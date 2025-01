งานวิทยาศาสตร์อันทรงเกียรติ: Hong Kong Laureate Forum 2025

ขอเชิญนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่โดดเด่นในด้านดาราศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ และคณิตศาสตร์เข้าร่วม!

ฮ่องกง, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ขณะนี้การสมัครเข้าร่วมงาน Hong Kong Laureate Forum 2025 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Forum) ในระดับโลกได้เปิดรับสมัครแล้ว และจะปิดรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2025 เราขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาเอก/ปริญญาโท) ตลอดจนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีที่กำลังศึกษาหรือทำวิจัยในด้านดาราศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ สมัครเข้าร่วมงาน ขอแนะนำให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดส่งใบสมัครผ่าน https://application.hklaureateforum.org/registration/

Forum เมื่อครั้งเปิดตัวนั้นจัดเป็นเวทีระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้ามรุ่น ข้ามวัฒนธรรม และข้ามสาขาวิชา อีกทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ

Forum เปิดตัวซึ่งจัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จในปี 2023 ได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางจากการอภิปรายที่คึกคักและการแลกเปลี่ยนทางปัญญาระหว่างผู้เข้าร่วม ผู้ได้รับรางวัล Shaw Laureate และนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงคนอื่น ๆ จากทั่วโลก จากความสำเร็จดังกล่าว Council of the Hong Kong Laureate Forum (HKLF) จึงมีความยินดีที่จะประกาศว่า Forum ครั้งที่สองจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2025 ที่ฮ่องกง Forum นี้มุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ และส่งเสริมการเชื่อมโยงระยะยาวระหว่างสาขาวิชา รุ่น และวัฒนธรรมต่าง ๆ นอกจากการบรรยายใหญ่ การอภิปรายแบบคณะ และการประชุมกลุ่มคู่ขนานแล้ว Forum ยังจะมีการรวมตัวพบปะกันแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งมอบโอกาสมากมายในการสร้างเครือข่ายและการสนทนา

ศาสตราจารย์ Timothy W Tong ซึ่งเป็น SBS, BBS, JP และประธานของ HKLF กล่าวว่า “เราตั้งเป้าที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นพลวัต ซึ่งนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สามารถทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกในหลากหลายสาขาได้ เมื่อนำตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติมารวมกับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งและการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว ทำให้ฮ่องกงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรวมตัวทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกระหว่างผู้เข้าร่วม”

ศาสตราจารย์ E Peter Greenberg ผู้ได้รับรางวัล Shaw Laureate สาขาชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปี 2015 กล่าวว่า “ผมคิดว่าการที่สามารถนำนักวิทยาศาสตร์ผู้เพียบพร้อมมาพบกับบุคคลหนุ่มสาวที่พยายามค้นหาเส้นทางของตนเองได้นั้น ถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยม และผมรู้สึกว่าผมต้องมีส่วนร่วมด้วย”

ศาสตราจารย์ Simon D M White ผู้ได้รับรางวัล Shaw Laureate สาขาดาราศาสตร์ ประจำปี 2017 กล่าวว่า “ผมตั้งตารอที่จะพบปะกับคนหนุ่มสาวและพูดคุยกับบุคคลเหล่านั้น ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ Forum ควรจะเป็น อีกทั้งนั่นก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังตั้งตารอคอยอย่างแน่นอน”

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 200 คนที่โดดเด่นที่สุดจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม Forum จาก Scientific Review Panel ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการในท้องถิ่นและต่างประเทศ เราขอเชิญผู้สมัครที่สนใจสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2025 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://hklaureateforum.org/en/the-forum/forum-overview หากมีข้อซักถาม โปรดติดต่อ programme@hklaureateforum.org

เกี่ยวกับ Hong Kong Laureate Forum

Hong Kong Laureate Forum (ต่อไปนี้จะเรียกว่า Forum) เป็นงานแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่จัดโดย HKLF เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงผู้นำในปัจจุบันและอนาคตในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ Forum ยังมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสนใจของคนรุ่นใหม่ในฮ่องกงและพื้นที่อื่น ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ และคณิตศาสตร์

HKLF ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2019 และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบจาก Lee Shau Kee Foundation Lee Shau Kee Foundation ได้รับการขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมภารกิจของตนให้ก้าวหน้าไปได้ไกลและกว้างขวาง จึงได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรในฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ และต่างประเทศอย่างไร้พรมแดนตลอดหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ Foundation ยังมุ่งมั่นที่จะบรรเทาความยากจนและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม จึงเป็นประโยชน์ต่อบุคคลมากมายนับไม่ถ้วน Shaw Prize Foundation ซึ่งจัดรางวัลระดับนานาชาติอันทรงเกียรติประจำปีโดยเป็นที่รู้จักกันในนามของรางวัล Shaw Prize นั้น เป็นพันธมิตรหลักของ HKLF นับตั้งแต่เปิดตัว HKLF ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในชุมชนและทั่วโลก

ติดต่อสอบถามด้านสื่อ

Sabrina Wu

โทร: (852) 2905 6504

อีเมล: sabrinawu@hklaureateforum.org

สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd84674a-65a1-4ed9-bb72-616d0b1b291f

