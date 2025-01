영예로운 과학부문 학술 행사인 홍콩계관포럼 2025 접수 개시

천문학, 생명과학 및 의학, 수리과학 분야의 뛰어난 젊은 과학자들을 초청합니다!

홍콩, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 홍콩계관포럼 2025 (Hong Kong Laureate Forum 2025) (이하 the Forum: 포럼) 에 대한 전 세계 지원서 접수가 본격 시작되어 2025년 3월 31일 마감시한까지 진행된다. 천문학, 생명과학 및 의학, 수리과학 또는 기타 밀접한 관련 분야에서 수학 중이거나 연구 과정 중에 있는 35세 이하의 학부생은 물론 박사 졸업생, 대학원(박사/석사) 학생의 지원을 받게 된다. 지원 자격을 갖춘 지원자는 https://application.hklaureateforum.org/registration/을 통해 지원서 제출이 가능하다.

제1차 포럼은 전 세계 과학자들이 세대 간, 문화 간, 학제 간 교류를 통해 새로운 아이디어를 얻을 수 있는 기회를 제공하는 세계적 수준의 플랫폼을 제공하는 데 기여했다.

지난 2023년 성공리에 개최된 제1차 포럼은 참가자는 물론 Shaw 수상자 및 전 세계의 저명한 과학자들 간의 활발한 토론과 지적 교류로 폭넓은 호평을 받은 바 있다. 이 같은 성공을 바탕으로 홍콩계관포럼 위원회(Council of the Hong Kong Laureate Forum, 이하 the HKLF)는 제2차 포럼을 2025년 11월 5일부터 8일까지 홍콩에서 개최할 예정이라고 발표하였다. 해당 포럼은 새로운 아이디어 증진을 독려하는 한편 학문, 세대, 문화 전반에 걸쳐 오랜 기간 지속되는 연결망 촉진을 목표로 하고 있다. 포럼은 전체 강연, 패널 토론, 병행 그룹 세션 외에도 비공식적인 모임을 통해 네트워킹과 대화를 위한 충분한 기회를 제공할 예정이다.

HKLF의 위원장이자 SBS (銀紫荊星章: Silver Bauhinia Star), BBS (銅紫荊星章: Bronze Bauhinia Star) JP (Justice of the Peace) 직함을 갖고 있는 Timothy W Tong 교수는 “우리는 젊은 과학자들이 다양한 분야의 전 세계 주요 과학자들과 교류할 수 있는 역동적 환경을 조성하는 것을 목표로 하고 있다. 과학 연구의 국제적 허브로서 홍콩이 차지하는 독특한 입지와 강력한 과학 인프라 및 정부 지원은 참가자들 사이에서 이러한 글로벌 과학 모임에 필요한 이상적인 장소가 될 것으로 본다.”고 밝혔다.

2015년 Shaw Laureate의 생명과학 및 의학부문 수상자였던 E Peter Greenberg 교수는“뛰어난 과학자들과 자신의 길을 찾으려는 젊은이들이 한자리에 모일 수 있다는 것 자체가 굉장한 일이라고 생각하며, 개인적으로 반드시 참여해야 한다는 생각”이라고 의견을 밝혔다.

2017년 Shaw Laureate의 천문학상 수상자인 Simon D M White 교수는 “개인적으로 청년 학자들을 만나 그들과 논의를 나누는 시간을 고대하고 있다. 이것이 바로 이 포럼의 존재 목적이라고 생각하며, 개인적으로 기대하는 것도 바로 그것"이라고 강조했다.

국내외 학자들로 구성된 과학 심사위원단(Scientific Review Panel)은 이 포럼에 참가하게 될 가장 뛰어난 200명의 젊은 과학자를 선정하게 된다. 관심 있는 지원자는 2025년 3월 31일까지 지원이 가능하다. 보다 자세한 내용은 https://hklaureateforum.org/en/the-forum/forum-overview에서 확인이 가능하다. 문의 programme@hklaureateforum.org으로 연락하면 된다.

The Hong Kong Laureate Forum 소개

홍콩계관포럼(Hong Kong Laureate Forum, 이하 포럼)은 현재와 미래의 과학계 리더들의 열망을 고취시키고 연결망 지원을 위해 HKLF가 주최하는 세계적 수준의 과학 교류 및 네트워킹 행사이다. 이 포럼은 특히 천문학, 생명과학 및 의학, 수리과학 등 과학과 기술의 다양한 분야에 대한 홍콩 및 전 세계 젊은 세대의 이해와 관심을 증진하는 것을 목표로 하고 있다.

HKLF는 2019년 5월에 설립되었으며 리자오지 재단(Lee Shau Kee Foundation)이 전액 후원을 맡고 있다. 리자오지 (李兆基) 재단은 설립 취지의 미션을 보다 널리 알리고자 하는 노력을 전개하며 지난 수년간 홍콩, 중국 본토 및 해외에서 교육과 인재 개발을 위해 무한한 지원을 제공해 왔다. 또한 재단은 빈곤 구호와 사회 복지 증진에 전념함으로써 수많은 개인들에게도 다양한 혜택을 제공하고 있다. 매년 저명한 국제상인 Shaw Prize를 주최하는 Shaw Prize Foundation은 HKLF의 주요 파트너 역할을 맡고 있다. HKLF는 설립 이후 지역사회와 전 세계의 과학 진흥을 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

