権威ある科学イベント：香港桂冠フォーラム2025 (Hong Kong Laureate Forum 2025)

天文学、生命科学・医学、数理科学の分野における優れた若手研究者を募集!

香港, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港桂冠フォーラム2025 (以下「フォーラム」) の世界的参加受付が開始され、2025年3月31日に締め切られる。 天文学、生命科学・医学、数理科学、またはこれらの分野に密接に関連する分野の研究・学術活動に従事する、35歳以下の博士号取得者、大学院生(博士課程・修士課程)、および学部生を対象に応募を募集する。 参加を希望する応募対象者は、https://application.hklaureateforum.org/registration/から応募書類を提出されたい。

第1回フォーラムは、世界各国の科学者たちが世代や文化、専門分野を超えて交流し、新たなアイデアを生み出す機会を提供する、世界トップクラスの場となった。

2023年に開催された第1回フォーラムは成功を収め、活発な議論や、参加者、ショー (Shaw) 賞受賞者、世界各国のその他の著名な科学者らによる知的交流は、広く高い評価を受けた。 第1回フォーラムの成功を受け、香港桂冠フォーラム評議会 (HKLF:Council of Hong Kong Laureate Forum) はこの度、第2回フォーラムを2025年11月5日から8日の日程で香港で開催することを発表した。 フォーラムは、新しいアイデアを生み出し、分野、世代、文化を超えた長期的なつながりを育むことを目的としている。 本講演、パネルディスカッション、分科会に加え、フォーラムでは、ネットワーキングや対話の機会を豊富に提供する非公式の交流会も開催される。

HKLF会長のティモシー・W・トン教授 (Professor Timothy W Tong)(SBS、BBS、JP) は次のように述べている。「私たちは、若い科学者がさまざまな分野で世界中の一流の科学者と交流できるダイナミックな環境を育むことを目指しています。 香港は、科学的研究の国際的なハブとして独自の地位を築いており、強力な科学インフラと政府の支援も相まって、このような国際的な科学者会議の開催地として最適な場所だといえます」。

2015年の生命科学・医学分野のショー賞受賞者であるE・ピーター・グリーンバーグ教授 (Professor E Peter Greenberg) は、「優れた科学者たちと、自分の道を見つけようとしている若者たちを結びつけることができるこうした機会は素晴らしいことであり、私もぜひ参加したいと感じました」と述べている。

2017年に天文分野のショー賞を受賞したサイモン・D・M・ホワイト教授 (Professor Simon D M White) は次のように述べている。「私は若い人たちと会って話す機会を楽しみにしています。 それがフォーラムの意義であり、私個人としても非常に楽しみにしています」。

国内外の学識経験者で構成される科学審査委員会により、最も優秀な200名の若手科学者がフォーラムへの参加者に選出される。 参加希望者は、2025年3月31日までにご応募されたい。 詳しくは https://hklaureateforum.org/en/the-forum/forum-overview を閲覧されたい。 問い合わせ先:programme@hklaureateforum.org

香港桂冠フォーラムについて

香港桂冠フォーラム (HKLF) は、科学分野における世界トップクラスの交流およびネットワーキングイベントであり、現在および将来の科学分野のリーダーたちの志を鼓舞し、結びつけることを目的としてHKLFが主催するものである。 フォーラムはまた、香港およびその他の地域の科学技術のさまざまな分野、特に天文学、生命科学と医学、数理科学に対する若い世代の理解と関心を深めることを目的としている。

HKLFは2019年5月に設立され、リー・シャウ・キー財団 (Lee Shau Kee Foundation) が全面的支援を行っている。 リー・シャウ・キー財団は、その使命を広く前進させるという理念のもと、長年にわたり香港、中国本土、そして海外における教育と人材育成に惜しみない支援を続けてきた。 また、貧困救済と社会福祉の促進に専念しており、それによって多くの人々に恩恵をもたらしている。 例年開催される著名な国際賞ショー賞を主催するショー賞財団は、HKLFの主要パートナーである。 発足以来、HKLFは地域社会および世界中で科学の振興に尽力してきた。

報道担当者向け問い合わせ先:

サブリナ・ウー (Sabrina Wu)

電話:(852) 2905 6504

Eメール:sabrinawu@hklaureateforum.org

この発表に関する写真はこちらで入手可能:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd84674a-65a1-4ed9-bb72-616d0b1b291f

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.