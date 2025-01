Telenor ansetter nye medlemmer av konsernledelsen

Telenor Group har ansatt Jon Omund Revhaug som leder for Telenor Asia og Sigvart Voss Eriksen som leder for Telenor Nordics. De starter begge i stillingene senest i løpet av april.

- Med Jon Omund og Sigvart får vi solid erfaring fra telekombransjen, og ikke minst to ledere i våre viktigste forretningsområder som er opptatt av å skape gode kundeopplevelser. Begge har vist at de bygger lag som leverer sterke resultater, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Omfattende telekomerfaring

– Cybersikkerhet og teknologi er avgjørende for å sikre at vi leverer stabile og trygge tjenester til kundene våre, og Sigvarts ledererfaring innenfor disse områdene er verdifull. Under hans ledelse vil vi også fortsette transformasjonen av Telenor i Norden ved å redusere kostnader og øke konkurransekraften vår, sier Schilbred Fasmer.

I dag er Voss Eriksen administrerende direktør i Omny, et cybersikkerhetsselskap eid av Aker og Telenor. Han har tidligere jobbet med å lede endringsprosesser i mange av Telenors selskaper. Han har også vært leder for Tapad i USA, hvor han gjennomførte en vellykket snuoperasjon av selskapet som førte til salget av Tapad fra Telenor til Experian.

– Jeg gleder meg til å komme tilbake til Telenor, og til å bruke erfaringen min med å bygge en sikker og skalerbar digital infrastruktur. Vi skal fortsette arbeidet med å levere pålitelige tjenester og skape verdi gjennom innovasjon, forenkling og effektivitet. Jeg er imponert av Telenors imponerende vekst i Norden de siste årene, særlig i Norge hvor vi er en etablert aktør i markedet, sier Voss Eriksen.

Gleder seg til å komme tilbake til Asia

Jon Omund Revhaug er en Telenor-veteran med 24 års erfaring fra Telenor, og mer enn 15 års erfaring fra Asia. I dag er han konstituert leder for Telenor Nordics.

- Jeg gleder meg til å flytte tilbake til Asia for å lede virksomheten vår der. De neste årene blir spennende for Telenor i Asia. I dag har vi rundt 200 millioner kunder i regionen, og vi skal fortsette å bygge markedsledende teleselskaper i Thailand, Malaysia og Bangladesh sammen med partnerne våre. Jeg ser fram til å treffe gode kolleger i Asia igjen, og til å utvikle eierskapet i de asiatiske selskapene våre, sier Revhaug.

Før han returnerte til Norden i 2023, var Revhaug toppsjef i Telenor Myanmar og ledet blant annet sammenslåingen av selskapene dtac og True i Thailand. Tidligere har han hatt flere lederroller for Telenor i Norden, Sentral- og Øst-Europa og Asia.

– Jon Omunds lederskap i Telenors nordiske og asiatiske markeder gjør ham til en viktig del av lederteamet mitt. Han har levert eksepsjonelle resultater, og er den beste kandidaten til å utvikle verdiene i vår asiatiske virksomhet videre, sier Schilbred Fasmer.

Fra og med i dag vil også kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide rapportere direkte til konsernsjef Schilbred Fasmer.

Mediekontakter:

Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide, +47 96 23 20 17

Informasjonssjef David Fidjeland, +47 93 46 72 24

Investorkontakt:

SVP Capital Markets and Investor Relations Frank Maaø, +47 91 67 40 45

CV Jon Omund Revhaug

2024-now Acting EVP & Head Telenor Nordics

2023-2024 Chief Operating Officer Telenor Nordics

2022-2023 Integration Program Manager, dtac & True Merger (Thailand)

2020-2022 CEO, Telenor Myanmar (Myanmar)

2017-2020 CEO, Telenor Procurement Company (Singapore)

2014-2017 SVP & Head, Global Sourcing, Telenor

2010-2014 VP & Head, Network Sourcing, Telenor

2008-2009 Senior Business Advisor, Global Procurement, Telenor

2007-2008 Deputy Head, Strategy, Operations, Telenor

2006-2007 Leader Business Development, Telenor

2000-2007 Program & Project Manager, Telenor

Master of Management. BI Norwegian Business School.

Cand Mag. Economy & Biology. UiT The Arctic University of Norway



CV Sigvart Voss Eriksen

2023-now CEO, Omny

2021-2023 Executive advisor and Board Member

2020-2021 Executive advisor Experian (USA)

2017-2020 CEO Tapad (USA)

2016-2017 Head of Advertising Tech, Telenor (USA)

2013-2016 CMO, dtac (Thailand)

2010-2013 CMO, Telenor Hungary (Hungary)

2009-2010 SVP & Board Member, Telenor Serbia and Montenegro

2009-2009 Circle CEO Uninor (India)

2008-2009 Chief Strategy Officer (Hungary)

2006-2008 CMO, Telenor Pakistan (Pakistan)

2005-2006 Head of Strategy, Telenor Pakistan (Pakistan)

2004-2005 VP Telenor Nordic Mobile

2001-2004 Advisor to the CEO, Telenor Mobile

2001-2001 Project Manager, VimpleCom (Russia)





Master of Science, Industrial Economics and Technology Management. NTNU Norwegian University of Science and Technology.





Vedlegg

