلل من التعقيد ويسرِّع وقت طرح المنتجات في السوق.

الخدمات ذات القيمة المضافة: الوصول إلى الحوافز المخصصة وذكاء الأعمال وأدوات منع الاحتيال المتقدمة.

وقال Kaushik Gopal، نائب الرئيس التنفيذي لقسم حلول بوابة المؤسسات في Mastercard: "تلتزم Mastercard بتزويد الشركات بالأدوات والمرونة التي تحتاجها للنجاح في السوق العالمية الديناميكية اليوم". "تتيح لنا هذه الشراكة مع FreedomPay تقديم أفضل حلول بوابة الدفع في فئتها والتي تعمل على تبسيط المعاملات عبر الحدود وتفتح فرص نمو جديدة لعملائنا."

ويمثل هذا التحالف الاستراتيجي خطوةً كبيرةً إلى الأمام في تبسيط التجارة الدولية، وتمكين الشركات من توسيع نطاقها والاستفادة من الإمكانات الكاملة للسوق العالمية. ومن خلال الجمع بين شبكة Mastercard العالمية الواسعة وتكنولوجيا الدفع المتطورة مع خبرة FreedomPay في حلول التجارة من الجيل التالي، تمهِد هذه الشراكة الطريق لنظام بيئي عالمي لدفع أكثر سلاسةً وأمانًا وكفاءةً.

نبذة عن FreedomPay

تعمل منصة Next Level Commerce™ من FreedomPay على تحويل أنظمة وعمليات الدفع الحالية من أنظمة قديمة إلى أنظمة متطورة وتمكِّن التجار من إطلاق العنان لقوة الدفع. تم تصميم تقنية FreedomPay خصيصًا لتقديم أداء قوي للغاية في بيئة معقدة للغاية للتجارة العالمية، وذلك باعتبارها الخيار الأول للعديد من كبرى الشركات في جميع أنحاء العالم في مجال البيع بالتجزئة والضيافة والإقامة والألعاب والرياضة والترفيه وخدمات الطعام والتعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية.

تحافظ الشركة على بيئة أمنية من الطراز العالمي وكانت واحدة من أوائل مُقدمي حلول الدفع في أمريكا الشمالية التي تم التحقق من صحتها من جانب مجلس معايير أمان PCI. تتوفر حلول FreedomPay القوية في مجال المدفوعات والأمان والهوية وتحليلات البيانات في المتاجر وعبر الإنترنت وعلى الهواتف المحمولة، كما أنها مدعومة بالتكيف السريع مع واجهة برمجة التطبيقات. تعمل منصة FreedomPay Commerce الحائزة على عدة جوائز على مجموعة موحدة من التقنيات عبر قارات متعددة، مما يسمح للمؤسسات بتقديم تجربة مبتكرة من Next Level على نطاقٍ عالمي. اكتشف المزيد على الموقع الإلكتروني www.freedompay.com

