Evento científico de gran prestigio: Foro de laureados Hong Kong 2025

¡Convocatoria de jóvenes científicos destacados en astronomía, ciencias biológicas y medicina y ciencias matemáticas!

HONG KONG, Jan. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La solicitud global para el Hong Kong Laureate Forum 2025 (el Foro) ya está abierta y cerrará el 31 de marzo de 2025. Invitamos a los candidatos de doctorandos, estudiantes de postgrado (PhD / Master), así como a los estudiantes de pregrado de 35 años o menos que cursen estudios o investigaciones en astronomía, ciencias biológicas y medicina, ciencias matemáticas u otros campos estrechamente relacionados. Se anima a los solicitantes elegibles a enviar sus solicitudes a través de https://application.hklaureateforum.org/registration/.

El Foro inaugural ofreció una plataforma de talla mundial, brindando la oportunidad a científicos de todo el mundo para interacción intergeneracional, intercultural e interdisciplinaria e inspirar ideas innovadoras.

El Foro inaugural, celebrado con éxito en 2023, recibió una amplia aclamación por sus vibrantes debates e interacción intelectual entre los participantes, los Laureados Shaw y otros científicos distinguidos de todo el mundo. Sobre la base del éxito, el Consejo del Foro de Laureados de Hong Kong (HKLF) se complace en anunciar que la segunda edición del Foro se celebrará del 5 al 8 de noviembre de 2025 en Hong Kong. El Foro tiene como objetivo inspirar nuevas ideas y fomentar conexiones duraderas entre disciplinas, generaciones y culturas. Además de conferencias plenarias, mesas redondas y sesiones de grupo paralelas, el Foro tendrá reuniones informales, que brindarán amplias oportunidades para networking y diálogos.

El profesor Timothy W. Tong, SBS, BBS, JP, presidente del HKLF, dijo: “Nuestro objetivo es fomentar un entorno dinámico donde los científicos jóvenes puedan interactuar con científicos líderes de todo el mundo en diversas disciplinas. La posición única de Hong Kong como centro internacional de investigación científica, combinada con su sólida infraestructura científica y el apoyo del gobierno, lo convierten en el lugar ideal para una reunión científica global de este tipo entre los participantes".

El profesor E Peter Greenberg, Premio Shaw en ciencias biológicas y medicina 2015, dijo: "Creo que es algo maravilloso poder reunir a científicos prósperos con jóvenes que están tratando de encontrar su camino, y es algo en lo que sentí que tenía que participar".

El profesor Simon DM White, galardonado con Shaw Laureate en astronomía 2017, dijo: “Solo espero conocer a los jóvenes y hablar con ellos. Creo que de eso debería tratarse el Foro y eso es ciertamente lo que espero con entusiasmo".

Los 200 jóvenes científicos más destacados serán seleccionados para unirse al Foro por un Panel de Revisión Científica compuesto por académicos locales e internacionales. Invitamos a los candidatos interesados a solicitar antes del 31 de marzo de 2025. Para más información visite, https://hklaureateforum.org/en/the-forum/forum-overview. Para más información, comuníquese con programme@hklaureateforum.org.

Acerca del Foro de laureados de Hong Kong

El Foro de Laureados de Hong Kong (el Foro) es un evento de intercambio científico y networking de talla mundial organizado por HKLF para aspirar y conectar a líderes actuales y futuros en la búsqueda científica. El Foro también tiene como objetivo promover la comprensión y los intereses de la generación joven en Hong Kong y en el exterior en varias disciplinas en ciencias y tecnología, en particular astronomía, ciencias biológicas y ciencias matemáticas.

El HKLF fue establecido en mayo de 2019 y es totalmente patrocinado por la Fundación Lee Shau Kee. Impulsada por el compromiso de avanzar en su misión en todas partes, la Fundación Lee Shau Kee, a lo largo de los años, ha ofrecido un apoyo ilimitado para la educación y el desarrollo del talento en Hong Kong, China continental y en el exterior. Además, la Fundación se dedica a aliviar la pobreza y promover el bienestar social, beneficiando así a innumerables personas. La Fundación del Premio Shaw, que organiza el renombrado premio internacional anual, el Premio Shaw, es el socio principal de la HKLF. Desde su lanzamiento, el HKLF ha dedicado todo esfuerzo para promover la ciencia en la comunidad y en todo el mundo.

