EBC Financial Group วิเคราะห์การปฏิรูปเศรษฐกิจของ Javier Milei’s: เพิ่มความท้าทายสำหรับนักลงทุนในอาร์เจนตินา

ปีแรกของการดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดี Javier Milei ได้ดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจที่กล้าหาญ ซึ่งสร้างทั้งโอกาสและความเสี่ยงสำหรับนักเทรด ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจของอาร์เจนตินา

EBC Financial Group วิเคราะห์การปฏิรูปเศรษฐกิจของมิเลย์ ในด้านสินค้าโภคภัณฑ์ ความผันผวน Forex และการไหลของเงินทุน โดยเน้นสร้างโอกาสการลงทุนสำหรับเทรดเดอร์

ARGENTINA, January 13, 2025 /EINPresswire.com/ -- ปีแรกของประธานาธิบดีฮาเวียร์ มิเลย์ (Javier Milei’s) ในฐานะตำแหน่งผู้นำประเทศ เริ่มต้นด้วยการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างกล้าหาญ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา การลดอัตราเงินเฟ้อ และการฟื้นฟูภาคการคลัง มาตรการเหล่านี้นำมาซึ่งความก้าวหน้า รวมถึงการเกิดงบเกินดุลครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี และอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง แต่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงถึงความยั่งยืนในระยะยาวและผลกระทบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้น EBC Financial Group ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับการปฏิรูปนี้ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเงินของประเทศอาร์เจนตินา นำมาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนในตลาดนี้

ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง: มุมมอง Javier Milei’s ในการปฏิรูปเศรษฐกิจ

นักวิเคราะห์จาก EBC Financial Group ระบุว่า การบริหารงานของประธานาธิบดีฮาเวียร์ มิเลย์ในช่วงปีแรกได้ดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างกล้าหาญ โดยมุ่งหวังที่จะปรับโฉมเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่สะสมมายาวนาน จุดสำคัญของการปฏิรูปเหล่านี้ประกอบด้วย:

- มาตรการต่อต้านเงินเฟ้อ: เดินหน้าโดยการใช้นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ shock therapy รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐและปลดล็อกการควบคุมสกุลเงิน ซึ่งช่วยให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี ถึงแม้ว่ามาตรการเหล่านี้ช่วยสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจได้ แต่ยังคงเป็นที่ถกเถียงในประชาชนบางกลุ่ม

- นิรโทษกรรมเงินทุนและการลงทุน: มาตรการส่งเสริมการนำทรัพย์สินที่ยังไม่ได้เปิดเผยในต่างประเทศกลับเข้าสู่ประเทศ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสภาพคล่องให้กับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม พลังงานทดแทน และการทำเหมืองลิเธียม มาตรการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สำคัญ แต่ยังทำให้อาร์เจนตินากลายเป็นศูนย์กลางการเติบโตระดับโลก โดยเฉพาะในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียว ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ยกเลิกการควบคุมเงินทุน: การบริหารงานของประธานาธิบดี Javier Milei ตั้งเป้ายกเลิกการควบคุมเงินทุนในปี 2025 ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในกระบวนการเสรีภาพทางเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา มาตรการนี้มุ่งหวังให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศและเสริมสร้างการเติบโตในภาคธุรกิจต่าง ๆ EBC Financial Group มองว่าเป็นทั้งโอกาสในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดและการไหลออกของทุน

ชัยชนะทางเศรษฐกิจ: ปูทางใหม่ให้อาร์เจนตินา

การบริหารของประธานาธิบดี Javier Milei นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เนื่องจากผลบันทึกเกินดุลงบประมาณครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี เป็นสัญญาณของการบริหารที่มีระเบียบและระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งภายหลังจากการใช้มาตรการเข้มงวด เพื่อควบคุมการใช้จ่ายของภาครัฐ ซึ่งทำให้อัตราเงินเฟ้อในอาร์เจนตินาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยบันทึกอัตราเงินเฟ้อรายเดือนต่ำสุดในรอบกว่า 3 ปี ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญ เนื่องจากเงินเฟ้อที่ลดลงทำให้การใช้จ่ายของภาคธุรกิจและครัวเรือนลดลง

ในขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์บัวโนสไอเรส (Buenos Aires) ได้สร้างสถิติใหม่ สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น โดยมีผลมาจากความคาดหวังในภาคธุรกิจที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับโลก โดยเฉพาะในภาคพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาด

การบริหารนี้เป็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในระยะเริ่มต้น หลังจากหลายปีที่อาร์เจนตินาประสบกับการหดตัวทางเศรษฐกิจ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 3.9% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 ซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวในภาคสำคัญๆ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวนี้ไม่ได้เข้าถึงกลุ่มประชากรอย่างเท่าเทียม กว่า 50% ของชาวอาร์เจนตินายังคงมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความยากจน ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาทางสังคม แม้ว่าจะมีการแก้ไข้แล้วก็ตาม การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนี้จึงชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูปที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมทางสังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อชาวอาร์เจนตินา

EBC Financial Group เตือนว่าการปฏิรูปของประธานาธิบดี Javier Milei จะเปิดโอกาสใหม่ให้กับนักลงทุน แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา การเปิดเสรีการค้าและตลาด Forex ทำให้สามารถเข้าถึงสินค้าสำคัญของอาร์เจนตินาได้ง่ายขึ้น เช่น ลิเธียมและถั่วเหลือง แต่ต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาด ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องเข้าใจถึงผลกระทบจากนโยบายการคลัง การควบคุมเงินเฟ้อ และการเติบโตของภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงสำใน LATAM

การเปิดตลาดเสรีของอาร์เจนตินาก่อให้เกิดโอกาสใหม่ที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณา หนึ่งในภาคส่วนที่มีศักยภาพสูงคือ สินค้าโภคภัณฑ์ โดยอาร์เจนตินามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ผลิตลิเธียมและถั่วเหลืองระดับโลก ซึ่งลิเธียมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันการจัดเก็บพลังงานที่ยั่งยืน ขณะที่ถั่วเหลืองยังคงเป็นสินค้าส่งออกหลักของอาร์เจนตินา ซึ่งช่วยเสริมบทบาทของประเทศในห่วงโซ่อุปทานอาหารโลก อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ปัญหาคอขวด (bottlenecks) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการไหลออกของสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญเหล่านี้

EBC Financial Group ผู้ให้บริการการลงทุนในตลาด Forex ระบุว่าความผันผวนของสกุลเงินเป็นปัญหาสำคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณา หากลงทุนในประเทศอาร์เจนตินาที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน ถึงแม้ว่าการผ่อนคลายมาตรการควบคุมสกุลเงินมีผลดีต่อการเปิดตลาดเสรี แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างพลศาสตร์ใหม่ให้กับตลาด Forex นักลงทุนจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวน ติดตามข้อมูลอัพเดทแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับนโยบายการเงินของอาร์เจนตินาและการเข้าใจผลกระทบที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นกุญแจสำคัญในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การยกเลิกการควบคุมเงินทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2025 เป็นการพัฒนาเชิงลึกที่มีผลกระทบต่อความเสถียรทางการเงินของอาร์เจนตินา มาตรการนี้คาดว่าจะเปิดโอกาสใหม่สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนและเพิ่มสภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงในระยะสั้น เช่น การไหลออกของเงินทุนที่รวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงิน ในฐานะโบรกเกอร์ Forex ที่มีการดำเนินงานในศูนย์การเงินหลัก EBC Financial Group ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์บริบทเศรษฐกิจในวงกว้างจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้อย่างสมดุล

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EBC ได้ที่: https://www.ebc.com.

###

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก



EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.