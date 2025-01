Acara Ilmiah Bergengsi: Hong Kong Laureate Forum 2025

Mengundang Ilmuwan Muda Berprestasi dalam Bidang Astronomi, Ilmu Hayati, dan Kedokteran, serta Ilmu Matematika!

HONG KONG, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pendaftaran global untuk Hong Kong Laureate Forum 2025 (Forum) sudah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 31 Maret 2025. Kami mengundang para lulusan PhD, mahasiswa pascasarjana (PhD/Magister), serta mahasiswa S1 berusia maksimal 35 tahun yang sedang menempuh studi atau penelitian di bidang Astronomi, Ilmu Hayati, dan Kedokteran, Ilmu Matematika, atau bidang terkait lainnya. Pendaftar yang memenuhi syarat dapat mengirimkan pendaftarannya melalui https://application.hklaureateforum.org/registration/.

Forum perdana menawarkan platform kelas dunia yang memberikan kesempatan bagi ilmuwan dari seluruh dunia untuk pertukaran lintas generasi, lintas budaya, dan lintas disiplin serta menginspirasi ide-ide baru.

Forum perdana, yang sukses diselenggarakan pada tahun 2023, mendapat banyak sanjungan atas diskusi yang dinamis dan pertukaran gagasan di antara para peserta, Pemenang Penghargaan Shaw, dan ilmuwan terkemuka lainnya dari seluruh dunia. Berdasarkan keberhasilan tersebut, Dewan Hong Kong Laureate Forum (HKLF) dengan bangga mengumumkan bahwa Forum edisi kedua akan diselenggarakan pada tanggal 5-8 November 2025 di Hong Kong. Forum ini bertujuan untuk menginspirasi ide-ide baru dan membina hubungan jangka panjang lintas disiplin, generasi, dan budaya. Selain kuliah pleno, diskusi panel, dan sesi kelompok paralel, Forum ini juga menyajikan pertemuan informal, yang memberi banyak kesempatan untuk membangun jaringan dan berdialog.

Profesor Timothy W Tong, SBS, BBS, JP, Ketua HKLF mengatakan, “Tujuan kami adalah untuk mendorong terciptanya lingkungan yang dinamis tempat para ilmuwan muda dapat berinteraksi dengan para ilmuwan terkemuka dari seluruh dunia dalam berbagai disiplin ilmu. Posisi unik Hong Kong sebagai pusat penelitian ilmiah internasional, dipadukan dengan infrastruktur ilmiah dan dukungan pemerintah yang kuat, menjadikannya lokasi ideal untuk pertemuan ilmiah global di antara para peserta.”

Profesor E Peter Greenberg, Pemenang Penghargaan Shaw bidang Ilmu Hayati dan Kedokteran 2015 mengatakan: “Menurut saya, mempertemukan ilmuwan yang kompeten dengan generasi muda yang sedang mencoba menemukan jalan mereka adalah hal yang luar biasa, dan saya rasa saya juga harus turut berpartisipasi.”

Profesor Simon D M White, Pemenang Penghargaan Shaw di bidang Astronomi 2017 mengatakan: “Saya sangat menantikan untuk bertemu dengan generasi muda dan berbicara dengan mereka. Saya rasa itulah tujuan Forum ini dan itulah yang saya nanti-nantikan.”

200 ilmuwan muda paling berprestasi akan dipilih untuk bergabung dalam Forum ini oleh Panel Peninjau Ilmiah yang terdiri dari akademisi lokal dan internasional. Kami mengundang para kandidat yang berminat untuk mendaftar paling lambat tanggal 31 Maret 2025. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi https://hklaureateforum.org/en/the-forum/forum-overview. Jika ada pertanyaan, hubungi programme@hklaureateforum.org.

Tentang Hong Kong Laureate Forum

Hong Kong Laureate Forum (Forum) adalah ajang pertukaran dan jejaring ilmiah kelas dunia yang diselenggarakan oleh HKLF untuk mengundang dan menghubungkan para pemimpin masa kini dan masa depan dalam pengembangan ilmiah. Forum ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta minat generasi muda di Hong Kong dan sekitarnya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya Astronomi, Ilmu Hayati, dan Kedokteran, serta Ilmu Matematika.

HKLF dibentuk pada Mei 2019 dan disponsori sepenuhnya oleh Lee Shau Kee Foundation. Didorong oleh komitmen untuk memajukan misinya secara luas, Lee Shau Kee Foundation telah, selama bertahun-tahun, menawarkan dukungan tanpa batas untuk pendidikan dan pengembangan bakat di Hong Kong, Tiongkok daratan, dan luar negeri. Selain itu, Yayasan ini didedikasikan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga memberikan manfaat bagi banyak individu. Shaw Prize Foundation, yang menyelenggarakan penghargaan internasional tahunan ternama, yaitu Shaw Prize, adalah mitra utama HKLF. Sejak peluncurannya, HKLF telah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan ilmu pengetahuan di masyarakat dan di seluruh dunia.

Pertanyaan Media

Sabrina Wu

Tel: (852) 2905 6504

Email: sabrinawu@hklaureateforum.org

Foto yang menyertai pengumuman ini dapat dilihat di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd84674a-65a1-4ed9-bb72-616d0b1b291f

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.